*Aplican el ‘fuchi’ a “La Borrega”

*Ex alcaldes en la mira de la ASE

*MLH y AOK, pronto sin fuero

*Activa DIF Tam. boteo teletón

Nada quieren saber los ‘morenistas’ de Tamaulipas del deslenguado diputado federal MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, a juzgar por las declaraciones vertidas este martes por ROMULO PÉREZ SÁNCHEZ.

En efecto, el presidente del Consejo Político Estatal de MORENA dijo a diversos medios de comunicación que “La Borrega”, por sus acciones, ya no pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional.

“Ya desde hace tiempo, ya no milita con nosotros”, dijo ROMULO PÉREZ SÁNCHEZ.

Y agregó: “En las expresiones que él ha tenido, no solamente de ahorita, más parece que no fuera parte del movimiento”.

Por lo visto, los ‘morenos’ no le han perdonado al deslenguado legislador federal el ‘resbalón’ que tuvo en una entrevista con el medio de comunicación “Latinus”, donde señaló, sin pruebas (diría SHEINBAUM), a varios ‘morenos’, de estar involucrados con personajes ligados al huachicol.

En tanto, ayer omitimos comentar que también estuvieron ausentes en el evento del domingo, en Ciudad Victoria, para celebrar los dos años del triunfo electoral de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, los diputados federales ADRIÁN OSEGUERA KERNION y OLGA JULIANA ELIZONDO.

Sin duda, este par de holgazanes en nada han servido al pueblo de Tamaulipas.

A todo esto, ¿ya sabe el amable lector que tienen en común ADRIÁN OSEGUERA KERNION y el ‘bocón’ de MARIO LÓPEZ HERNANDEZ?

La respuesta es que ‘ambos dos’ están bajo la lupa de la Auditoria Superior del Estado, pues no han acreditado qué hicieron con varios cientos de millones de pesos.

Como ya hemos dicho aquí, “La Borrega” tiene que aclarar el destino de casi 400 millones de pesos, pues hasta el momento nadie sabe a dónde fueron a parar, cuando ejercicio como presidente municipal de Matamoros.

El caso de OSEGUERA KERNION es muy parecido, pues también no ha justificado la utilización de más de 200 millones de pesos, durante su paso por la alcaldía de Ciudad Madero.

Vaya par de ‘fichitas’.

A todo esto, no está de más recordar que a ADRIÁN OSEGUERA KERNION y a MARIO LÓPEZ HERNANDEZ les queda poco más de un año de fuero.

¿Qué se vayan preparando?

En otro orden de ideas, desde Ciudad Victoria avisan que la doctora MARÍA de VILLARREAL dio el banderazo al boteo Teletón 2026, campaña a través de la cual se busca obtener recursos económicos para atender a niñas y niños, así como adolescentes, que padecen alguna discapacidad.

La titular del DIF Tamaulipas hizo entrega de 415 ánforas a representantes de cada uno de los 43 sistemas DIF municipales.

MARÍA de VILLARREAL exhortó a los tamaulipecos a sumarse a esta noble causa.

Es todo, por hoy.

Hasta la próxima.