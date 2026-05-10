De nueva cuenta los colaboradores de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la meten en aprietos por dar a conocer una decisión gubernamental sin valorar las consecuencias o el impacto que tendrá en la sociedad mexicana, como es el caso del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien anunció con “bombos y platillos” que se adelantaba el fin de clases para el próximo 5 de junio, previo a la inauguración del Mundial de Fútbol que arrancará el 11 de junio.

Y ante las críticas recibidas por especialistas y sobre todo por padres de familia, la presidenta Sheinbaum Pardo se vio en la necesidad de salir a medios de comunicación para aclarar que se trataba solamente de una propuesta, sin embargo, el golpe mediático ya estaba dado y se generaron versiones que lastiman la investidura presidencial porque se cree que nadie la toma en cuenta.

El colmo de esta nueva burrada es que Delgado Carrillo insiste en que el fin de clases será el próximo 5 de junio y ahora argumenta que se trata de una decisión gubernamental para proteger a los alumnos de los intensos calores que se registran en el país.

Incluso, el titular de la SEP convocó a una reunión urgente a todos los secretarios de educación de los estados en la Ciudad de México, en donde se espera que cambie la fecha del fin del periodo escolar 2025-2026 luego de que se demostró que todos los juegos del Mundial de Fútbol serán transmitidos por las noches y no por las mañanas para que los alumnos puedan asistir a clases.

Los especialistas han señalado que la medida impactaría a más de 23 millones de alumnos en todo el país, pese a que las sedes del Mundial Fútbol 2026 en nuestro país, se concentran únicamente en tres entidades: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En tanto que directivos de organizaciones de padres de familia coinciden en señalar que el fin de clases anunciado por el titular de la SEP no sólo será una carga más para el gasto familiar porque se verán en la necesidad de inscribirlos en cursos de verano, sino también agrava el rezago educativo que padecen niños y jóvenes de educación básica.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que adelantar el fin de clases al 5 de junio agravaría el rezago educativo en el país, por lo que no sería conveniente ante el hecho de que la mayoría de los alumnos de educación básica tienen serias deficiencias de aprendizaje, sobre todo en lectura de comprensión y matemáticas.

Cabe señalar, que el resultado de la prueba del Programme for International Student Assessment, mejor conocido como PISA por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se realizó en México del 31 de marzo al 13 de mayo del 2025, se dará a conocer hasta diciembre del 2026 para conocer el nivel de conocimientos de los alumnos de educación básica en nuestro país.

La prueba PISA 2025 se realizó en 297 escuelas de todo el país, 242 de media superior y 55 de secundaria, en total participaron 7 mil 847, luego de enfrentar una serie de obstáculos en la administración de López Obrador, quien no quería reconocer el fracaso educativo durante su régimen.

En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado, destacó el inicio de la nueva Licenciatura en Inteligencia Artificial (IA), puesto que demuestra la preocupación de actualizar las carreras universitarias con los adelantos tecnológicos para responder a los retos de la actualidad.

“La carrera de IA se iniciará en agosto próximo con 60 jóvenes que serán la primera generación interesada en cursar sus estudios de esta nueva herramienta tecnológica que mueve el mundo de las finanzas y de los negocios, pero también de otras ramas productivas”, aseveró el rector de la UAT.

También anunció la creación del Instituto de Inteligencia Artificial, un centro estratégico que no solo se enfocará en el desarrollo técnico, sino también hará énfasis en el análisis ética y los límites de esta tecnología que posicionará a la UAT en una de las pocas instituciones de educación superior que ofrecerá una licenciatura de esta nueva herramienta tecnológica.

La nueva carrera de IA se suma a los logros obtenidos durante el 2025, como es la acreditación de los 180 programas de licenciatura, así como también la acreditación del 50% las maestrías y doctorados que se imparten en la UAT.

Asimismo, el rector Anaya Alvarado dijo que nuestra alma mater está formando egresados competitivos para cualquier escenario en México, puesto que sus carreras se adaptan a los tiempos actuales para lograr entrar al mundo laboral que cada día se vuelve más competitivo.

Por último, integrantes de la banca surcoreana BTS fueron muy bien atendidos por el gobierno federal, puesto que no sólo estuvieron con la presidenta Sheinbaum Pardo en un balcón de Palacio Nacional para ver a sus seguidores que prácticamente invadieron la plaza del zócalo de la Ciudad de México, sino también cada uno de los siete tuvo un traductor a inglés y a español, además de tanques de oxígeno para adaptarse a la altura de la capital de nuestro país.

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