Sin “canicas” no se recupera

La llegada de TERESA AGUILAR GUTIERREZ a la dirección de Análisis y Estrategia en el Ayuntamiento de Victoria no fue del agrado de todos los directores de área.

Por el contrario, fue tan fría como el agua de invierno. Llegó sola, vestida con pantalón caqui, blusa celeste y encima el chaleco azul.

Nadie la recibió, quizá porque no venía al caso. Y cuando trató de presentarse con el Secretario del Ayuntamiento JOSÉ LUIS LICEAGA, tuvo que esperar unos minutos. Y cuando por fin accedió, este último no quiso fotografiarse con AGUILAR GUTIERREZ a solicitud de quienes representan los medios de comunicación.

¿Ya se lo pidieron a GLORIA? (la de Comunicación Social) cuestionó LICEAGA DE LEÓN a los reporteros. “No quiero pedos” diría para cerrar el dialogo el secretario del municipio con algunos comunicadores. Aunque pudiera decirse que TERESA será la encargada de “sacar al buey de la barranca”, habrá que decir que para ello se necesitan “canicas”, es decir, presupuesto, recursos, dinero, lana y no solamente buenas intenciones. Y vaya que va a requerir de billetes para un programa emergente de bacheo, recuperación de vialidades, normalizar el deficiente servicio en la recolección de la basura, adquirir lámparas o luminarias e incluso, las herramientas necesarias para cortar los montes que hay en principales avenidas de la Capital del Estado que, como ella misma lo dijo “hay un mugrero por todas partes”.

¿A dónde tendrá que recurrir para disponer de ese recurso? Desde luego que al Estado, donde de antemano se sabe que no hay lana, tomándose en cuenta que hasta ahora, casi mil millones de pesos los ha destinado la administración estatal en atención y prevención de la pandemia.

¿Dinero del municipio? pues de donde, si también le destinó una parte del presupuesto a las obras de agua potable que se realizan por el Gobierno en la Capital del Estado y las recaudaciones por concepto de predial y manifiesto se vinieron abajo, producto del descredito del Alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI.

Ahora bien, la llegada de AGUILAR GUTIERREZ incomoda a cualquiera, aun cuando ella misma aduce que va al rescate, al subirse al “barco” y sumándose al trabajo que supuestamente realizan los 23 directores más.

Ella aduce que, como cualquier persona, GONZÁLEZ URESTI tiene muchos defectos, entre estos que le gusta bailar zumba, que es alegre, bromista y bailador. Incluso, le concedió la razón a unos comunicadores, que identifican al alcalde como borrachento. Sin embargo, TERE consideró que ya tratándolo “es un estupendo ser humano”.

En lo que no dudó, fue en decir que XICO no pedirá licencia y que por el contrario, terminará su mandato. Lo cierto es que la incorporación de AGULAR GUTIERREZ es porque las cosas en el ayuntamiento de Victoria, simple y sencillamente no están nada bien, es decir, se están haciendo mal en todos los aspectos y eso, si bien no es nada bueno para los victorenses, menos lo es para el Partido Acción Nacional, de cara hacia las próximas elecciones.

LOS MANCHADOS

Las preferencias político electorales de la diputada local panista IVETT BERMEA VÁZQUEZ sí que andan por los suelos. De hecho, así no logrará ni siquiera ser tomada en cuenta para la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Matamoros. Y aunque lo lograra, mordería el polvo. Y es que, lo que es la desesperación, en su informe de actividades como legisladora local BERMEA VÁZQUEZ, hubo alguien que exigió u obligó a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Matamoros, no solo a que escucharan, sino a que le dieran “like” en la transmisión de la lectura de sus actividades y pasar “lista de presente” en un grupo de WhatsApp de la legisladora del PAN, en el que daban a conocer entre otras cosas, nombre del alumno, grupo o clave estudiantil y con qué maestro toman clase. La captura de pantalla del celular, está en redes sociales y la verdad, que pena. Pero más pena nos dio, el hecho de saber que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas firmaron el convenio general de coordinación y colaboración para la realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, que si bien pudo haber sido de manera virtual, lo hicieron en lo “oscurito”, sin tampoco invitar a quieres representan los diferentes partidos políticos. ¿Ejemplo de transparencia y del principio de máxima publicidad? En fin.