Nadie la tiene fácil

Antes de que decidan participar como candidatos a la presidencia municipal de Victoria, los que aspiren deberán hacer una evaluación, que les permita conocer el broncón que tendrán, de resultar triunfadores en la contienda concurrente del domingo seis de junio. Si bien podrían no enfrentar problema al interior del partido político que lo postulará, hacia afuera se complicará con un electorado inconforme, desinteresados y renuente para ir a las urnas y depositar su voto. Molesto incluso por la forma de gobernar del alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI pero sobre todo, por las condiciones en que se encuentra la Capital del Estado. Cualquier presupuesto que llegara a tener el próximo presidente municipal, será insuficiente para reparar el estado desastroso en que dejará la ciudad al bailador de zumba. De hecho, tres años serán insuficientes para recuperar la imagen que hace tiempo llegó a tener Ciudad Victoria. Además de un presupuesto austero e insuficiente, el que llegue no dispondrá de una flotilla de patrullas para los agentes de tránsito, suficiente para atender renglones de vialidad. Tampoco tendrá vehículos para la recolección de la basura. De hecho, podría ser un tema que debería privatizarse, para que una empresa se haga cargo de la recolección, tratamiento y reutilización de parte de los desechos, como fue un proyecto propuesto por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ para Victoria y otros municipios. Desgraciadamente, el alcalde GONZÁLEZ URESTI fue incapaz de darle seguimiento y encontrar los mecanismos para la implementación de este proyecto, que le pudo haber quitado una pesada carga de trabajo a su administración. El próximo alcalde, necesitará de mucha gestión para ir a dependencias como Petróleos Mexicanos para conseguir asfalto y por lo menos, empezar a tapar baches, ante la imposibilidad de realizar las obras de pavimentación que necesita la Capital del Estado. En este renglón, XICO también demostró desconocimiento y capacidad. En lo personal, si bien hoy en día el prospecto tiene cargo en la administración pública federal o estatal, ocupa un puesto de elección popular o ejerce una actividad que le reditúa paz y tranquilidad, lo recomendable es que siga y termine. Ingresar a la política y ocupar puestos de envergadura como una alcaldía es mala. Y es que, desde el día en que triunfa las elecciones, al ganador o el futuro presidente municipal de Victoria como cualquier otro municipio, se le termina la tranquilidad y empieza a ser víctima de la inseguridad. Vienen los primeros conflictos económicos y sociales para ejercer y, dependiendo de la carga de trabajo, le siguen los familiares, los que terminan en divorcios y en la separación de lazos con hijos, familiares y amigos. Ejemplos hay muchos. Por eso, si tan tranquilos se encuentran con la forma de vivir que tienen, para que comprar broncas gratuitas.

LOS MANCHADOS

Los regidores del PRI en el Ayuntamiento de Victoria sintetizaron en tres aspectos, el contenido del informe del alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI. Quien encabezo la rueda de prensa HORACIO REYNA DE LA GARZA dedujo en justificaciones, sin ningún resultado y culpando al pasado. Y es cierto, el alcalde no hizo esto o aquello, por no disponer del apoyo de la Federación, si bien habló de obras y acciones, la realidad es que no están a la vista y por consecuencia, de las condiciones en que se encuentra la ciudad, culpo a las anteriores administraciones. Sin embargo, los regidores del PRI en el Ayuntamiento de Victoria HORACIO REYNA DE LA GARZA, JOSÉ BENITEZ RODRIGUEZ, IZCALKLI ANZURES y MARISELA GUAJARDO siguen siendo suaves al fijar su postura en torno al papel desarrollado por XICO. Cuando todo mundo llegó a pensar que vendría un posicionamiento firme, tácito, duró y a la cabeza, no fue así. En fin.