Celebra AMLO fallo de la Corte sobre revocación de mandato

“Y por eso es importante la revocación del mandato y está vigente, está en la Constitución. Además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta aislado en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Además, es un mandato constitucional, que no se puede violar, no se puede omitir”.

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Instituto Nacional Electoral continuar con el proceso de consulta de revocación de mandato y planteó que, si los consejeros se niegan, se convoque a una decena de encuestadoras para que hagan la misma pregunta: si continúa o no en el cargo.

“Y damos a conocer aquí los resultados y aquí está ya. Pero no va a quedar así de que no quisieron (los consejeros) y no vamos a hacer nada. Pues cómo. Cómo es eso. Oye claro que lo vamos a hacer y va a quedar el precedente”, dijo antes de concluir su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario sugirió que, si el INE continúa con sus tácticas dilatorias, “para atemperar el agravio o para llevar acabo un desagravio a la democracia, los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta”.

Se podría, dijo, convocar a diez encuestadoras, “y hacemos una cooperación para pagarles y, en una de esas, hasta lo hacen de manera voluntaria. Y, a ver qué dicen a la pregunta igual, la misma pregunta, ‘¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?’ Nada más así”.

Luego de que anoche las ministras Margarita Ríos Farjat y Yazmín Esquivel Mossa ordenaron al INE llevar a cabo la consulta, con el presupuesto que ya tienen autorizado para 2022, el mandatario sostuvo que se trató de “una muy buena decisión, porque no se debe obstaculizar la democracia”.

Además porque, expuso, no puede violarse la Constitución y consideró que oponerse a la consulta para preguntar a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, “es actuar de manera anti democrática”.

Como en los días recientes, expresó que no debe agotarse la democracia en el voto, sino continuar con su modalidad participativa.

Expuso que aun cuando el INE insista en no realizar la consulta, los actuales consejeros serán sustituidos por otros, ya sea por que termine su periodo o por la necesaria reforma político electoral.

“Ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y habrá otros que pueden ser íntegros, demócratas, auténticos y en otras circunstancias está vigente el mandato constitucional. No va a quedar en desuso como letra muerta, como algo que está escrito pero no se cumple. No”.

Expuso que, bajo cualquier circunstancia, la consulta popular para revocación de mandato presidencial debe quedar vigente, “para que cualquier Presidente tenga que someterse al escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo que es el que manda”.

Y no, agregó, sometidos a los grupos de intereses creados, “como estaban acostumbrados, que ellos hacían arriba, en la cúpula, lo que querían y el pueblo no contaba”.

A los candidatos, expuso, solo se les usaba “para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos y en las campañas mediáticas ‘y vota por este que, mira, está guapísimo y mira cómo viste y no le hagas ninguna pregunta o se las entregas, para que se las aprenda, y si va a hablar, le pones un teleprompter y cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano, ayúdalo”.

Ya no. Eso ya se acabó. Ya no funciona”.