No se hagan bolas…

Conforme pasan los días se acerca también en momento en que los protagonistas de la política en base a los tiempos deberán anunciar quien o quienes serán sus abanderados y en el caso de los partidos políticos con mayor posibilidad de ganar ya se habla de que Chucho Nader le levantará la mano a Cesar Verástegui y la final de MORENA será entre Américo Villarreal Anaya y Rodolfo González Valderrama.

Aun y cuando en alcalde de Tampico ha hecho el intento una y otra vez, se sabe que las reuniones que sostiene ha sido sólo con la elite del estado dada a su calidad de empresario que tiene en la zona sur, aunque mucho de lo que se comenta en los corredores políticos es que simplemente no levanta.

Caso contrario sucede con el oriundo de Xico, Don Truco sigue recorriendo un día y el otro también las distintas zonas del estado sumando adeptos, y haciendo compromisos, la reunión con el Gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, fue determinante y la señal fue clara unidad en torno a la que viene, civilidad y fortaleza y siendo Acción Nacional quien mantiene el poder en Tamaulipas, se debe garantizar un buen trabajo y un buen inicio de la jornada electoral para que termine de esa misma manera.

Por lo pronto César Augusto Verástegui, sigue transitando Tamaulipas y mientras las reuniones de Nader son de 15 o 20 personas, el aún secretario general de gobierno en sus ratos libres se reúne con una buena cantidad de adeptos, por eso es que hay quien dice que será el mismo chucho en ese marco de la unidad quien le levantara la mano.

Y a pesar de que en la lista de prospectos se encuentra en el caso de MORENA, al ex alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, hay quien sólo habla de la intención de cumplir con un requisito que establece la ley en torno a la paridad de género, lo mismo sucede con Olga Sosa, que aun cuando ha basado sus actividades sólo en críticas y no es propuestas, sólo ´pudieran servir de comparsa en esta encuesta.

Sin embargo quienes tienen verdaderas posibilidades y quienes si están en esta última etapa de selección son Rodolfo González Valderrama, hoy por hoy el súper delegado de Bienestar Social quien logró sumar a su proyecto de trabajo a ocho ex aspirantes de MORENA al gobierno de Tamaulipas que finalmente se dieron cuenta que nada tenían que hacer en la contienda.

Los ahora ex aspirantes refieren que Valderrama es el único de los siete finalistas que representa los ideales de la franquicia de moda, principios y causas del morenísimo para hacer realidad en la entidad del cambio verdadero, dicen.

Por ello es que Jorge Salomón González, Edna Rivera López, Cristina Cruz Sánchez, Giovanni Barrios Moreno, Cesar Campos, Ulises Esquivel Herrera, Guadalupe Rico y Francisco Chavira, se suman a ese proyecto en el que ven la oportunidad en quien representa la unidad y el trabajo de ese partido político.

Por cierto que en el caso de Américo Villarreal Anaya sigue la puja y el senador simplemente se dedica a los que sabe hacer, política en el senado de la república y fortaleciendo el sistema de salud desde allá a través de acciones legislativas que beneficien a la entidad.

Américo sabe bien que hay un trabajo hecho y una buena historia por parte de su padre el ex gobernador del mismo nombre, hombre bien recordado y que su trabajo dejó huella, acciones que hoy benefician al doctor de profesión y político de carrera, quién se coloca en las posibilidad de ser el abanderado de MORENA y quien seguramente haría un buen papel en la final para representar a este instituto político en el 2022.

Por eso es que no se hagan bolas, por un lado las alianzas están por llegar y serán como se han anunciado en muchas ocasiones, por cierto que en el caso de Ramiro Ramos Salinas, hace su intento por llegar también a la final en el caso el Partido Revolucionario Institucional, sabe, bien que sabe que tiene posibilidades y hay que decirlo tiene un buen capital político en el estado que bien le serviría al PRI o a los otros en el caso de la alianza por ello es que no hay que perderlo de vista, Ramiro trae canicas en su morral tiene muchos seguidores y es un buen cuadro, hay que señalarlo.

Por cierto, bien vale la pena señalar que, en el caso de los suspirantes de todos los partidos políticos que hemos mencionado hay dos coincidencias, por el momento todos aman, quieren, desean el progreso de Tamaulipas, una de ellas, dos, que todos en su caso traen en su equipo de prensa un estratega que tiene sus orígenes en los medios de comunicación, hay que observar quien de ellos muestra agallas y que verdaderamente le sabe al tema, sin distingos, sin grupos y con el único objetivo de sumar, eso también cuenta.

DOS.-El magisterio de Tamaulipas mostró su beneplácito al anunciar el presidente de la república una segunda dosis de vacunación los maestros de Tamaulipas y del país en los próximos días.

Andrés Manuel López Obrador acordó con el máximo líder de los maestros Alfonso Cepeda Salas una segunda jornada de vacunación a nivel nacional y eso deja fuera de la jugada las pretensiones de grillos y acomedidos que buscaban llevar agua a su molino con el cuento de gestionar vacunas para los docentes.

José Rigoberto Guevara Vázquez líder del magisterio señala que será la vacuna que la misma autoridad determine, el tiempo lo establecen ellos, la marca y la aplicación sólo se pide que sea el bilógico que garantice la salud de los maestros, refiere.

TRES.-Por cierto es que mientras la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, insiste en la aplicación de las medidas sanitarias para evitar más contagios de COVID, y evitar una cuarta ola, además de la llegada de la variante Omicron, la sub secretaria de Educación Magdalena Moreno Ortiz, refiere que en las escuelas primarias de Tamaulipas que regresaron a clases presenciales se han registrado 96 casos de contagios, la mayoría de ellos en los trabajadores de la educación.

Para ser precisos Moreno Ortiz refirió que 96 casos, se tiene contabilizados y de ellos 87 son maestros y el resto estudiante afortunadamente no ha ocurrido ningún deceso pero esto enciende las alarmas una para reforzar las medidas de prevención y otra para analizar a fondo el regreso a clases el año entrante por aquello de que los niños aún no tienen ningún tipo de vacuna, no lo dijo, pero seguramente así es.

Mi contacto [email protected] y [email protected]