Piden ‘cabeza’ de Melhem; arrecia canibalismo priista

Un canibalismo voraz PRI está padeciendo,

se está descosiendoen un ataque rapaz…

Con serias acusaciones, a Melhem buscan tumbar

y ver su “cabeza rodar”;el PRI sufre convulsiones…

No se puede ocultar que, nunca como ahora, los priistas se cargan un pleito que le está dando mucho sabor al caldo en la arena política/electoral, pero también está generando una fisura que día a día crece y amenaza con reventarlo (¿más?).

Es entendible el pleito que traen en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), si se toma en cuenta que el pasado martes se formalizó la alianza “Juntos Hacemos Historia”, lo que mete mucha presión al grupo que con imperiosa necesidad busca una alianza entre priistas, panistas y perredistas en Tamaulipas.

Le decía. El martes (09/11/2021), los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y lo que queda de Nueva Alianza (Panal) acordaron competir juntos por las gubernaturas de seis estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Esto deja a los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano en la antesala de unirse o competir solos aquí en la entidad.

Ya lo dijo el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche Romero, que su partido “las pueden solos” y hasta cantó victoria de cara al 2022, con el candidato más visible, en la figura de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO.

De manera que el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, deben decidir si “las pueden solos” o arman su “coperacha electoral” para competir; sólo que este tema trae aristas muy afiladas pues, aunque se fragüe una alianza, nadie garantiza que algún de los perfilados prospectos azules o tricolores se lance de independiente si no le dan la candidatura, lo que vendría a echar a perder la alianza, pues cada voto cuenta.

De regreso con el “canibalismo priista”, la guerra en contra del dirigente estatal, ÉDGAR MELHEM SALINAS, arreció este miércoles luego que la secretaria general del mismo partido, MAYRA OJEDA CHÁVEZ, que cobra también como regidora en el Cabildo de Ciudad Madero, lo demandó por violencia política en razón de género.

La dama aseguró que la demanda la presentó a las 7:30 de la mañana de este miércoles (10/11/2021) y casi un par de horas después sostenía una rueda donde daba a conocer la queja.

OJEDA CHÁVEZ dijo que se quejó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), así como ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y que, además, en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, también estaban enterados del tema.

Agregó la Secretaria General del tricolor que las demandas las acompañó con 250 anexos probatorias, certificados ante notario público, donde constan mensajes de WhatsApp, documentales y pruebas técnicas tomadas de las redes sociales.

En resumen. MAYRA OJEDA acusa a MELHEM de poner en riesgo su integridad física, de hacer mal uso de su firma para estamparla en documentos que nunca vio y que, además, presume que su rúbrica fue falsificada.

También se dolió que, en el Comité Directivo Municipal de Ciudad Madero, el delegado del Comité Estatal, GUSTAVO GONZÁLEZ BALDERAS, mantiene una campaña opresora en contra de las mujeres.

Es una “actitud misógina”, así lo comentó MAYRA OJEDA CHÁVEZ; “hacia mí persona y de otras compañeras de su partido”, remató la Secretaria General del PRI tamaulipeco.

Por lo espinoso del asunto, busqué la contraparte, es decir al presidente del CDE del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, quien recibió mi llamada para comentarme lo siguiente:

“Siempre he sido muy respetuoso, atento, son más de 30 años de carrera en donde me he conducido siempre con respeto; no nomás con las mujeres sino con todos los compañeros”, contestó.

MELHEM asegura que es una “guerra orquestada”, fraguada desde las más altas esferas de la política estatal, porque todo indica que a alguien le estorba en la dirigencia de su partido, agregando que: “parece que les urge tener alguien a modo, como estaban acostumbrados, desde Palacio de Gobierno”.

Remarcó el dirigente estatal que, en Tamaulipas, nunca como ahora, hay un priismo que no está dispuesto a ceder y que esperará los tiempos para el tema de la alianza.

Para EDGAR MELHEM algo huele muy mal en la demanda que MAYRA OJEDA CHÁVEZ interpuso en su contra, toda vez que la figura del ex regidor y secretario general adjunto del CDE del PRI, LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, estuvo presente en la rueda de prensa para dar a conocer esta demanda.

Para nadie es un secreto que, ARREOLA VIDAL, tiene varios meses tratando de desestabilizar a la dirigencia estatal, pero sobre todo exigiendo la “cabeza” de EDGAR MELHEM.

Precisamente las demandas de ARREOLA, se empatan con las exigencias de MAYRA OJEDA, quien pidió que ÉDGAR MELHEM se separe del cargo de dirigente y, ya con vuelo, que también deje la Diputación local, algo que ARREOLA ha venido reclamando desde hace semanas.

Reiteró MELHEM SALINAS que la definición de la alianza no está en sus manos, por eso no ha rechazado ni afirmado nada, pues depende del Comité Ejecutivo Nacional de su partido fijar postura.

“Hasta que ellos se definan entonces se podrá hacer manifestaciones hacia uno u otro candidato; estar a favor de una alianza o no estar a favor de ella”.

El Líder tricolor dijo sentirse con la conciencia tranquila, siempre con la mano extendida para “seguir construyendo acuerdos, pero siempre con un respeto a nuestra institución”.

Para finalizar MEHLEM SALINAS dice que siempre se ha conducido en el camino de lo correcto en todos los sentidos y “aquí seguiremos construyendo y esperando que el Comité Nacional defina los tiempos y las formas de si vamos solos o en alianza” … Punto y aparte…

Hace algunas semanas, el dirigente local del PRI en Victoria, HORACIO REYNA DE LA GARZA negó que en su partido existiera un “canibalismo”, pero la realidad no se puede ocultar cerrando los ojos y es más evidente que los priistas están tratando de comerse entre ellos… Pendientes…

++CUENTAN QUE… El alcalde de Ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, debe cuidar más su imagen, toda vez que se cocina un escándalo de proporciones bíblicas y en medio de un proceso selectivo de candidatos a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que, aunque el Edil capitalino tiene “buenas intenciones” y trata de llevar una administración impecable, si sigue dejando que lo envuelvan en una “burbuja”, no se daría cuenta de los escándalos y su origen por lo que estarían abollando una y otra vez su imagen… Ya se cocina el escándalo y en cualquier rato “truena el cuete”… ¡Ay nanita!

~~GONZÁLEZ VALDERRAMA SE REGISTRA. —El coordinador de Programas Federales para el Bienestar de Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, anunció que se registró como aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Tamaulipas, la madrugada de este miércoles diez de noviembre.

A través de sus redes sociales mencionó: “Anoche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a hacer mi tarea. A la 1 am llené los requisitos de un registro que ya después les contaré de qué se trata”.

GONZÁLEZ VALDERRAMA no quiso soltar más prenda, debido a la responsabilidad laboral que tiene como representante del Gobierno federal en Tamaulipas.

Como se recordará, Morena abrió su registro para que todo aquel que cumpla con los requisitos, pueda inscribirse como aspirante a ser el candidato a la gubernatura tamaulipeca, que habrá de disputarse el próximo cinco de junio del 2022.

El documento marca los días diez, once y 12 de noviembre para hacer los registros en línea y según la plataforma de Morena, GONZÁLEZ VALDERRAMA es el primero que envía sus documentos para su valoración y obtener el visto bueno para participar en las tres encuestas que dicho partido anunció para seleccionar su abanderado.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana