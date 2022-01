Parecía priista, no panista

No me gusta ser palero del presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya tiene muchos, uno más no le sirve; por eso cuando sale con alguna declaración aberrante como esa de que con una estampita no te enfermas de Covid-19, pues como que no.

Eso es mínimo en comparación con eso de abrazos no balazos, que suelte a narcos o bien que no le de los medicamentos a los niños con cáncer.

Ahora se metió en otra polémica con eso de que con el uso del vicks VapoRub, es recomendable para combatir la Ómicron.

No lo cura, pero amaina los efectos según curanderos o cosas por el estilo, y el secretario Federal de Salud JORGE ALCOCER lo recomienda y lo secundó mi presidente López; porque los científicos o doctores no concuerdan con ello.

En esta ocasión respaldo a mi presidente López, y efectivamente nuestras madres cuando andábamos mal de la gripe o de otras enfermedades respiratorias nos untaban VapoRub en el pecho o en los pies.

Soy sincero ahorita con la ómicron lo estoy volviendo a utilizar y hasta nebulizadas por cinco minutos me aviento, todo sea como medidas preventivas contra este terrible mal.

Y él que lo quiera usar, pues que lo use, y él que no, calladito se va más bonito.

DOS ACÉRRIMOS rivales del paisano dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional EDGARDO MELHEM SALINAS, su secretaria general MAYRA OJEDA CHÁVEZ, que hasta lo demandó; y el buen cuate LUIS ENRIQUE ARREOLA, que siempre se pronunciaron en favor de la alianza con el Partido Acción Nacional, ya tuvieron su encuentro con el flamante precandidato de la coalición “Todo por Tamaulipas” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Con todo y foto del recuerdo que presumieron en redes sociales, pues mira.

De ser “El Truko” el gobernador no dudo ni tantito que, tanto a Luis Enrique como a la moldeable Mayra, les va ir muy bien; en una de esas mejor que al paisano Edgar.

UNA MUY buena campaña mediática está realizando MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, como queriendo acalambrar a los de Morena y él que se deje.

Pese a que la doctora ya quedó descontinuada, desfasada dentro de Morena, ella sigue pataleando haber que consigue, en una de esas y pega su chicle.

La señora está haciendo su luchita, aunque ya Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, ya la le dieron con la puerta en las narices.

Pero, pero, CÉSAR VERÁSTEGUI, no la ve con malos ojos, y no descarta llevarla a su campaña, aunque no ha platicado con ella.

Una cosa si está demostrado dentro de Morena, si te pones picudo o roñoso ya no cabes, miren lo que está ocurriendo con el senador RICARDO MONREAL.

Maki, mientras tanto se pone a hacer recomendaciones para no contagiarse de Covid-19.

TENÍA AL periódico chilango “La Jornada” como cosa seria, pero desde que se volvió vocero del presidente la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya no le doy la credibilidad debida; como si la tiene “Reforma”.

Desde que se inició la punga entre mi presidente López con el Instituto Nacional Electoral, ese periódico se ha convertido en el principal atacador contra LORENZO CÓRDOVA, ya sea en información o bien en ridículos cartones.

Muchos lectores han perdido un medio de comunicación que era casi obligatorio leerlo todos los días.

¿Por qué ese odio tan encabronado contra el INE?

ESTE VIERNES histórico para el PAN y para el PRI que se han unido para sacar adelante a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

“El Truko” se presentó ante la familia priista encabezada por el líder estatal EDGARDO MELHEM SALINAS, con un recibimiento muy cálido, como lo expresó el precandidato ante los medios de comunicación; y atrás quedaron los dimes y diretes, ahora va unidos para sacar adelante esta alianza “Va por Tamaulipas” que conforme pasan los días se fortalece más y más.

César reconoció sentirse muy cómodo con el apapacho monumental que le dieron los tricolores en su misma casa, teniendo a sus espaldas la estatua del nunca olvidado Rodolfo Torre Cantú.

En serio, Verástegui no parecía azul, parecía más priista, como si siempre hubiera sido de ellos, y quedó demostrado con ese recibimiento de gente grande, apapachado, pero bien en serio.

¿Cuál agua?

¿Cuál aceite?

¿Qué divergencias?

PRI y PAN bien unidos en este nuevo proyecto en donde sea lo de cada quien “El Truko” lo está haciendo muy fácil; sin poses, sin soberbia; todo muy sencillo, no fanfarrón, no fantoche.

EL GOBIERNO Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, ahora centra su atención en los olvidados.

Si, aquellos sectores que nunca merecieron la atención de administraciones municipales pasadas.

El presidente Villegas visitó la colonia “Arnulfo Martínez”, en donde se realizaron trabajos de moto conformación de su acceso principal para que sus habitantes y visitantes puedan salir y entrar sin contratiempos.

Y ya encarrerado se fue a la colonia “Vamos Tamaulipas” en donde se realizaron acciones casi similares.

Esto en atención a su compromiso con los sectores más desfavorecidos, el edil viene implementando la supervisión en persona de todos los trabajos más relevantes, tanto de Servicios Primarios como de Obras Públicas, con el objetivo de que se realicen de mejor manera posible y sin dilaciones.

Mientras que por otro lado, cuadrillas se esmeran y esfuerzan por dejar al cien aquellas arterias vehiculares que se encontraban seriamente dañadas, con una intensa jornada de bacheo por la colonia “Cuauhtémoc”.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar a la preciosa jovencita VALENTINA TREVIÑÓ SERNA, que este viernes llegó a un año más de vida.

Todo el apapacho del mundo recibió por parte de su señora madre VERÓNICA SERNA GALLARDO.

El domingo tendrán pastel y regalos JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, así como el buen cuate GERARDO TREVIÑO.

Ese día habrá fiesta en el cielo por el cumpleaños de Miguel de la Rosa Medrano.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…