Le sirve, y le sirve con descaro

A cuatro meses y días de que se realice la elección para elegir nuevo gobernador muchos Tamaulipecos se siguen preguntando, porque recanijos FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, titular del Poder Ejecutivo, sigue empeñado en causarle tanto daño al estado; si el estado ha sido benigno con él pues se ha empachado a lo lindo.

Ha sido irrespetuoso con familiares y amigos, a muchos políticos les ha hecho la vida de cuadritos, ha sido grosero y pichicato con los periodistas, a otros metió a la cárcel como al exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, el exalcalde CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS VILLARREAL se le peló por piernas; le ha dado magistraturas a sus muy queridas amistades como la paisana OMEHIRA LÓPEZ REYNA, sin tener la preparación adecuada; no he realizado una obra pública por la cual se recuerde su sexenio; y otras cosas peores más, como si quisiera acabar con Tamaulipas.

Y hoy se encuentra enfrascado en tremenda guerra con el Poder Legislativo que titula ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, y a pesar de que es su paisano le vale puritita madre.

El gobernador García, sigue veto y veto, a sabiendas de que comete un garrafal error como lo quiso hacer con el reemplacamiento que finalmente le tumbaron; y ahora nuevamente con el Fondo de Capitalidad para Suelo Victorense, que es un verdadero mugrero como ciudad pese a ser la capital del estado; también lo hizo con la Ley de Austeridad pues como va querer que los suyos anden en microbús o taxi.

Ya inclusive el presidente municipal EDUARDO GATTAS BÁEZ, que culpa tienen los amigos Victorenses, y la capital del estado que haya llegado al cargo por Morena; anunció que van a pelar por la vía legal, tope donde tope, puesto que el Fondo de Capitalidad lo aprobó el Congreso del Estado.

Y recibió el respaldo de la paisana CASSANDRA DE LOS SANTOS, que de verdad sorprende por su gran participación en tribuna; defendiendo solo lo que es justo, viendo por el bienestar de las familias Tamaulipecas.

Y espérense aún hay más del gober García, a la siguiente administración estatal se le va a dejar una deuda más por un monto de Mil 200 millones de pesos que se pactó con Banorte en septiembre del 2021, y de la cual ya se retiraron 362 millones de pesos, y el otro chingadazo de millones se dará en el transcurso de este mes.

Claro, eso lo van a pagar los Tamaulipecos, quizás por eso quería lo del pago de láminas.

A la actual administración estatal se le otorgó un periodo de gracia de doce meses, por lo que el primer pago de capital se va a realizar hasta el mes de octubre del presente año, o sea le va a tocar pagar a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS o a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA; mencionados por estricto orden alfabético.

A LOS LÍDERES estatales del Revolucionario Institucional EDGARDO MELHEM SALINAS, y de Acción Nacional LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, y hasta al precandidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS; les tomó por sorpresa y es fecha que aún no lo creen, el repentino fallecimiento del líder estatal del Partido de la Revolución Democrática David Armando Valenzuela Arroyo.

Y es que en estos días lo tuvieron muy cerca desde que se oficializó la alianza “Va por Tamaulipas” ante el árbitro electoral, y después en una serie de eventos políticos.

Me comentan que el doctor andaba, pero bien metido en el tema; hoy ya descansa en paz.

MUCHOS esperan que el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López, en Tijuana, no vaya a ser por culpa del Neoliberalismo, con eso de que el Gobierno Federal le echa la culpa por todos los males que ocurren en el país; ya ven lo del bebé encontrado muerto en un penal de Puebla, y que tiene al gobernador MIGUEL BARBOSA, hablando puras estupideces; y hasta le jefa de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM, anda por el mismo estilo.

María de Lourdes no escribía sobre temas de corrupción o crimen organizado, solo de política.

Y efectivamente tenía protección policiaca, pero por la noche se la quitaban, y no estaban muy al pendiente de ella que digamos pues las autoridades tardaron como 40 minuto en llegar a la escena del crimen.

Mi presidente López, instruyó a que se haga una investigación a fondo.

¿Y los otros asesinatos ocurridos qué?, esos no son para investigar a fondo.

PEDRO SALMERÓN, y el gobernador de Veracruz CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, por ser Morenistas son una chulada y blancas palomitas; lo dicen el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, algunos senadores Morenistas y hasta Claudia.

Claudia hasta le puso casa a Cuitláhuac, y todo por llevarle la contra al muy inteligente y capaz senador RICARDO MONREAL.

LA BUENA noticia, aunque uno ya sabe si creerle a este cabroncito, es que el vocero del Covid-19 HUGO LÓPEZ-GATELL, dijo que a partir de esta semana, que inició el domingo, la pandemia va en decrecimiento.

Ojalá que este dicho no haya sido solo para animar a su jefe ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que viene de unas semanas en que su salud casi raya en crisis, que hasta dio a conocer que tiene un “Testamento Político Cuatroté”.

Huguito dijo que el que los contagios hayan bajado en un 12 por ciento es un dato alentador, pero más alentador que las hospitalizaciones y defunciones no se dispararon.

Así lo dijo: “La curva epidémica nos da un dato todavía preliminar pero alentador si se mantiene como una tendencia; en las primeras tres semanas del año 2022 tuvimos cambios rápidos de aumento en la cantidad de casos debido a la variante ómicron; sin embargo, en la semana cuatro, que es la que abre desde hace un par de días, este domingo, vemos incremento de solo 12 por ciento.

Usted estimado y caro lector tómelo con las reservas del caso, por lo que toca a Tamaulipas los contagios siguen a la orden del día.

NO SOY un doctor, menos un psicólogo, pero se me hace que no está bien de la cabeza la diputada local IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que en la sesión del lunes pidió a sus pares elevar el nivel del debate para evitar los actos bochornosos que se dieron la semana pasada: y de los cuales ella fue el hazmerreír ante la sociedad Tamaulipeca con sus desplantes de muy chingona.

Imelda es la presidenta de la mesa directiva.

Y aprovechó para darle un coscorrón a la jefatura de prensa por los supuestos videos editados, en donde ella aparece, precisamente, regando el tepache.

Durante la sesión del lunes aprovechó para auto elogiarse diciendo que su desempeño está sustentado en la Constitución; mientras que muchos, pero muchos Tamaulipecos dicen que está sustentado en lo que le ordene y mande el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, a quien le sirve, y le sirve con descaro.

ATAVIADO ahora si con la chamarra guinda, los colores de Morena, se vio al diputado federal TOMÁS GLORIA REQUENA, en la gira que realizó el precandidato a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y en donde sacó la alfombra roja, como marca el manual, la primera morenista de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS.

El legislador en primera fila, y ha sido de los pocos legisladores que ha estado casi en todas las giras que ha realizado el precandidato Morenista por los cuatro puntos cardinales de Tamaulipas.

Tomás hasta se dio tiempo de tomarse la foto del recuerdo con otras legisladoras Morenistas y por supuesto con la alcaldesa Cantúrosas.

Y ya con vuelo se dio tiempo para visitar el “Valle de San Fernando”, que comprende los municipios de Méndez, Burgos y Cruillas; para intercambiar puntos de vista con los pobladores de dichos municipios y atender las peticiones de los líderes, que se dieron a la tarea de convocar varias reuniones al legislador para seguir en contacto con la gente del Distrito 03 y así seguir trabajando de la mano de los Tamaulipecos.

Tomás les manifestó: “Para mí el regresar con Ustedes es de suma importancia, porque así se los prometí en mi campaña y aquí estoy y estaré todas las veces que ustedes me necesiten”.

MENSAJES sumamente alentadores sigue recibiendo a diario el presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, por parte de personajes ligados a la política nacional, y a la sociedad civil después de conocer que se contagió por la pandemia.

El presidente Villegas, salió positivo a Covid-19, por lo que de inmediato recurrió el aislamiento en el que permanecerá por una semana.

Amigos cercanos al alcalde, nos han dicho que se encuentra bien, no es una situación grave, y asuntos delicados de la administración municipal que tengan que atenderse en forma inmediata lo hace a través de video conferencia.

No hay nada de que preocuparse, y un servidor espera verlo pronto en acción recorriendo sectores populares y comunidades rurales, que es su mero mole.

LA PRESIDENTA municipal de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS, presentó ante la iniciativa privada y sociedad civil su plan de obra anual que tendrá una inversión de Mil 340 millones de pesos, que levantó un “Ahhh” entre los presentes, ya que es un presupuesto histórico.

Y una excelente noticia para los constructores locales, ya que la alcaldesa Cantúrosas, manifestó que de dicho presupuesto el 98 por ciento será para ellos, lo que registró aplausos al por mayor.

En parte de su mensaje expresó: “Queremos pedirles a todos, que no fallen; para nosotros es un compromiso, distribuimos a la obra pública un muy buen lugar de nuestro presupuesto y queremos que se hagan obras de calidad, obras en tiempo y forma, que se hagan como los ciudadanos lo necesitan y para eso los vamos a contratar y les estamos dando toda la confianza”.

CARLOS GERMÁN DE ANDA, en su calidad de secretario municipal de Obras Públicas, destacó que en el 2022 no habrá obras de cabecera, pues el Ayuntamiento está enfocado a atender los reclamos de la ciudadanía con obras de interés colectivo.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños el legislador local, que está malito, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, el que fuera un gran basquetbolista en Suelo Riobravense JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ, y mi exvecina de “El Callejón” MAYTE DÍAZ.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…