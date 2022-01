Gerardo, la paga

*- Cambios de CdeV, al ‘troche y moche’

*- Renuncia ‘Truco’ y se va de candidato

*- CV y los aforismos de Reyes Heroles

*- Zertuche da más datos del atentado

*- Rector de la UAT designa funcionarios

El maestro REYES HEROLES solía utilizar aforismos, muchas veces inspirados en el pensamiento filosófico del español JOSÉ ORTEGA Y GASSET, para aplicar sentencias de orientación política a los momentos de la república.

Recordando al último Gran Maestro del idealismo revolucionario, vale decir que Tamaulipas está atrapado entre un modelo político que no termina, y otro que no empieza –Mirabeau o la política–, de ahí que la designación del diputado GERARDO PEÑA FLORES como sustituto de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS en la Secretaría General de Gobierno, parece una contraposición si consideramos que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura, dejó en su gestión muchas opacidades que todavía investiga su sucesor, ARMANDO ZERRTUCHE ZUANI, a quien evidentemente el cabecismo intentó “acalambrar”.

Y no queremos utilizar adjetivos más fuertes, pero el faltante de 30 millones de pesos en el presupuesto legislativo, y la sospechosa unanimidad de su legislatura en el voto contra el desafuero del gobernador FRANCISCO N –¿cómo le hizo para unificar el voto azul, guinda y tricolor a la vez?–, son puntos oscuros que ponen en entredicho la verticalidad de su liderazgo en el Congreso local.

Tamaulipas parece estar viviendo en este momento en dos mundos diferentes: uno, el azul, donde la audacia y las decisiones temerarias enrarecen el quehacer político, pero determinan el presente y dibujan el futuro; y el otro, el guinda, que apenas da los primeros pasos, pero ya registra las primeras escisiones.

Uno y otro avanzan en sentidos diferentes, pero con un objetivo común: la victoria electoral de junio.

Y en medio de estas dos fuerzas encontradas, está el pueblo tamaulipeco.

La nominación de GERARDO nos confirma la tesis de que el gobernador FRANCISCO N es fiel a sus amigos: a PEÑA FLORES lo trae cargando sobre su espalda desde el 2005, cuando lo integró a la Secretaría Técnica en la Administración municipal de Reynosa; y luego, en 2007, cuando quiso dejarlo como su sucesor en la presidencia municipal de aquella frontera, fracasó ante el empuje de OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Luego, derrotado, CdeV se fue a México, donde FELIPE CALDERÓN lo empoderó como Director de la CORETT. Ahí, FRANCISCO N dio alojo a su equipo; GERARDO entre ellos, por supuesto.

Cuando FRANCISCO N asume la candidatura del PAN al Senado, GERARDO se queda como Director general de la CORETT, en su lugar.

Luego, cuando Acción Nacional inscribe a FRANCISCO N como candidato a gobernador, aprovechando las negociaciones de la cúpula prianista, CABEZA se trae a Tamaulipas a GERARDO, a quien abre espacio en la Secretaría de Desarrollo Social, de donde salta como diputado local plurinominal a la 64 Legislatura, pero con el cargo de Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Y de ahí, GERARDO causa registro como candidato del PAN a diputado federal, pero pierde en las urnas ante la ex regidora reynosense CLAUDIA HERNÁNDEZ.

Como Acción Nacional también había considerado a PEÑA FLORES como candidato plurinominal, finalmente se va a la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Y ahora, después de declinar su pre candidatura a gobernador a favor de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, GERARDO es nominado a esa importante responsabilidad pública, la 2ª en importancia después de la gubernatura estatal.

No cabe duda: la designación de GERARDO como sustituto del “Truco” VERÁSTEGUI, es el pago a la lealtad a toda prueba que a lo largo de estos últimos 16 años ha mostrado PEÑA FLORES hacia su amigo CABEZA DE VACA.

Este movimiento cupular en el gobierno azul nos recuerda los aforismos de DON JESÚS REYES HEROLES:

Ahí va uno, como anillo al dedo:

“Oponerse, inhibirse o temer a los cambios, será ignorar que toda época es, en el fondo, época de transición, puente entre lo que tiende a acabarse y aquello que está naciendo, que tiende a surgir”.

Otro, aplicable al cabecismo:

“Hay que aprender a salir limpio de los asuntos sucios y, si es preciso, a lavarse con agua sucia”.

Pero, ojo:

“Problema que se soslaya, estalla”.

Y ahí van otros, de cortesía:

“Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”.

Y algo que deben aprender los cabecistas:

“La urbanidad en las relaciones políticas es requisito para la convivencia pacífica”.

“Tan importante es la meta, el destino como la ruta, el camino”.

Y el remate:

“Hay quienes esporádicamente intervienen en la política con ánimo de hacer una buena inversión económica. Intentan con estas intermitentes incursiones no sólo recuperar lo que consideran su inversión, sino multiplicarla de tal manera que produzca los más altos dividendos posibles en el mundo”.

Y la advertencia:

“Ni los negocios deben llevar a la política, ni la política a los negocios. La mezcolanza es hiriente”.

“Se puede ser político sin dominar todos los apetitos; pero no se debe ser político sin dominar, vencer, el apetito de la riqueza.

Y la “puntilla”

“Es más fácil ser dogmático que negociador, ser intolerante que tolerante; es más fácil dividir que juntar”.

CELEBRA PRESIDENTE CARLOS PEÑA,

DÍA DE REYES CON FAMILIAS

En Reynosa, por cierto, con motivo a la celebración del 6 de enero por el Día de Reyes Magos, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, acompañado de miembros de Cabildo y funcionarios municipales, entregaron la tradicional rosca de reyes.

El Presidente recorrió diferentes puntos de la ciudad, arrancando en el Polideportivo, en donde al igual que los funcionarios, hicieron la entrega de 500 roscas de reyes a las familias reynosenses.

Considerando el color del semáforo epidemiológico en que se encuentra en estos momentos la ciudad y respetando las medidas sanitarias, se instruyó por el Presidente realizar la entrega a diferentes familias por toda la ciudad.

Siendo de esta manera en que se sorprendió a 500 familias con la llegada de la rosca hasta la puerta de sus casas, cumpliendo con la tradición, compartiendo alegría y sorpresas por todo Reynosa.

El Presidente CARLOS PEÑA ORTIZ de esta manera es como celebró con los reynosenses, la tradición de partida de rosca de reyes, que en este 2022 el semáforo epidemiológico no permitió la celebración presencial.

CARMEN LILIA CELEBRA DÍA

DE REYES MAGOS CON SHOW DE TATIANA

En Nuevo Laredo, por cierto, el Gobierno Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organizaron en el Polyforum La Fe un festival musical infantil, encabezado por Tatiana “La Reina de los Niños”, para celebrar el Día de los Reyes Magos, donde las familias neolaredenses pudieron disfrutar de distintos espectáculos, rifas de premios y una sana convivencia familiar.

“Queremos que las familias neolaredenses tengan un momento de estar unidos y celebrar esta bonita tradición mexicana, pero con responsabilidad, somos un gobierno que trabaja por el bienestar de los ciudadanos y esto forma parte de nuestro compromiso para devolverle a Nuevo Laredo su grandeza”, dijo la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.

El festival presentó interpretaciones de Reyes Magos, payasos, rifa de 200 premios y el evento principal de Tatiana que maravilló a los menores con sus canciones infantiles.

“Tuvimos un bonito espectáculo de Tatiana, los niños se divirtieron, se hicieron las rifas y la gente muy contenta”, mencionó el Director del DIF, JOSÉ LUIS PINTADO.

Durante el acto de Tatiana, adultos y niños disfrutaron las distintas canciones y bailes que se interpretaron, así como la pirotecnia y el confeti lanzado entre números musicales.

“Este show es mi primer evento del año y ustedes me darán la patadita de la buena suerte en este 2022; es totalmente gratis y agradezco esta invitación”, comentó la intérprete.

La ciudadanía recibió de forma positiva este espectáculo familiar y reconoció las acciones de la Administración Municipal 2021-2024 en favor de la población de Nuevo Laredo.

ZERTUCHE Y EL DELEGADO

DE MORENA, DAN CONFERENCIA

A propósito del Congreso local, a reserva de ampliarle mañana el comentario, deje compartirle que el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, acompañado del Delegado general de Morena en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, sostendrían ayer tarde en ciudad Victoria una conferencia de prensa, a efecto de ampliar el tema del embate policiaco a la oficina de gestoría del diputado en Reynosa.

ZERTUCHE ZUANI y PALACIOS CORDERO convocaron a la prensa victorense a las instalaciones del Best Western Santorín, a efecto de ampliar el tema y responder a las inquietudes de los periodistas, toda vez que la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es por demás inverosímil.

EN TAMPICO ENDURECEN

MEDIDAS CONTRA COVID

En otro tema, deje compartirle que con la participación de la Secretaría de Salud municipal, Tránsito y Vialidad; y personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), se reiniciaron este día las acciones de sanitización del transporte público en el municipio de Tampico como parte de las medidas adoptadas para disminuir el riesgo de contagios por Covid-19.

El Presidente municipal CHUCHO NADER dio a conocer que ante el incremento de contagios registrado en la zona durante los últimos días, se estableció un frente común para la implementación de estrategias sanitarias que contribuyan a la protección de la ciudadanía.

El módulo de sanitización se instaló en el estacionamiento de la tienda comercial Wal-Mart ubicada en la prolongación de la avenida Hidalgo, donde personal de las citadas dependencias, lleva a cabo la desinfección de las unidades de transporte público, taxis y carros de ruta, además de la aplicación de gel, distribución de cubrebocas, toma de temperatura y pega de calcomanías en sitios visibles de las diferentes unidades.

RECTOR GUILLERMO MENDOZA

ENTREGA NOMBRAMIENTOS

Por último, el C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó nombramientos a titulares de las secretarías y áreas de staff que conformarán su gabinete en la administración central de la máxima casa de estudios de la entidad durante el periodo 2022-2025.

La presentación del nuevo gabinete rectoral se llevó a cabo durante la primera sesión del Colegio de Directores que preside el C.P. MENDOZA CAVAZOS, EN la cual se dio a conocer también el Modelo Híbrido para el Retorno Seguro a Clases Presenciales Periodo 2022-1.

En la reunión celebrada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, ante los directivos de las 26 dependencias académicas de la UAT, el Rector GUILLERMO MENDOZA hizo entrega de los nombramientos, designando en la Secretaría General, al Doctor en Ciencias de la Educación EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ; en la Secretaría Académica, a la Doctora en Ciencias Biomédicas ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ; y en la Secretaría de Administración, al Mtro. RAFAEL PICHARDO TORRES.

En otros nombramientos, al Maestro en Big Data e Inteligencia Organizacional FRANKLIN HUERTA CASTRO como encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas; al Doctor en Ciencias Administrativas HUMBERTO DE LA GARZA ALMAZÁN, Titular del Órgano Interno de Control; y a la Doctora en Cultura de los Cuidados CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ, al frente de la Secretaría de Gestión Escolar.

La Secretaría Comunicación y Difusión queda a cargo del Mtro. OMAR BENITO DE LA FUENTE GARZA; mientras que el Mtro. MAURICIO PIMENTEL TORRES estará al frente de la Secretaría de Vinculación.

Así mismo, la Doctora en Administración MARIANA ZERÓN FÉLIX, asume la Secretaría de Investigación y Posgrado, mientras que el Maestro en Derecho Penal OMAR HERNÁNDEZ PONCIANO fungirá como Abogado General.

Entregó también nombramientos, al Doctor en Educación LUIS IVÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, como titular de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional; al Doctor en Administración Pública JOSÉ ALBERTO CÁRDENAS DE LA FUENTE, como Director de Organización y Normatividad; y al Mtro. EDGAR CARREÑO HERRERA como Secretario Privado del Rector.

En su oportunidad el Rector MENDOZA CAVAZOS, convocó a trabajar en equipo, con el firme objetivo de seguir avanzando en la consolidación de la máxima casa de estudios en el estado.

Destacó que dentro de este ejercicio se ha integrado a personas jóvenes y con mayor experiencia que cuenten con perfiles idóneos para las áreas estratégicas en su gestión rectoral.

Manifestó que el propósito es que la administración central sea un soporte para las diferentes unidades académicas, facultades y escuelas de la UAT en los distintos aspectos académicos, administrativos, de vinculación, investigación y todas las actividades sustantivas que realizan.

“Lo importante es empezar a interactuar entre las escuelas y fortalecer sus proyectos con la intención de mejorar, superarnos y buscar una universidad con mayor presencia, fuerza y a la vanguardia”, concluyó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.