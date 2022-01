¿Pagar placas o no?

Nada bueno genera al pueblo de Tamaulipas el pleito que se traen dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, de partidos diferentes, ya con muchos rencores y sin posibilidad de reconciliación.

Aunado a ello una presidenta de la Mesa Directiva parlamentaria, Imelda Sanmiguel Sánchez, que interpreta las Leyes a su manera y cree que es dueña de la verdad absoluta, aun cuando se pase por el arco del triunfo el espíritu de legalidad e imparcialidad.

¿Hasta cuándo terminará el pleito Pan-Morena? Creemos que va para largo, por lo menos hasta septiembre del presente, cuando se de el cambio de gobierno y, en el peor de los casos hasta 2024. Las elecciones del cinco de junio dirán el rumbo que toma Tamaulipas.

Ahora mismo los tamaulipecos nos encontramos ante varias incertidumbres, una de ellas que genera bastante inquietud porque se trata de sacar lana de la cartera: Comprar o no placas vehiculares.

La mayoría de Morena y asociados en el Congreso, decidió tumbar el reemplacado para el 2022 como acto recaudatorio de alrededor de 500 millones de pesos, pero el ejecutivo decidió apelar (veto) con observaciones.

Una solución planteada fue regalarlas, entregarlas gratis si se trata de velar por la seguridad ciudadana, algo a lo que no quisieron entrarle los responsables de Finanzas.

En una acción de ingenio, los guindas evadieron someter el tema a votación de las dos terceras partes del pleno, declarando como improcedentes los puntos de observación del Gobernador.

Se salieron con la suya… Pero, no hay fecha ni para cuando el ejecutivo publique el dicten en el Periódico Oficial del Estado, ratificando la no venta de placas vehiculares.

Las láminas se siguen ofreciendo en las Oficinas Fiscales, ya con menos demanda que en las primeras dos semanas del año. La gente no creía en el milagro de escapar del gravamen hasta que se publicó en redes.

Pasados los días, luego que Morena se salió con la suya, los causantes empezaron a dudar y a obtener más información que les de certeza a si están obligados al reemplacado. Los tiempos de pandemia y crisis económica no son los mejores.

Como comunicadores nos preguntan, primero, si es verdad. La respuesta es que sí, los diputados quitaron el cobro pero difícilmente el poder ejecutivo acatará la decisión de sus contrincantes. Esperar sería lo más razonado.

¿Cuál es el camino para resolver el pleito? La respuesta parece estar en la Ley de Control Constitucional publicada el 18 de marzo del 2010 siendo Gobernador Eugenio Hernández Flores, que genera dos posibilidades de defensa: Acción de Inconstitucionalidad y Controversia Constitucional.

A través de la primera los ciudadanos pueden recurrir por el cobro que se les haga sin autorización del legislativo; la segunda dirime las diferencias entre los poderes del Estado.

Sin embargo aquí hace honor el adagio de que pusieron al coyote a cuidar el corral de las gallinas: El juicio está cargo de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia erigido en Jurado Constitucional, sin posibilidad de ir a tribunales federales.

Se puede dirimir pleito del Legislativo y uno o más de los municipios; de un municipio y otro, de un municipio contra el Estado y entre Gobernador y Legislaturas.

En este caso el Tribunal no puede desaparecer poderes o correr a alcaldes, nombrar interinos o dar de baja regidores y síndicos. Ese es otro costal.

Pueden en cambio dictar medidas cautelares, como sería el que “las cosas se queden como están”, no expedir placas hasta en tanto se resuelva el tema de fondo.

No sabemos hasta hoy de algún recurso que el Palacio de la calle 16 haya presentado contra el otro Palacio, el de la orilla del San Marcos, o viceversa.

El 105 de la carta Magna también habla de controversias entre los poderes estatales, que es a donde podrían llegar los diputados de la 4T, algo que tardaría meses o años en instrucción.

Otra de las preguntas que nos llegan de los automovilistas ¿qué hacer los que ya pagamos?. No hay respuesta firme. El líder parlamentario, Armando Zertuche Zuani, hizo un llamado a esperar el desenlace, que no pocos no quisieron escuchar y se fueron a pagar.

En lo personal, creo que cada quien debe decidir en su caso. En última instancia pudiéramos estar pensando mal y, en efecto, Palacio ordena detener el reemplacado y publicar el decreto que ordena posponer el cobro.

Si para antes no se ha “esclarecido” el tema, el que escribe estaría tramitando láminas de identificación vehicular allá por octubre o noviembre, en el nuevo gobierno.

Igual los diputados, en la sesión de San Lunes, la mayoría acordó ratificar la asignación de un Fondo de Capitalidad a Ciudad Victoria, algo que en jornada anterior, asumiendo funciones que no les corresponden, había tratado de negarles la presidenta de la directiva, Imelda Sanmiguel.

Ahora falta que llegue la lana para poner en marcha las obras que necesita la antigua Villa de Aguayo, que ya sacó del bache el alcalde morenista Lalo Gattás.

Falleció el presidente estatal del PRD, David Armando Valenzuela. No alcanzó a ver el resultado de la alianza con PAN y PRI por la gubernatura, de la que fue impulsor.

Por Tampico andaba el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.