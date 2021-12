El Senado mexicano inició el proceso para la desaparición de poderes en Veracruz

El Senado de la República anunció que ha dado inicio a la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. Eso tras la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esa cámara, quien fue detenido este miércoles, y le fue dictada prisión preventiva de un años, por el presunto homicidio doloso de René Tovar, candidato del mismo partido a la alcaldía veracruzana de Cazones de Herrera, asesinado a 36 horas de que se realizaran as elecciones del pasado 6 de junio.

El mismo presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal se pronunció casi enseguida de dicho arresto, señalando era una maquinación y que se trataba de un acto de injusticia que se suma a otros del tipo ocurridos en un “clima de terror y persecusión” que se vive en ese estado. Asimismo, dijo estar seguro de la buena reputación del político y reiteró que es necesario demandar ese tipo de “abusos” desde el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García, también morenista. “Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo”, lamentó.

El dirigente de MC, Dante Delgado, señalaba desde este 22 de diciembre que solicitarían la desaparición de poderes en la entidad. Y los coordinadores de todos los partidos presentes en el Senado se pronunciaron en mismo sentido que Ricardo Monreal al exigir la liberación de Del Río Virgen.

Entonces, este 23 de diciembre han anunciado la creación de un grupo para determinar todos los presuntos abusos de autoridad que pudieran haber sido cometidos por el gobierno veracruzano, así como hechos arbitrarios, que tengan a más personas en la misma situación.

Qué es la desaparición de poderes

El concepto de desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por parte de un cuerpo colegiado que ejerza el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa. Es decir, se inhabilita el poder de las autoridades locales del estado en cuestión.

Una vez convocado el Senado, se requeriría una mayoría simple para avanzar con la declaratoria de desaparición de Poderes, que es lo que pasó ya en este caso, aunque algunos expertos juristas aseguran que es un tema abierto a la polémica sobre si puede unilateralmente decretar esta situación o solamente certificarla.

Si el Senado llegase a decretar la desaparición de Poderes en la entidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá tres días para presentar una terna de tres candidatos a gobernador provisional, de donde saldrá el elegido por la Comisión Permanente si el Congreso de la Unión está en receso.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un espaldarazo este jueves a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por Morena, ante las acusaciones que ha recibido por la detención de José Manuel del Río Virgen, de Movimiento Ciudadano (MC) y controversia generada entre la clase política mexicana, luego de que los líderes del partido naranja acusaron a García de ejercer de manera coercitiva una persecución política contra su militante.

AMLO descartó los señalamientos hacia el funcionario al asegurar que “es de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz”, además de calificarlo como un hombre “honesto e íntegro, incapaz de llevar a cabo una injusticia”.

“A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos. (…) No descalifico al gobernador (…) No se puede descartar la honorabilidad, integridad y principios de Cuitláhuac”, sostuvo.

A pesar de su respaldo, el Jefe del Ejecutivo aseguró que “no habrá impunidad para nadie” en el caso, por lo cual instó a la Fiscalía veracruzana a que resuelvan “con apego a la verdad, al derecho y que se esclarezcan los hechos”.

Asimismo, hizo incapié a la instancia de que deben existir pruebas para sustentar la acusación en contra Del Río Virgen, además de exhortar a que se explique el contexto y antecedente del hecho que agitó al círculo político.

“Que se den los antecedentes (…) La autoridad tiene que investigar y castigar y cero impunidad. Como también, no fabricar delitos a nadie (…) El linchamiento político, eso ya no aplica en estos tiempos.”, aseveró durante la mañanera de este jueves.