Nada han hecho las y los diputados federales de Morena para beneficiar a Tamaulipas, incluso se tenía la esperanza que Erasmo González Robledo, como presidente de la poderosa e influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la cámara baja del Congreso de la Unión, buscaría incrementar las asignaciones federales para nuestra entidad, pero hasta el momento no hay nada sobresaliente, ni siquiera la posibilidad de tener recursos para obras públicas importantes, como sería la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” para traer más agua de la presa “Vicente Guerrero” a Ciudad Victoria.

Se esperaba que los diputados federales de Morena con experiencia legislativa, como es el caso de Juliana Elizondo Guerra, Adriana Lozano Rodríguez, Tomás Gloria Requena y el propio González Robledo, lograrían obtener más recursos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no han logrado nada que valga la pena, excepto la construcción de algunas sucursales del Banco del Bienestar, cuyas obras todavía no se concluyen para el beneficio de los adultos mayores en la entidad.

Y si bien es cierto que las noveles diputadas federales Ana Laura Huerta Valdovinos y Claudia Alejandra Hernández Sáenz de Morena pueden esgrimir que están aprendiendo el quehacer legislativo, resulta que tampoco ellas han hecho algo sobresaliente para beneficiar a la ciudadanía tamaulipeca en sus respectivos distritos electorales.

Lógicamente, que las y los legisladores de Morena se preparan para darse una vuelta ahora que comiencen las campañas electorales en nuestra entidad, pero nada más estarán de adorno por que no tienen nada que presumir ante los electores que exigen resultados y no sólo promesas de campaña.

Incluso, ayer algunos se atrevieron a asistir al cierre de la precampaña de Américo Villarreal Anaya, pero no figuraron porque ni siquiera fueron mencionados como invitados especiales.

En su discurso, el precandidato de la coalición “Juntos haremos historia”, se comprometió a construir la segunda línea del acueducto “Vicente Guerrero”, que solucionaría el abasto de agua de la capital tamaulipeca.

En contraste, el cierre de la precampaña de César Augusto Verástegui Ostos reunió a cientos de militantes del PAN, PRI y PRD en el gimnasio multidisciplinario de la UAT, Campus Victoria, en donde se vivió un ambiente de camaradería a pesar de tener diferencias ideológicas, pero unidos para evitar la llegada de la denominada 4° Transformación a Tamaulipas.

Verástegui Ostos señaló: “terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamán han sido fáciles. Mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un exgobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso le entraos con todo en este reto. El trabajo no me asusta”, ante cientos de militantes que estuvieron presentes.

Por otra parte, como andará tan mal la economía de nuestro país, que la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja fue una de las que votó a favor de subir medio punto porcentual para que la tasa de referencia llegará al 6%, con el propósito de evitar que siga creciente la inflación que daña principalmente a las clases populares.

En su primera decisión política como titular de Banxico, Rodríguez Ceja, apoyo la decisión de la junta de gobierno para subir de 5.5% a 6% la tasa de referencia, luego de que la inflación en enero pasado llegó a 7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El único subgobernador que no estuvo de acuerdo con el aumento de medio punto porcentual fue Gerardo Esquivel Hernández, quien sólo propuso una alza de sólo 25 puntos base.

No es la primera vez en que el subgobernador Esquivel Hernández está en contra de subir la tasa de referencia, sin embargo, la recuperación de la economía requiere con urgencia que se incremente la inversión para generar más y mejores empleos y la diversificación de las actividades productivas.

La medida seguramente no será del agrado del presidente López Obrador, pero la inflación no cede porque se ha incrementado en forma exponencial desde mediados del año pasado, además de la salida de capitales extranjeros ante la incertidumbre provocada por el cambio de reglas en las inversiones extranjeras.

Y tal como se esperaba, al presidente López Obrador le llovieron las críticas por proponer “una pausa” en la relación con España, entre las que destaca la hecha por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se comunicó vía telefónica con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, con el fin de que aclarar la declaración del tabasqueño acerca de las inversiones de empresas ibéricas que fueron supuestamente deshonestas.