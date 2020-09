Carta de Dante

El senador Dante Delgado Rannauro realizó fuertes críticas de la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta que ha sido difundida profusamente en las redes sociales, puesto que no está de acuerdo con involucrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.

El político veracruzano señala en forma tajante que la obligación de López Obrador es presentar una denuncia penal en contra de los expresidentes en caso de que tenga pruebas de sus acusaciones, pero además indica claramente que la SCJN declarará improcedente la consulta popular porque, conforme a derecho, resulta ilegal, pero además califica de “circo mediático” para distraer a la sociedad mexicana ante el fracaso de la estrategia en contra de la crisis del coronavirus y el desplome de la economía.

En su carta, Delgado Rannauro dice en forma textual a López Obrador: “La justicia no depende ni de la opinión de mayorías ni de la tuya, la justicia se aplica a rajatabla sin miramientos. Si una persona comente un delito, debe ser juzgada y sentenciada. La justicia no se consulta, la justicia se hace valer. Lo que propones en pervertir la democracia: que los delincuentes no sean juzgados, si una mayoría así lo dispone. ¿Imaginas un México en que el asesino, el violador, el secuestrador o el corrupto queden libres si ganan una consulta? ¿Entiendes que una consulta podrá absolver culpables o condenar a inocentes? ¿Estás dispuesto a llegar al absurdo de legitimar la impunidad, que durante años prometiste combatir, con tal de consumar sus objetivos personales?

Y agrega: “Hablemos con la verdad: no estás interesado en que se juzgue a los expresidentes ni en que el pueblo decida, sabes que no habrá consulta porque no es legal ni ético, lo que estás haciendo es preparar un nuevo distractor, un nuevo linchamiento público, esta vez en contra la SCJN”.

Más adelante, el senador veracruzano expresó: “Lo que realmente pretendes con la consulta es influir en la elección de 2021 y es inaceptable que, como presidente de la república, insistas en estar presente en el proceso electoral: primero fue con la figura de revocación de mandato y ahora con la insistencia de incluir una pregunta que facilite tu participación indebida en la elección del próximo año.

Antes de concluir su carta, Delgado Rannauro dijo: “Tu obsesión por la popularidad y la desesperación por la tragedia sanitaria y económica que no has sabido afrontar te han llevado a recurrir a la práctica perversa de colocar en la agenda pública distractores estratégicos de manera permanente”. “Andrés, hoy representas el pasado que prometimos acabar. Eres plenamente consciente del poder de las palabras y lo aprovechas para condenar a la hoguera a tus adversarios, sin pruebas, sin juicios, pero lo más siniestro de todo es que cada que lo haces es para proteger tus intereses, no para que a México le vaya mejor. Has cumplido la amenaza de mandar al diablo a las instituciones”.

La respuesta a la carta del senador veracruzano no se ha dado esta el momento, pero no importa porque refleja la verdad que se vive en nuestro país, ya que López Obrador utiliza el foro de las mañaneras para denostar a quienes cree que son sus enemigos, como ha sucedido con los intelectuales, los periodistas y dirigentes empresariales que se atreven a criticarlo abiertamente.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de las malas decisiones de la administración del presidente López Obrador, resulta que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión definitiva al grupo ambientalista Greenpeace que se quejó del Programa Sectorial de Energía por impedir el empleo de energías renovables y disminuir la contaminación del sector energético en el país.

Ya se esperaba que el Poder Judicial de la Federación (PJF) actuará en contra de las pésimas decisiones que ha tomado la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Roción Nahle García, puesto que en lugar de fomentar el uso de energías limpias, como es el caso de la energía eólica y la energía solar, ordenó que se utilizara el uso del carbón y del combustóleo para la operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La decisión del juez Gómez Fierro es un duro golpe para la señora Nahle García porque la obligarán a corregir la política nefasta en contra de las empresas que producen energías limpias, pero sobre es un importante paso para consolidar el programa de instalación de una red propia en lugar de utilizar la que tiene la CFE como principal distribuidor de la energía eléctrica en el país.

Por último, el regreso de Ricardo Anaya Cortés a las actividades políticas causó un buen impacto entre militantes y seguidores del PAN, sin embargo, deberá de trabajar incansablemente para recobrar el apoyo de los gobernadores surgidos de las filas del blanquiazul, luego de que ninguno ha expresado una palabra de bienvenida porque consideran que tratará de recobrar el poder que tenía antes luego de perdiera la elección presidencial del 2018.