Cultura del esfuerzo, no del privilegio  

Tamaulipas vive un importante momento en su Historia. Hoy están unidos partidos que en el pasado eran beligerantes, adversarios, como es el caso del PAN, PRI y PRD,

Aunque bueno, hay en el pasado historias de alianza del PAN con el PRD, Partido de la Revolución Democrática que han sido exitosas. Tal es el caso de Cd. Victoria donde en el pasado el candidato del PAN sumó al PRD, y juntos ganaron la alcaldía de Cd. Victoria. Esa alianza la hicieron el entonces panista Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y el perredista Pedro Alonso Pérez. Se aliaron y ganaron.

La política es de momentos, y en este momento PAN, PRI y PRD van juntos por la gubernatura de Tamaulipas.

En otros países partidos rivales han ido juntos. Caso concreto fue Panamá donde los partidos rivales se pusieron de acuerdo y le ganaron, en las urnas a un dictador.

En este Tamaulipas, estado muy importante en México por su estratégica situación de frontera con el país más poderoso del mundo y por su extenso litoral con el mar, hay elecciones. Situación semejante a Tamaulipas, de tener frontera con Estados Unidos de América y tener costa con el mar solo lo tienen Baja California y Sonora. Además somos de los pocos estados que tienen una Refinería, en este caso en Madero.

Encabeza esta alianza opositora un tamaulipeco surgido de la cultura del esfuerzo, y no del privilegio, que no es el caso de sus competidores, de MORENA y Movimiento Ciudadano, en la boleta electoral. Encabeza esta alianza llamada “Va por Tamaulipas”, su precandidato César Augusto, el Truko Verástegui.

Dos.- El precandidato Truko Verástegui se reunió con la familia priísta del municipio de San Fernando, un municipio de gente tesonera, echada para adelante, que de siempre ha buscando hacer de San Fernando un mejor lugar para vivir.

Los priistas de ahí mismo, de San Fernando, en un diálogo franco y directo le expusieron lo que esperan de esta alianza entre el PAN, PRI y PRD.

Estuvieron en primera línea en este encuentro ex presidentes municipales como Rosalinda Banda Gómez y el ingeniero, Federico García Galván; el presidente del comité estatal del PAN en Tamaulipas, Luis René, El Cachorro Cantú entre otros.

Ahí les dijo César Augusto el Truko Verástegui: “Me siento muy honrado de que me reciban en San Fernando y me da gusto porque totalmente estamos viviendo momentos atípicos por dos razones: la primera porque en la historia de nuestro estado por primera vez vamos a elegir estrictamente al Gobernador y la otra porque vamos en alianza”.

Añadió ante el silencio expectante de la concurrencia: “Hay muchas razones por las cueles es conveniente que hagamos lo necesario para salir adelante se dice que es una lucha constante de todos los días pero hoy tenemos un gran reto los que me antecedieron la palabra comentan que la desgracia no llegue a Tamaulipas”.

“San Fernando es totalmente rural como Méndez y Cruillas y como el municipio de dónde yo vengo de Xicoténcatl Tamaulipas. Son estrictamente rurales no hay más que agricultura, ganadería y pesca …si es cierto en el caso de los pescadores solamente les brindan una ayuda y quitaron el apoyo del subsidio al combustible y quitan el programa donde cada pescador podían adquirir sus lanchas sus redes bajo una estructura financiera donde aportaba el gobierno federal y el gobierno del estado y el venía pagando el 10% hoy en pesca no les alcanza para pagar dos o tres meses de la energía eléctrica y en el caso de los agricultores si vemos la historia reciente quitan los apoyos y el seguro catastrófico y de ribete los que logran sembrar se les viene la helada y los que alcanza a resembrar siembran tarde y a la hora de cosechar viene una tormenta y es cuando el precio del sorgo sube y claro que sube pero no hay que vender y eso es lo que se refieren algunos compañeros con desgracia que le cambian el modelo económico y aparentemente están dando un apoyo y por otro lado nos están quitando mucho más”, les dijo Truko Verastegui.

Dijo Truko: “Ganarse la vida en el campo honradamente es extremadamente difícil trabajar y vivir bajo el sol no es nada fácil yo lo se porque vengo de un municipio como el de ustedes y toda mi vida desde niño trabajo y se cómo se vive y que es lo que se sufre para poder salir adelante”.

E ilustro que a la gente de San Fernando el gobierno federal la ha afectado, “porque la gente aspira tener una mejor calidad de vida y está aspiración este gobierno federal ha venido quitando y la ha venido matando día a día».