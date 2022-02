El estafador de Tinder habría firmado contrato en Hollywood

Tras el estreno del documental «El estafador de Tinder», de Netflix, Simon Leviev se ha llegado a dar a conocer literalmente en todo el mundo y ahora podría tener un gran trabajo en Hollywood.

Simon Leviev es el verdadero nombre del estafador que se hizo pasar por el hijo del magnate de los diamantes con el fin de extorsionar mujeres enamorándolas de él, a pesar de eso sigue en libertad y no parece que vaya ser juzgado muy pronto.

Simon Leviev tendrá un programa en Hollywood

El otro día se supo que Leviev está teniendo planes para construir una carrera en Hollywood. Según ET, Hayut ya ha firmado un contrato con un ejecutivo, el director general de una empresa de desarrollo de talento, Gina Rodríguez.

La empresa ha trabajado anteriormente con gente como gigantes como Warner Music Group y Universal Music Group, y ahora decidieron añadir sus clientes al ‘El estafador de tinder’. Según ET, el joven va a escribir un libro, presentar un podcast y un espectáculo sobre las relaciones.

En una entrevista con ET, Gina Rodríguez dijo que no cree que Simon sea culpable: «Me intrigó el documental de Netflix. Vi a Leviev como el mejor vendedor del mundo. La historia me dejó con muchas preguntas sin respuesta porque fue muy tendenciosa. Creo que siempre hay dos lados de la historia y cada parte debe tener la oportunidad de contar su versión».