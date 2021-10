Quieren a Melhem, pero fuera del PRI.

• Ex alcalde prófugo de la educación.

• Alcaldes de Ocampo y Gómez Farías, atienden prioridades.

EDGAR MELHEM SALINAS ya sabe de su salida del PRI estatal. desde de los pésimos resultados electorales que dio a su partido durante el proceso electoral pasado su setencia estaba dictada: se va a ir muy pronto.

Es más, hay voces que piden ya su salida del tricolor y personajes como HUMBERTO VALDÉZ RICHAUD que le mueven el tapate para que ya se vaya.

HUMBERTO, político surgido en los tiempos del ex gobernador tamaulipeco MANUEL CAVAZOS LERMA, nos comentan; quiere ser dirigente estatal de lo que queda del PRI.

MELHEM, pasará a la historia como un político voraz y ambicioso que lejos de ver por el crecimiento y sobrevivencia de su partido, prefirió el beneficio personal tras colarse como diputado en el Congreso del Estado.

Además, no supo manejar la insurgencia de MANUEL MUÑOZ CANO, cuando dejó las filas del tricolor para irse a MORENA y luego al Partido Verde, donde es dirigente estatal y aspirante a la gubernatura.

El manejo de las estructuras también fue clave. Si se fueron para otro lado también carga con esa culpa. En pocas palabras era su chamba y no la supo hacer.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, también se le fue del PRI, y ahora es un fuerte aspirante a la candidatura de MORENA para disputar la gubernatura el próximo año.

BRENDA LIZ LUNA BUENO, reconocida priista tamaulipeca, recientemente denunció a MELHEM SALINAS ante la Comisión de Justicia Partidaria del CDE del PRI por la comisión de actos de violencia política por razones de género en su perjuicio.

Si no quiere sentirse tan mal, MELHEM SALINAS, por dignidad si es que tiene; ya debe irse de la dirigencia estatal del tricolor, pues de lo contrario acabará por sepultar lo que queda del partido y más cuando pretende expulsar a militantes como ALEJANDRO GUEVARA COBOS, TINO SÁENZ, entre otros que andan coqueteando por otro lado.

ALMA MARTINEZ MONTELONGO, ex dirigente en el Mante de mujeres priistas, dice que EDGAR MELHEM debe irse a cumplir su función como diputado local y cumplirles a sus representados. Pide que den la oportunidad a otro hombre o mujer de tomar el control estatal del partido y trabajar por la sobrevivencia política del mismo, pues de lo contrario tiende a desaparecer.

Con su soberbia, desmedida voracidad política y arrogancia, EDGAR MELHEM está logrando efectivamente tener unida a una gran mayoría de mujeres y hombres, pero en su contra. Lo quieren fuera del CDE del PRI. De que se va, se va. Dicen. ¿Será?.

DEL ARCHIVERO…

Tiene una investigación de la Auditoría Superior del Estado, en la administración municipal actual 2021-2024 lo han estado buscando para que dé explicaciones de algunos faltantes y de las obras inconclusas que heredó. Se burló del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, traicionó al partido que lo llevó al poder hace tres años, dejó un cochinero administrativo, deudas, caos financiero y una población olvidada.

Por si eso fuera poco, quienes conocen sus malas costumbres, nos comentan que durante un buen tiempo ha sido prófugo del sistema educativo; es decir que tiene una responsabilidad en el CREDE en Loma Alta, municipio de Gómez Farías, donde bien que ha venido cobrando, pero sin desquitar su salario.

Él, y su cómplice, ALFREDO BUDARTH, presumen su impunidad.

Hablamos del ex alcalde de Ocampo, Tamaulipas, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, mejor conocido como «El Uy, uy, uy» y del ex tesorero municipal.

Es fecha, que Don CHUY, el ex alcalde de triste memoria no se para por el CREDE; tampoco se presta para aclarar dudas sobre sus tropelías en la administración pública, en tanto que su cómplice, el tesorero se pasea impunemente por las calles del vergel tamaulipeco.

El pueblo de Ocampo no merece tener obras olvidadas, inconclusas y en otros casos chifi chafas.

El ex alcalde CHUY PUENTE debe ser llamado a cuentas. Su impunidad y ausentismo en el sector educativo es una mentada maternal para los ciudadanos del vergel tamaulipeco.

Pasando a otros temas, le comentamos que se hicieron cambios en el Distrito de Riego en el Mante, donde el lugar que ocupó el ex alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS ahora es ocupado por el también ex alcalde y ex gerente del ingenio azucarero local, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

Son parte de acuerdos, cambios y negociaciones que tienen que ver con lo que viene en el tema político- electoral 2022.

Por cierto, parte de esos cambios se darán también en estos días en algunas dependencias estatales tanto en este Municipio de la urbe cañera como en los Municipios de la región.

Es decir que en oficinas fiscales, ITAVU, Registro Civil, ITEA, Bienestar, entre otras, se espera la llegada de nuevos funcionarios y lo curioso es que habrá servidores públicos tanto del PAN como del PRI. La feria del hueso en dependencias estatales está por empezar. ¿Cómo la ven?.

En cambio, ciertamente CÉSAR «EL TRUCO» VERÁSTEGUI en estos días está logrando el efecto de bola de nieve porque empezó su proyecto político solo en las redes sociales y hoy tiene una fuerza imposible de ignorar o de ocultar. Los medios lo siguen y las manifestaciones de apoyo a su persona están a la orden del día.

Su proyecto va viento en popa. Todo parece favorable. El sábado hay manifestación a su favor en San Fernando, lo mismo pasará en Miguel Alemán y en Tula. Y el 30 del mes de en curso otra manifestación en su terruño de origen, Xicoténcatl, Tamaulipas.

En Gómez Farías, es claro que la salud es un tema prioritario para el alcalde FRANK DE LEÓN ÁVILA y su esposa, ALEJANDRA GARZA.

En semana participaron activamente en diversos eventos relacionados con el mes de la lucha contra el cáncer de mama.

Apoyaron a las mujeres del Municipio y ofrecieron éxames para su chequeo de forma gratuita, pero además inauguraron una Unidad Médica en la comunidad de Guadalupe Victoria, la cual fue rehabilatada.

Es una unidad que estará ofreciendo consultas médicas a las familias de la localidad.

En estas acciones, el alcalde FRANK DE LEÓN, tiene el respaldo de la jurisdicción Sanitaria N. 6 con sede en El Mante.

En Ocampo, el alcalde MELCHOR BUDARTH BÁEZ anda muy trabajador.

Este jueves, en la comunidad de NCP Chamal Nuevo (Chamalito), el alcalde hizo entrega de 700 metros de manguera, siendo un total de 7 rollos, necesarios para dotar de agua potable a las familias.

El señor, RITO MIRANDA GÓMEZ, comisariado ejidal recibió el apoyo, y reconoció la voluntad y ganas de MELCHOR BUDARTH de trabajar a favor de las familias del campo que más lo necesitan.