En Facebook, Luebbert anuncia su apoyo a Américo Villarreal

Cd.Victoria,Tamaulipas.-El priista Oscar Luebbert Gutiérrez dejó muy claro su postura rumbo a las elecciones del este 5 de Junio 2022, dijo que no quiere saber nada de la alianza PAN–PRI y PRD en Tamaulipas, se desmarca de la coalición y de morena, pero su posición y apoyo será a favor del Doctor Américo Villarreal Anaya.

En su cuenta de Facebook, el ex senador, ex diputado federal, aseguró que su apoyo al candidato de la coalición de izquierda, no significa que vaya a renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo hará desde su posición de ciudadano.

“No voy a apoyar la alianza PAN PRI PRD, voy por el perfil humanista y sencillo del Dr. Américo Villarreal Anaya. No cambiare a Morena lo haré como Ciudadano X Tamaulipas”.

Un segundo mensaje, muy parecido: “No voy con la Alianza PAN PRI No me Cambiare a Morena Pero voy apoyar a la Persona del Dr. Américo Villarreal Anaya por considerarlo el mejor perfil para encauzar a Tamaulipas a mejores condiciones de bienestar humanismo prosperidad seguridad y paz”.

Luebbert Gutiérrez se profirió a finales del año pasado por el entonces aspirante a gobernador de MORENA, Rodolfo González Valderrama.

En un discutido proceso interno, donde las encuestas definieron a quien será el candidato de ese partido, el Dr. Américo Villarreal Anaya tuvo el apoyo de la mayoría.

Se considera a Luebbert Gutiérrez como el jefe político de un importante grupo de ciudadanos priistas que ha ganado elecciones incluso contra el actual Gobernador del Estado.

