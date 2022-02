La encuesta de El Financiero que da una ventaja de cuatro puntos al panista César Verástegui Ostos, El Truco (36 por ciento), sobre el morenista Américo Villarreal Anaya (32 por ciento) ya tiene una respuesta, desde El Universal la empresa Enkoll afirma que ganará Morena en Tamaulipas con cerca del 60 por ciento de los votos mientras que el PAN llegará al 32 por ciento y se quedará muy lejos Movimiento Ciudadano.

¿A cuál creerle?, pues elija la que le cause menos estrés, la que le haga más feliz, la que le provoqué soñar y ponerse a jalar en la política para que tenga un mejor futuro usted y sus hijos, exacto, se trata de participar, de alentar nuestros proyectos, de nos desanimarnos por lo que dicen las encuestas que ninguna es infalible, digo, ni modo que vayamos a tener dos gobernadores.

En algo nos debe caer el 20, el pleito es entre ellos, si acaso entre sus seguidores, vamos, puede y que sea entre el PAN y Morena, pero no de nosotros con la familia, ni con los amigos, es más, ni contra los conocidos, debemos llevar las cosas con calma, en santa paz y, sobre todo, con la firme idea de que en la apuesta al futuro si le entramos con mucho, de entrada, metimos la tranquilidad, la paz, las oportunidades y la posibilidad de una vida digna para nuestros hijos, nosotros mismos, la familia y amigos.

Por eso lo invito a meterse a la política, pero con alegría, con ese ánimo que le mete cada uno de los aspirantes a sus eventos, vea usted en las redes sociales lo que sucedió ayer en los cierres de precampaña y, en serio, los dos merecen ganar, por lo menos por la capacidad que han mostrado para movilizar a su gente, para organizarse y tratar de convencer que tienen la posibilidad de ganar, le insisto, ni se estrese, es un pleito entre ellos…

ERES BIEN CHINGÓN, LE DICEN AL TRUKO CESAR VERÁSTEGUI QUE CERRÓ EN VICTORIA y lo hizo con un Gimnasio Universitario como en sus viejos tiempos, superando sus propias expectativas, con miles y miles de personas reunidas para escuchar a su candidato que estuvo cuerpeado por dirigencias de los tres partidos que están coaligados, PRI, PAN, PRD mismos que hablaron de unidad, además de senadores, Diputados, alcaldes, y funcionarios de todos los niveles que no se cansaban de gritar que era su gallo y hasta un “eres bien chingón Truko”.

El Truko, por su parte, les dijo que el 5 de junio se juega más que un cargo púbico, se juega la estabilidad, la paz, y la tranquilidad, el futuro de Tamaulipas, les expuso los avances en seguridad pública que se lograron en su paso como funcionario estatal.

“Cuenten conmigo. No podemos poner en riesgo estos logros, está es nuestra tierra, es nuestro hogar, es el patrimonio de toda nuestra familia, el legado que le dejaremos a las próximas generaciones, estoy listo, estoy preparado para ser el próximo candidato a gobernador de Tamaulipas, toda mi capacidad, entrega, trabajo, lo pongo a disposición para que este gran Estado, que es Tamaulipas, pueda convertirse en un mejor lugar para vivir, eso es lo que quiere nuestra gente, tengo la certeza de que seremos el primer gobierno de coalición en la historia de Tamaulipas, tengan la certeza que no les voy a fallar, es un juego nuevo, todos caben, las mujeres, jóvenes, empresarios, comerciantes, mi gente del campo, obreros, mis amigos de la prensa, escúchenlo, no les voy a fallar, voy a trabajar al lado de ustedes.

AMERICO LO HIZO EN REYNOSA, allá la militancia morenista le afirmó que si los malos gobiernos no cambian, será el pueblo el que tenga que cambiarlos lo cual traerá consigo la verdadera transformación para el Estado.

En esta reunión de respaldo a la precandidatura única por MORENA de Américo Villarreal, el icónico profesor Gumersindo Guerrero dijo; “hoy hemos despertado y con ojos bien abiertos y nos hemos dado cuenta de que si ellos no cambian somos nosotros los que tenemos que cambiarlos, hemos dicho basta, ya no podemos ni debemos soportar más mentiras, más engaños y más abusos, el pueblo salvará al pueblo, Tamaulipas hará historia por la libertad, por la honestidad y por la transformación”, expresó don Gurmencindo a nombre de todos los militantes y simpatizantes presentes.

Por su parte, Américo reconoció la participación de los morenistas reynosenses en la evolución de democracia participativa, donde el pueblo hace valer su voz, como ejemplo los procesos internos de MORENA y muy pronto en los gobiernos de todo Tamaulipas.

Villarreal Anaya dijo ser un hombre de palabra, comprometido y que respaldado por sus convicciones no fallará en el que, dijo, es el proyecto de todos, regido por los principios y valores de MORENA “A mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados”.

Exaltó a los morenistas reynosenses, quienes desde su fundación han jugado un importante papel sembrando la semilla en donde ahora se cosecha a cientos de miles de militantes y simpatizantes interesados y movidos por el bienestar social para todos, por cambiar a México y cambiar a Tamaulipas.

Durante este diálogo estuvieron presentes, el coordinador de la bancada de MORENA en el congreso local, Armando Zertuche; el delegado del CEN de MORENA, Ernesto Palacios; los diputados federales Adriana Lozano, Erasmo González Robledo, así como diputados locales y líderes de este partido en Reynosa.

PREPARAN REGRESO GRADUAL PERO SEGURO A LAS AULAS DE LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició el retorno gradual y seguro de estudiantes y docentes a las actividades presenciales en sus diferentes facultades, unidades académicas y escuelas.

Una vez que las Secretarías de Salud y de Educación del Gobierno de Tamaulipas autorizaron el pasado 31 de enero el regreso a clases presenciales de manera segura, gradual y voluntaria, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos instruyó a las dependencias universitarias para que continúen sus actividades académicas con las modalidades que los estudiantes eligieron durante su inscripción al ciclo escolar 2022-1.

En este contexto, y tras casi dos años de suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la UAT inició el regreso a las aulas con actividad en las facultades de Nuevo Laredo (Enfermería y Comercio); en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; y en Ciudad Victoria, las Facultades de Enfermería y Veterinaria y la Preparatoria Núm. 3.

Otros planteles de la zona norte, de Ciudad Mante y de los centros universitarios de Victoria y Tampico, preparan su regreso para la próxima semana, una vez que todas las dependencias académicas se encuentran certificadas con el distintivo de “Escuela Segura”

Al inicio del ciclo escolar 2022-1, la UAT anunció cuatro modalidades para este regreso: totalmente presencial (prácticas médicas, áreas de la salud, laboratorios y asignaturas prácticas); híbrida, que reúne presencialidad y virtualidad simultáneas y/o alternadas; en línea con sesiones presenciales para evaluación o asesorías; y completamente en línea.

De esta manera, se inició la recepción de alumnos en las instalaciones universitarias, para realizar actividades en laboratorios y asignaturas prácticas, además de clases presenciales con aforos reducidos en las aulas.

En enseñanza híbrida se toman clases teóricas en línea, y las prácticas presenciales se realizan cumpliendo las medidas sanitarias: con grupos reducidos, asistencias controladas y horarios escalonados.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]