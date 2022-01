Ella es la que debería ser denunciada

Siempre he sido muy respetuoso de las mujeres, independientemente si tienen un cargo público o no; o si tienen la razón o no.

Son pocas, creo que un par, con las que no he coincidido en sus acciones dentro de la función pública o legislativa y lo he escrito o señalado a mi estilo; una de ellas fue YAHLEEL ABDALA CARMONA, que siempre se portado como si estuviera iluminada, le ha ido bien políticamente, pero hasta ahí.

Pero en ocasiones tiene unos desplantes de diva, sin serlo.

Y ahora me encuentro con una diputada local que lleva por nombre IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que, en su calidad de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se cree la dueña del Congreso del Estado para hacer y deshacer a su antojo.

Sus acciones lo dejan claro, y están bien documentadas.

Pero cuando la vi en un video en donde se le acerca el presidente de la Junta de Coordinación Política ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, como para solicitarle una explicación por su comportamiento legislativo, la forma de como habla, gesticula, y mueve su cuerpo la dama se pinta sola.

Se aprecia prepotente, soberbia y casi hablando como pirrurris.

De ese es el calibre las legisladoras que tenemos, no todas claro.

En lugar de la denuncia de la que ya interpuso, el jueves por la noche, Imelda por violencia política de género de que supuestamente fue víctima, es Armando quien debería denunciarla.

No creo que de esa forma le hable, gesticule y mueva el cuerpo cuando este frente al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Soberbia con los humildes, y humilde con los soberbios.

En ocasiones ni los animalitos son tan leales.

Y esto no es un anuncio político pagado por Armando, con él que no cruzo palabra desde hace mucho tiempo.

Y sobre este incidente que se dio en el interior del recinto legislativo, Armando ya aclaró paradas a través de una carta que subió inclusive a Facebook, y en donde recibió múltiples apoyos.

Y no tenía por qué hacerlo porque todo mundo lo conoce y saben que es incapaz de insultar o agredir a alguien.

Y bueno, que arrojó todo esto, porque vino, pues se dio el extrañamiento que se le hizo a la prepotente y soberbia Imelda, que no aguantó vara.

La legisladora MAGALY DEANDAR ROBINSON comentó sobre ello: “Me refiero a la decisión arbitraria, unilateral e imparcial que de manera autoritaria la Diputada Imelda Margarita, presidenta de la Mesa Directiva determinó declarar la preclusión de un procedimiento inacabado y del cual este Poder Legislativo es parte”.

Durante su participación en tribuna, refirió que la legisladora volvió a incurrir en conductas contrarias al respeto y la cortesía hacia los demás integrantes del Pleno, “Mismas de las que fueron testigos los asistentes a esta sesión en galerías y los representantes de los distintos medios de comunicación, haciendo notar su autoritarismo, alardeando con prepotencia el honorable cargo que ostenta y que le fuere conferido por este Pleno Legislativo”.

Agregando: “Como vemos le ha quedado corto y no es apta para asumir, por ello solicito se le haga un extrañamiento, por violentar disposiciones previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, apartadas de la actuación que constitucional y legalmente debe acatar”.

Así las cosas.

LA JEFATURA de prensa del gobierno de la Ciudad de México le debería pasar a diario, si es que no lo hace, una síntesis informativa a su patrona CLAUDIA SHEINBAUM, de los temas torales que se dan a en el país y porque no en el mundo; para que se ilustre y este bien informada; y no riegue la manteca.

Mira que decir que no sabía del tema de PEDRO SALMERÓN, que está salpicado de mierda por todo el cuerpo; pero diciendo lo mismo que responde su jefe ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando se le atora la carreta con algún tema.

Pero, que casualidad, repitió lo mismo que su jefe López, al afirmar que, si hay alguna mujer agraviada por Pedro, se deben abrir los correspondientes procesos penales.

De verdad, quedó como una estúpida la jefa de gobierno con la respuesta que dio y de lo cual dieron cuenta los programas de noticia estelares de la televisión y los principales diarios.

Se acaba de documentar que la esposa de Pedro la señora GABRIELA PULIDO, percibe un sueldo de alrededor de 130 mil pesos, por arriba del presidente de la república, como directora general de Coordinación de Memoria Histórica y Cultura de México.

Su hermano Luis también mama de la ubre federal, al igual que una prima; las cuerditas.

POR LAS TEMPERTURAS gélidas que se han sentido en Suelo Riobravense, la presidenta del DIF Municipal MARÍA ELENA RODELA, intensificó los apoyos a las familias más desfavorecidas.

Y aquí hay que destacar el trabajo que ha realizado la Dirección Municipal de Relaciones Exteriores, gestionando alimentos y artículos sanitarios ante instancias públicas y privadas en el valle de Texas.

La señora de Villegas, ha encabezado los recorridos por los cuatro puntos cardinales del municipio, llevando estos apoyos alimenticios.

Por la Villa de Nuevo Progreso, sigue los trabajos de rehabilitación de la avenida “Benito Juárez”, la que conecta al cruce internacional y la autopista, de ahí su importancia de tenerla al cien para que tanto los visitantes nacionales como extranjeros no tengan problema alguno.

El presidente municipal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, sigue dándole la importancia a este puerto turístico para que tenga un repunte económico que permita que el comercio siga siendo el principal pilar de la economía.

Siguiendo por la Villa, el delegado EDGAR PEÑA SERNA, atendiendo instrucciones del alcalde Villegas, visitó los domicilios de personas desfavorecidas, sobre todo de la tercera edad para entregarles cobijas, mismas que servirán para protegerse de las bajas temperaturas que actualmente se están viviendo.

TRISTES por el fallecimiento de una persona sumamente apreciada en todos los círculos sociales de mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense, el químico Gerardo Rosales Cantú.

Llamó la atención el mensaje que envió nuestro buen cuate JESÚS EDUARDO CANALES a través de Facebook y que comparto con mis apreciados y queridos lectores: “Descanse en paz mi suegro Gerardo Rosales Cantú muchas gracias x todo lo q nos dejaste mejor ser humano no nos pudo haber mandado dios para compartir esta etapa de nuestras vidas excelente familia (suegra, esposa mis cuñados) felicidades x ese padre q dios les mando descanse suegro y nuevamente gracias x todo lo q me dio lo vamos a extrañar”.

Al querido y apreciado químico lo conocí a través del deporte, cuando era el portero del “Deportivo Universitario” en la Liga de Fútbol de Veteranos, me vivía llamando la atención porque no le gustaba que les gritara muy pesado a mis defensores en especial al siempre recordado Eduardo Alberto Cabañas, y ANTONIO MUÑIZ.

Nos atendía al cien en su casa, y siempre platicábamos de ese detalle de los gritos, pero siempre todo bien.

Descanse en paz Don Gerardo.

SE HIZO tremenda alharaca de que tendríamos agua-nieve a partir de la medianoche del viernes, y estuve al pendiente para ver si ocurría, me levanté en dos ocasiones de la cama para ver si ocurría, no ocurrió.

Llovió, pero nada de agua-nieve como lo pronosticaron varios meteorólogos.

E inclusive las autoridades norteamericanas ante este pronóstico decidieron cerrar el cruce internacional Donna-Río Bravo, que después decidieron abrir a eso de las tres de la tarde de este viernes.

¿QUÉ OTRAS importantes acciones dejaron los primeros Cien Días de Gobierno de la presidenta Municipal de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS?

Destaca la atención, cuidado y protección hacia la mujer, para lograr un municipio libre de violencia de género.

El Centro de Atención a la Mujer Víctima de la Violencia del DIF, otorgó protección y resguardo a las víctimas de violencia intrafamiliar, para que estuvieran fuera del alcance de su agresor, brindando servicios de albergue, asesoría jurídica, atención psicológica, médica, entre otros; brindó 123 asesorías jurídicas por abandono de hogar, obligaciones alimenticias, violencia física y psicológica.

Así mismo la Secretaría de Bienestar del Gobierno Municipal, realizó brigadas médico asistenciales, atendió de manera personalizada a mujeres en situación vulnerable; llevó a cabo la mega brigada “Rosa en octubre”, por el mes de Sensibilización sobre el cáncer de mama.

La alcaldesa dijo: “Tenemos un compromiso muy grande en materia de equidad de género y con la erradicación de la violencia contra la mujer, desde el primer día de gobierno, de la mano con el Instituto Municipal de la Mujer y el DIF, impulsamos políticas y programas encaminadas a empoderar a las mujeres, pero sobre todo a protegerlas y que haya justicia para todas ellas”.

Y este viernes durante la sesión ordinaria de cabildo que presidió la presidenta Cantúrosas, los miembros del cuerpo edilicio reconocieron la labor realizada por la administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que titula SILVIA FERNÁNDEZ GALLARDO.

Prueba de ello es que se aprobó la autorización de la renovación del comodato de cinco unidades automotrices al organismo, a fin de facilitar al personal de Comapa sus labores, y la alcaldesa adelantó que se recibirá en los próximos días una unidad de desazolve, proveniente de Laredo, Texas.

Y en su recorrido para la entrega de cobertores debido a las bajas temperaturas comentó: “Nos encontramos visitando los sectores más vulnerables de la ciudad para llevar abrigo a quienes más lo necesitan; somos un gobierno comprometido con el bienestar de las familias”.

SI EL GOBIERNO federal no ha podido meter orden en Petróleos Mexicanos, es un reverendo desmadre en donde los números son rojos, entonces para que adquirir una refinería más.

El presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presumió que los mexicanos ya somos dueños de la refinería “Deer Park” ubicada en Houston, Texas.

Si con una no pueden, para qué otra más; cual pinche austeridad.

En Suelo Riobravense los servidores de la nación despachan los asuntos federales en un pobre salón social, y van abrir el Banco de Bienestar en un mercado municipal, díganme Usted si no son chingaderas.

Y andan comprando refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, veremos si no sale más caro el caldo que las albóndigas.

“CREO QUE les puedo inspirar confianza”, directo, sin rodeos, sin titubeos les dijo el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, a los representantes de los medios de comunicación con los que se reunió en Suelo Neolaredense.

En dicho encuentro también destacó el dicho de “soy factor de unidad”, por ello le llena de satisfacción que por ese motivo se hayan fijado en él para encabezar esta coalición; en donde van el PAN, PRI y PRD.

Nuevo Laredo forma parte del primer bloque de municipios que “El Truko”, ha visitado en esta primera etapa de su precampaña en la búsqueda de la candidatura al gobierno de Tamaulipas; asimismo el precandidato reiteró su agradecimiento a sus compañeros panistas, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, GERARDO PEÑA FLORES y JESÚS NADER NASRALLAH, por ceder sus aspiraciones, reconocimiento que hizo extensivo a RAMIRO RAMOS SALINAS, de quien dijo: “Le agradezco que se haya sumado a este proyecto”.

Deben de haberle caído muy bien a muchos Neolaredenses de que el precandidato haya dicho en referencia a este municipio: “Nuevo Lardo es la columna vertebral de Tamaulipas”.

EL SÁBADO llega a un año más de vida la señora SOCORRO AVIÑA PÉREZ, “Doña Coco”.

El domingo: ARISTIDES GARCÍA HERNÁNDEZ, PRIMITIVO LÓPEZ, ALFONSO MADERA y DAVID BARRIOS.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…