NBA podría arruinar los planes de ver un Dream Team en los Juegos Olímpicos de Tokio

El comisionado indicó que la Liga podría iniciar su próxima campaña en enero, por lo que varios jugadores no podrían asistir al magno evento

Lake Buena Vista, 22 de septiembre del 2020.- El comisionado de la NBA, Adam Silver señaló que lo más probable es que la próxima temporada de la liga no comenzaría al menos hasta enero y reconoció que un final más tarde a lo habitual podría dejar fuera a varias de las figuras de Estados Unidos y otras selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Silver, invitado en un conversatorio de CNN, no dio indicaciones que la decisión era definitiva.

En principio, la liga confiaba iniciar la próxima temporada el 1 de diciembre, y luego apuntó a finales de ese mes. Ahora, el objetivo ha vuelto a cambiar.

“Sigo creyendo que vamos a comenzar en enero», dijo Silver durante la charla con el presentador Bob Costas. “Nuestro objetivo la próxima temporada es completar una temporada normal, 82 juegos y los playoffs. Y más allá, el objetivo es disputar los partidos en las arenas de los equipos, con aficionados, pero aún falta mucho que necesitamos aprender”.

The NBA Calendar keeps inching backward…after the league initially floated Dec 1 as a start date for next season, then Christmas Day, Adam Silver tells Bob Costas they’re now looking at January 2021 at the earliest. pic.twitter.com/fdYja4MlqM

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) September 22, 2020