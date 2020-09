No se midió

De los legisladores federales de Movimiento de Regeneración Nacional, difícilmente se puede esperar algo y por tanto, en los del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, está responder al planteamiento del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Del PRI sólo está la tamaulipeca MARIANA RODRIGUEZ MIER y TERÁN. Pero de los del PAN la legisladora NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, y MARIO RAMOS TAMEZ tendrán que sacar la casta, so pena, a ser señalados como los diputados que votaron a favor de un presupuesto de la federación que no beneficia a los tamaulipecos, al menos esa es la consigna de GARCÍA CABEZA DE VACA. Es decir, veremos de cual cuero salen más correas. Por el Senado de la República descartemos a AMERICO VILLARREAL ANAYA y MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS, incluso del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO porque son de Morena, de tal forma que solo ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, podrá salir en defensa, aunque posiblemente con el resto de los senadores panistas. Si bien el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA aduce que más que un revanchismo político, lo que pretende el Gobierno federal es centralizar el poder y la toma de decisiones, sin descartar su grado de razón, pudiera decirse que todo es producto de la confrontación entre la Federación y el Estado, misma que inició, desde el momento en que Tamaulipas no se adhirió al Instituto de Salud y Bienestar. Y es que, lejos de responder a planteamientos, demandas y necesidades, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está empeñado en mantener la misma línea, es decir, maniatar el uso de recursos y no ceder a quienes no comparten su forma de gobernar el país y que por ende, lo único que buscan es confrontarlo. Quedó en claro, según la Secretaria de Finanzas MARÍA DE LOURDES ARTEAGA que las partidas presupuestales de la federación a Tamaulipas si llegan a tiempo cada mes, pero reducidas, es decir, menos de lo que se estableció de origen en cuanto a monto de recursos. Pero no solamente en ese sentido hay la desatención del Gobierno Central, sino que también a las dependencias de la administración federal, es decir, lo que antes eran las delegaciones en Tamaulipas, les ha reducido los recursos y por ende, no pueden realizar acciones con recursos federales, de tal manera que es el Estado, quien ha salido al quite. En el peor de los casos, aun cuando de manera verbal hay el compromiso de LÓPEZ OBRADOR y del Secretario de Hacienda, de destinar recursos para las obras de drenaje pluvial en el sur y la carretera costera Altamira –nuevo Progreso, todavía es fecha que no le destina nada de recursos al Estado. Ojalá y, como lo expuso GARCÍA CABEZA DE VACA, no salgan con una batea de babas y salgan con que tampoco hay recursos para la terminación de los dos hospitales de Madero y Matamoros.

LOS MANCHADOS

En los poco más de seis meses que tiene de funcionar la Subsecretaría Atención al Bienestar Emocional, hasta ahora se supo a qué se dedica la dependencia, cuya titular es PATRICIA SALDÍVAR CANO. En el informe que presentó, dijo que se colaboró en la entrega más de 60 mil pipas de agua en coordinación con las Comapas, más de 20 mil apoyos frutas, verduras, pollo, huevo, así como 276 mil botellas de agua purificada. Aparte de ello, en coordinación con la Sebien se realizaron más de once mil acciones de salubridad en espacios públicos, descacharrización, abatización, fumigación, prevención del dengue y sanitación de vehículos. Que tal. Hicimos – dijo- 48 mil 759 acciones de limpieza y mantenimiento de áreas públicas, desasolve, bacheo, corte de árboles, arroyos, reparación de drenaje, alumbrado público (¿?), reparación e instalación de agua potable. En materia de apoyos médicos (¿) se han realizado más de 400 gestiones y entregado más de seis mil tinacos subsidiados. Pero donde no se midió, fue cuando abordó el tema de capacitaciones a la población en temas de bienestar emocional – que eso si le corresponde – a 359 promotoras, llegando a alcanzar a 500 mil personas. Dice el dicho, “dime de que presumes y” …. Ya en otra ocasión, diremos funciones y atribuciones de esta dependencia a cargo de SALDÍVAR CANO y lo poco o mucho que ha hecho como titular de la misma, que poco o nada tienen que ver con Bienestar Emocional. En fin.