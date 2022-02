Van por peces gordos de la Comapa

• Se reúne Frank con director de Hospital

• Alcaldesa dará nueva imagen a González

Cómo no va a estar irritado, iracundo y súper colérico el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR si las cosas no salen nada bien a pesar de sus buenos deseos de que en su gobierno, en su partido MORENA y en su familia no se den los actos de corrupción.

Pero el Presidente AMLO no solamente está enojado sino también enfermo del corazón, producto de los malos momentos y decepciones de algunos colaboradores y familiares involucrados en escándalos como su hermano PÍO LÓPEZ OBRADOR y su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN.

Apenas en diciembre pasado, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) el expediente de la carpeta de investigación por la aparición de un video donde se observó a PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del actual presidente de la República, recibir fajos de dinero de DAVID LEÓN, ex coordinador nacional de Protección Civil en el 2015. El asunto aún no concluye.

En este sentido, el mandatario ha dejado en claro que no protegerá a nadie, incluso si es su familiar que sea acusado de corrupción, pues asegura que su gobierno y sus ideales no son como los de antes, a los que llama conservadores, “no somos iguales”.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”. Ha expresado LÓPEZ OBRADOR.

Actualmente, se viven días grises en la residencia del Presidente, pues hay preocupación por el escándalo que se ha desatado contra su hijo JOSÉ RAMÓN, quien tras ser exhibido como nuevo rico del sexenio por el medio informativo que dirige el periodista CARLOS LORET DE MOLA, ahora es denunciado por la cúpula nacional del PAN a cargo de MARKO CORTÉS ante la Fiscalía General de la República, acusado de tráfico de influencias.

El líder nacional panista y un grupo de Senadores están pidiendo que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston y los contratos de las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos.

Y para colmo, en su partido MORENA, ha sido uno de los suyos, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien ha venido denunciando desde hace tiempo a MARIO DELGADO CARRILLO de vender candidaturas al mejor postor, así como también a diversos gobernadores como es el caso de MIGUEL BARBOSA, de Puebla, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Actualmente, en Tamaulipas, ROJAS DÍAZ DURÁN dirige una campaña de ataques y de denuncias contra dirigentes de MORENA y su abanderado a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, de quien afirma- es el candidato del régimen priista corrupto que encabeza el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.

Y como no va estar decepcionado, molesto y enfermo el Presidente, si por culpa de todos estos escándalos y fracturas en su partido ha ido perdiendo importantes bastiones como es la zona metropolitana de la ciudad de México, clave para el 2024.

El malestar del mandatario nacional parece que lo acompañará por varios meses más en pleno año político, durante su desarrollo de su cuarto año de gobierno, donde las cosas no parecen ir nada bien, pues existen por un lado los proyectos del sexenio que no se concluyen, la gasolina y el gas, que prometió no subirían, se elevaron y empujaron el costo de la canasta básica, afectando principalmente a los más pobres, a esa clase que sería la más protegida por el gobierno. La violencia, la incapacidad para manejar una pandemia que ha dejado muchísimos muertos y otro crisis, pero económica. Se entiende que el Presidente esté indignado por todo eso y muchas cosas más, pero no seguir culpando al pasado por lo que sucede en el presente en las entrañas de su gobierno, de su partido y de su familia. Nadie los obliga a ensuciarse de la galopante corrupción, esa misma que no puede ser combatida debido a negocios, pactos y acuerdos entre políticos hampones de todos los colores que pasean su impunidad.

Desde CARLOS SALINAS, el Dr. ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO, se han venido destacando por el enriquecimiento de familiares incómodos. No es nada nuevo y como suelen decir muchos ciudadanos, ya les tocaba a otros.

DEL ARCHIVERO…

A propósito de corrupción, le comentamos que todo parece indicar que el alcalde de El Mante, NOÉ RAMOS FERRETIZ le va a entrar duro a ese tema, pues recientemente recibió en su despacho a un grupo de auditores del Estado que habrán de auditar el DIF, el Ayuntamiento y a la COMAPA.

Informó el alcalde NOÉ RAMOS que el Mante es el primer municipio de Tamaulipas en recibir la notificación de una Auditoría, algo que tanto había venido solicitando con la finalidad de que los ciudadanos estén enterados del destino de los recursos públicos ejercidos no solamente por el actual gobierno municipal sino también por otras administraciones del Ayuntamiento, DIF y COMAPA. ¡Bienvenida la transparencia!, celebró RAMOS FERRETIZ.

Y es que como se recordará, el alcalde NOÉ hizo la promesa de castigar a los ex gerentes de COMAPA que realizaron mal uso de los dineros del organismo operador del agua en el Mante.

Bajo la lupa investigadora y auditable figuran PEPE REYES SERVÍN, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL y CARLOS SÁNCHEZ VEGA. Los tres también se desempeñaron como dirigentes del PRI y ocuparon diversos cargos en gobiernos pasados.

Por cierto, por otra parte, el alcalde NOÉ RAMOS FERRETIZ recibió en su despacho a los nuevos titulares de la Jurisdicción Sanitaria N.6, Dr. RIGOBERTO HERNÁNDEZ CARBALLO y al Dr. ABRAHAM BENAVIDES, Director del Hospital General Regional de El Mante.

Ambos, acordaron unir esfuerzos, estrategias y coordinación para trabajar por la salud de las familias de la urbe cañera y municipios vecinos.

El alcalde reconoció el profesionalismo de los citados médicos y aseguró que ambos sabrán responder con eficacia en sus nuevas tareas.

Y otro alcalde interesado en trabajar fuertemente por el bienestar y salud de sus representados, es FRANK DE LEÓN ÁVILA, de Gómez Farías, quien se reunió con el Dr. ABRAHAM BENAVIDES, director del hospital regional, donde abordaron temas relacionados con el buen funcionamiento de las casas de salud que brindan atención a las familias de diversas comunidades de Gómez Farías.

Mantener una buena relación, comunicación y coordinación de trabajo con autoridades del sector salud, es tema prioritario del alcalde FRANK DE LEÓN, a sabiendas de que en su municipio se requieren en ocasiones traslados de pacientes, así como la atención de alguna urgencia y que mejor que mantener la buena disposición de los funcionarios tanto de la Jurisdicción Sanitaria como del Hospital.

Finalmente, le damos a conocer que con el respaldo del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la alcaldesa de González, GABY VERLAGE puso en marcha importantes obras de pavimentación, tanto en la cabecera municipal como en Villa Manuel.

Dentro del paquete de obra 2022 se dio el banderazo de arranque en la colonia nuevo amanecer, en la calle Tercera Avenida entre Agustín Melgar y Juan Escutia, la obra que consta de pavimentación a base de concreto hidráulico, suministro y colocación de tomas domiciliarias, construcción de descargas sanitarias, 175.60 ml de guarnición y 263,40 m2 de banqueta.

En Villa Manuel, se dio el arranque a la reconstrucción de carpeta asfáltica de la avenida Insurgentes, cuya vialidad es de suma importancia, pues es parte de la carretera Tampico- Mante y se encontraba en pésimas condiciones.

La obra era anhelada desde hace muchos años por familias de Villa Manuel, dejando en claro la alcaldesa Gaby Verlage, su interés por cambiarle la imagen al municipio, darle nuevo rostro y seguir demostrando con hechos que tiene palabra y que cumple sus compromisos.

En el arranque de estas importantes obras, se contó con la presencia, del Ingeniero, ANTONIO DE JESÚS DE LA FUENTE ORNELAS, director de obras públicas en la zona sur del estado, síndicos y regidores, así como de la presidenta del DIF González, NILSE MIGUEL VERLAGE y beneficiarios tanto en González como en Villa Manuel.