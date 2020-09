Ya falta menos

Tal y como se esperaba: el segundo “informe” del alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI fue un catálogo de buenas intenciones, de miel sobre hojuelas y un ramo de flores para repartir a la familia, a sus amigos, compañeros de la administración municipal y los “bots” que aun y con todo su esfuerzo, no pudieron contrarrestar la gran cantidad de insultos que le enviaron vía redes sociales al presidente municipal de Victoria. De antemano ya se sabía que XICO se colgaría de la obra cumbre del Gobierno del Estado en materia de agua potable para la Capital del Estado y no fue la excepción. Y bien vivo, para ello GONZÁLEZ URESTI había ido y venido por donde se hacen estos trabajos, incluso, se ensucio las manos cuando en más de una ocasión mostró la tubería de barro que había en algunas calles de la ciudad. La mayor parte de su informe lo centró en el trabajo que se hace para dotar de agua potable a Victoria. Ni siquiera abordó temas que tienen que ver con el deplorable estado en que se encuentran las calles en ejidos, colonias y fraccionamientos de esta Ciudad, tema que le hicieron ver en más de una ocasión a través de las redes sociales y quienes vieron la lectura del informe, no con la intención de enterarse del contenido, sino más bien, para utilizar la plataforma y dejársela caer, como a XICO le gusta. Tampoco reconoció el alcalde, las deficiencias de su administración en la recolección de la basura, vaya ni siquiera en el mejoramiento de las áreas verdes o de las calles que están enmontadas con tanta hierba y maleza. Desde luego que además de los “bots”, empleados del municipio y hasta militantes del Partido Acción Nacional tenían la encomienda de defender – hablando bien o destacando el “trabajo” – a XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI. De hecho, el presidente del Partido LUIS RENÉ CANTU no dudó en felicitar al presidente municipal de Victoria por su segundo informe de actividades, cuando apenas hace unas semanas había dicho que “el PAN siempre estará al lado de la gente”. Que incongruencia. Pero así es la política como los políticos. También salió en defensa SILVIA CACHO TAMEZ panista de Altamira y otros que al menos viven en Victoria, pero tienen que seguir la línea de que las cosas en esta Ciudad, están mucho mejor que antes. La ausencia de LUIS TORRE ALIYAN y otros regidores, fue clara muestra de desacuerdo. Fieles a su estilo, acudieron los regidores del Revolucionario Institucional, pero no convencidos de lo que escucharon. A la gente le siguen debiendo los priistas, no obstante a que ya sólo les queda menos de un año, para dar un golpe de timón y ser una verdadera oposición. Lo único que le pudiera reconocer al alcalde, es la entrega de despensas, porque hasta de los tinacos se colgó el presidente municipal, no obstante a que los usuarios pagan una parte del recipiente.

LOS MANCHADOS

Cambiemos de tema. Un poco más ajetreado por el exceso de trabajo, pero a las oficinas de la torre Bicentenario regresó GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Desde el mes de marzo, en que inició la pandemia, el titular de la Seduma estaba concentrado en Reynosa como enlace del Gobierno del Estado para el tema covid-19, compartiendo responsabilidades con el subsecretario de Desarrollo Económico JESÚS VILLARREAL CANTÚ. La chamba se le incremento a GILBERTO producto de la llegada de las lluvias del huracán “Hanna” en Reynosa, donde tuvo que quedarse para atender renglones de la propia dependencia. Aunque muchos llegaron a pensar que andaba en franca precampaña, la realidad de las cosas es que ESTRELLA HERNÁNDEZ no tiene aspiraciones políticas, es decir, por ser candidato del PAN a la presidencia municipal, a diputado federal o al menos a legislador local por alguno de los distritos de esa ciudad fronteriza, donde si bien se dedicó a la chamba, también se dio tiempo a otras cosas que también le gustan. En fin.