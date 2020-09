En Sonora abren negociaciones PRI y PAN

Sin López Obrador, morena no es nada

Urgente que paguen los morosos de predial

1.- Las encuestas que ya han empezado a ordenar los diferentes partidos políticos en los estados donde se elegirá gobernador ha abierto la oportunidad de negociaciones entre el PRI y el PAN para enfrentar a Morena, es el caso de Sonora donde el Tricolor está ligeramente por arriba de los azules, sin embargo estos aún tienen cierto resquemor por la persecución de que fueron objeto en el “peñismo”, tampoco olvidan las actuaciones que desde el poder aplicaron a Ricardo Anaya con lo cual se inició el desplome de sus bonos.

Sin embargo hay indicios de que Acción Nacional dio apertura para iniciar un diálogo con el Revolucionario Institucional, quien está mejor posicionado que ellos en esa entidad.

Hay distancia entre ambos de 6 puntos como partidos, con candidatos las tendencias pueden modificarse, pero sumados los dos bandos superan a Morena por 19 puntos, en esa condición, claro que es saludable una alianza, si se mira hacia adelante y no al pasado.

Una vez que se realice el primer pacto estatal entre ambas fuerzas políticas, pueden desencadenarse otros arreglos encaminados a celebrar coaliciones en las fechas que marca el calendario electoral. Pero las alianzas pueden celebrarse desde ahora, incluso medir tendencias con diferentes candidatos de uno y otro bando.

Esto apenas empieza, estamos a 3 días de haberse iniciado el año electoral 2020-2021, nos esperan muchas sorpresas y otros arreglos inesperados, el acercamiento entre el PRD y el PRI que ya se dio cuando estuvo en disputa la Mesa Directiva de San Lázaro es una muestra.

El PRD ha celebrado alianzas recientes con el PAN, fue el caso de 2018, de tal manera que no debe sorprendernos los arreglos de corrientes que fueron antagónicas y la suma de tres partidos puede hacer la diferencia, como lo hizo el PT aliado de Morena en la gubernatura de Puebla, de no haber sido por el Partido del Trabajo, Miguel Barbosa no estaría gobernando esa entidad porque el PAN le ganó al partido guinda en los comicios estatales.

El tema es que ninguna fuerza política por “chiquita” que sea es despreciable, por el contrario puede hacer la diferencia.

2.- Gibrán Ramírez Reyes hombre joven de 30 años de edad, con grado académico de doctorado, ejerce el análisis político en diversos medios de comunicación, en su búsqueda de la dirigencia nacional de Morena es una voz muy clara en la estima de lo que es su partido en este momento. Mientras las encuestas “oficiales” encumbran al instituto político por arriba del 60 % de aprobación, él manifiesta en diferentes entrevistas de medios nacionales que en este momento anda en un 20 %.

La aprobación es para el Presidente López Obrador, pero no para Morena, recalca en una de sus primeras entrevistas, esta fue con Milenio. En esa ocasión ratificó el bajo nivel de aceptación del partido, incluso expresó que «la marca Morena significa pocas cosas, carece de identidad y sólo depende de la imagen del presidente».

Gibrán ha tenido un placeo por casi todos los medios de comunicación televisivos, impresos y radio, nada menos ayer con López Dóriga en Radio Fórmula lanzó un llamado para salvar a Morena y evitar que se convierta en un PRD por los conflictos que viven al interior.

Ramírez Reyes afirmó que es el único aspirante a la Presidencia del CEN, que tiene un programa de trabajo bien definido y está en su sitio web, apuntó que en su programa se plasman propuestas para sacar a Morena del “marasmo” en el que se encuentra, además de realizarlo sin facciones, porque en Morena están prohibidas las tribus.

En otra de sus entrevistas consideró que “Morena hoy dice pocas cosas, tenemos un diagnóstico federal, una visión de país, pero no tenemos diagnósticos regionales y locales, no sabemos cómo tiene que ser un gobierno municipal de la 4ª Transformación y que se distinga en él, si estamos en Tijuana o en Quintana Roo”.

RECURSO PARA DETECTAR OBRAS FANTASMAS.- Es buena la propuesta del diputado Gerardo Peña Flores de crear un padrón municipal para corroborar la pavimentación o reparación de calles para evitar que las 43 administraciones locales cometan irregularidades. Al respecto podemos comentar que hoy con el avance que tenemos en las tecnologías y sobre todo facilidad de acceso desde un celular, subir esta clase de información a una plataforma en la que se pueda transparentar las obras en ejecución, muchas de ellas “fantasmas”, puede evitar la fuga de recursos.

Hay una gran variedad de procedimientos para sustraer recursos del presupuesto, desde la pavimentación de calles inexistentes hasta pavimentaciones “imaginarias”, es decir que no se realizaron, pero eso sólo lo pueden desentrañar los habitantes del sector aludido.

De acuerdo a lo expuesto por el Presidente de la Junta de Coordinación Política y hoy presidente de la Permanente, en la iniciativa se contempla la protección del denunciante, en el sentido de que por represalia no se realice la obra denunciada, es decir reportada como ya pavimentada y así dejarla, sería quedarse en las mismas.

A nuestro ver, esta acción de implementar el referido padrón, tiene que ir acompañada por otras reformas de la administración pública para que desde ahora quede claro, que sanción amerita el funcionario responsable, porque dejarlo en un “Usted disculpe” no va a solucionar el problema.

3.- El pago del predial viene arrastrando un déficit penoso, en el cual hay que reconocer la falta de gestión de los alcaldes en materia de cobranza, se quedaron mal acostumbrados cuando era suficiente estirar la mano y la Federación y Estado respondía las demandas de las obras grandes de los municipios.

Estamos por iniciar un año terriblemente difícil para la economía de todos los habitantes de Tamaulipas, del país y del mundo y desde ahora se plantea un escenario complicado para los ayuntamientos en virtud de que descenderán aún más los ingresos por concepto de este impuesto.

En esas circunstancias es que el Congreso de Tamaulipas aprobó una iniciativa de exhorto a los 43 ayuntamientos para que implementen programas de recuperación de pagos del predial.

Usted se preguntará, sino no va haber recursos para pagar el predial de 2021, mucho menos para los de año anteriores. Pero resulta que existe un fenómeno muy particular, los grandes adeudos corresponden a la clase alta y a propiedades de mayor plusvalía, es gente bien informada y sabe que por ley el gobierno sólo puede cobrarles los últimos cinco años, de tal manera que dejan acumula 10, 15 o más años y finalmente celebran un convenio pagando los últimos cinco y hasta en facilidades y sin recargos.

Usted recordará que el Jefe Diego Fernández de Ceballos fue exhibido a nivel nacional por un adeudo millonario en predial de varias hectáreas, terminó pagando alrededor de 40 mil pesos y todavía le dieron oportunidad de lavar su honor en los medios de comunicación cuando salió a decir que ya no debía nada.

En Tamaulipas también hay varios “Diegos” con situaciones de adeudos y que tienen solvencia para enfrentar los pagos, así sea de sólo 5 años, la cuestión es que este ingreso es fundamental para todos los municipios.

En el caso de Victoria podemos imaginar lo que sucederá. Si en tiempos de bonanza la ciudad estuvo y está llena de basura y baches, que será en la era de “vacas flacas”.

EL TABLERO DE LA COMPETENCIA GUINDA.- La encuestadora de Carlos Campos, Massive Caller realiza una evaluación diaria consultando a 2000 mil personas vía telefónica, los últimos resultados ubican en primer lugar a Mario Delgado con 28.4 %; en 2º lugar Porfirio Muñoz Ledo alcanza 19.7 %; Yeidckol Polevnsky se mantiene en el 3er lugar y logra 18.1 %; Gibrán Ramírez con 12.4 %; Alejandro Rojas Díaz Durán sigue sin despegar y presenta un 4.5 %, seguido de Marco Antonio Andrade Zavala con 3.2 %.

Contra Réplica Mx en su encuesta reporta a Delgado con 31.8 y a Porfirio le adjudica 21.8 pero se mantienen en primero y segundo lugar respectivamente, la diferencia está en el tercer lugar aplicado a Gibrán al que asigna 19.1 y baja a Polevnsky al 4º lugar con 16.9 %. El 4 % no voto por ninguno, el 5.7 no sabe y el 0.7 no respondió.

El ejercicio de Massive Caller es diario con promedio de dos mil entrevistas telefónicas.