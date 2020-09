Guanajuato sin gente/ Cetis y Cbtis

Cero.- ¿Cómo están? ¿Conocen ustedes la ciudad de Guanajuato, ciudad colonial declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad”? Pues he de contarles que de acuerdo al último censo de población y vivienda, Guanajuato tenía una población de 72mil, 237 habitantes.

Con esto del Covid-19, que lleva a este 21 de septiembre de 2020, oficialmente, 73 mil, 493 muertos en México, equivaldría a que esta hermosa ciudad, protagonista de la Independencia Nacional iniciada por el padre Miguel Hidalgo se quedara literal sin habitantes… muertos todos… lo que se dice todos: bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y abuelitos. Y de todo tipo: ricos, clase media, gente de escasos recursos económicos.

La tragedia en el país es inmensa, por eso la quiero dimensionar. La cantidad de personas muertas que llevamos en todo el país, de Sonora a Yucatán, equivale precisamente a la población de Guanajuato, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Población y Vivienda, INEGI.

La ciudad de Guanajuato, como todo ese estado del mismo nombre, tiene migración hacia Estados Unidos. Exactamente se desconoce que población tiene hoy día en este fatídico año 2020, en que el INEGI se ahorró lo del censo de población a causa de la pandemia del Coronavirus, pero de ese tamaño es la canditad de muertes. Imaginen que de marzo a la fecha, esta ciudad que es verdaderamente hermosa y turística se quedase absolutamente sola, callada, triste como sin duda tristes se han quedado las personas mexicanas que guardan afecto, amor, cariño, amistad a esos 73 mil 493 fallecidos que llevamos.

Debido al Covid-19 este año 2020 no se realizó el Censo nacional como se tenía programado pues se realizaba cada diez años. Para un “Gobierno austero”, como el del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador esto le cayó “como anillo al dedo”, pues no se van a gastar en eso ni un centavo.

Uno.- El que de plano me ha sorprendido es el aspirante a la presidencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, pues nos salió con la genuflexa propuesta de pedirle al Congreso del Estado de Tabasco que realice una consulta ciudadana para cambiarle el nombre a la entidad y nombrarla “Tabasco de López Obrador”, en honor al presidente de México.

“Yo quiero que después de que termine su mandato el presidente López Obrador, los tabasqueños hagan una consulta y le pregunten al pueblo de Tabasco si quisieran que Tabasco se llame Tabasco de López Obrador, como Puebla de Zaragoza”.

Por ahí alguien ya dijo que le sorprende “el nivel de fanatismo y tapetocracia” de este personaje.

No lo conozco, pero he visto algunos de sus mensajes lapidarios contra gobiernos panistas. Y neta que no me esperaba esto de Alejandro Rojas. Además está equiparando al Presidente con el General Ignacio Zaragoza, quien venció al Ejercito francés. Que cosas.

Dos.- Este lunes 21 de septiembre alrededor de 48 mil alumnos y cerca de 4 mil trabajadores de los 30 CETis y CBTis de Tamaulipas volvieron a clases con el plan «Aprende en Casa en línea».

El jefazo de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Tamaulipas (DGETI), Samuel Alcantar Varela, indicó a la prensa que para este ciclo escolar 20-21 se prepararon para dar clases en línea: Con estrategias didácticas innovadoras, con el uso del internet como herramienta indispensable, clases por televisión y elaboración de cuadernillos de aprendizaje para estudiantes que no tienen acceso a la educación a distancia.

«Los directores de cada plantel han elaborado un plan específico para el retorno a las actividades, priorizando entornos saludables y seguros, fortalecimiento socioemocional y componente académico”, comentó el jefe máximo de la educación del sistema Cebtis y Cetis en Tamaulipas, Samuel Alcantar.

El directivo dice estar convencido de la vocación y alto compromiso de los docentes, precisando que junto a ellos, se redoblarán esfuerzos para que hoy por hoy DGETI Tamaulipas siga siendo el Subsistema con mayor captación de alumnos en el Estado, por su calidad académica. NOS VEMOS.