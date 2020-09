La crisis después del coronavirus

Este 1 de septiembre, como dicta la Constitución mexicana, se presentó el informe anual de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló de la pandemia de coronavirus, corrupción, justicia, pobreza, empleo y delincuencia organizada.

Cd. de México., 06 de septiembre del 2020. – México no se repondrá de décadas de corrupción en dos años. Muchos mexicanos esperaban que en este periodo el país se levantara después de tanto despojo, pero habrá que tener paciencia, porque, aunque el gobierno actual asegure que vamos por buen camino, se siguen cometiendo muchos actos de corrupción.

Este 1 de septiembre, como dicta la Constitución mexicana, se presentó el informe anual de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló de la pandemia de coronavirus, corrupción, justicia, pobreza, empleo y delincuencia organizada.

La guerra contra la corrupción no dará tregua. Es el principal tema del Segundo Informe presidencial. “Este Gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”, destacó López Obrador en su mensaje sobre las cuentas hacia la ciudadanía.

A pesar de que se están recabando firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México, AMLO reiteró que no se iniciarán persecuciones ni venganzas políticas. Sin embargo, esto no quiere decir que se encubrirá a los corruptos o se permitirá la impunidad.

Las investigaciones actuales respaldan el compromiso de la 4T. Aquellos involucrados en el despojo a la nación están siendo enjuiciados, ojalá que el brazo de la ley alance a todos, sin importar de quiénes se trate.

Por otra parte, el gran golpe este 2020 fue de la pandemia, que no solamente afectó los intereses de México, sino del mundo. El creciente desarrollo que se pretendía alcanzar se

retrasó por la covid-19. Los retos en el rubro de Economía conllevarán un esfuerzo en políticas de seguridad social y acceso a la salud.

Desde que iniciaron las medidas de contención y distanciamiento social se afectaron empresas de todos los tamaños, por lo tanto, los trabajadores y sus familias sufren por la pérdida de empleos. En este sentido, lo mencionado por el presidente López Obrador en su informe es que se llevaron a cabo “acciones encaminadas a proteger la salud de la población con recursos presupuestarios”.

Habla de un impulso en la creación de empleos; sin embargo, no están claras las cifras. Según el gobierno de la 4T se priorizó a las regiones más pobres del país y a los sectores productivos con mayor rezago en los últimos años.

El aumento al salario mínimo no ha mejorado el poder adquisitivo. Actualmente, en gran parte del país corresponde a 123.22 pesos diarios, y de 185.56 pesos diarios en la llamada zona libre de la frontera norte. Obteniendo dos salarios mínimos de 123.22 pesos diarios, al mes el ingreso es de 7,639 pesos. La cifra todavía queda corta para acceder a la Canasta básica, que por persona es de 1615 pesos, según el Coneval.

El Informe de gobierno habla de un aumento en la creación de empleos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia se perdieron 925 mil 490 empleos formales entre enero y julio, es la mayor pérdida para los primeros siete meses de cualquier año en la historia. Al cierre de julio 2020, el número de trabajadores asegurados ante el IMSS sumó 19 millones 495 mil 952 trabajadores, 4.36 por ciento menor a la que se tenía registrada en el mismo mes del 2019, cuando se contaba con 20 millones 385 mil 379 trabajadores registrados.

Lo que sí ha crecido es el comercio informal. En los últimos meses, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) se situó en 53 por ciento.

Otro tema que destaca es “el rescate del sector energético”. Las reformas que se hicieron en administraciones pasadas son la prueba fehaciente del robo sin escrúpulos a los mexicanos. Las nuevas acciones todavía mantienen la duda del beneficio. El reforzamiento a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son la apuesta del gobierno para que México tenga autosuficiencia energética en materia de combustibles.

Valdría la pena que se reconsideraran estas políticas. El informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP), expresa la preocupación por la política energética de México. Señala que, aunque en 2019 en México se invirtieron 4.300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17 por ciento más que el año anterior, la cifra está lejos de los 6.100 millones invertidos en 2016.

Un tema pendiente en este segundo Informe es la violencia y seguridad que avanza agigantadamente en el país. Menciona que La Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha

demostrado resultados positivos en su implementación, pues aborda la violencia desde su origen social y privilegia la inteligencia sobre el uso de la fuerza.

Desde el 30 de junio de 2020, más de 90 mil elementos de la Guardia Nacional mantienen un despliegue en 176 Coordinaciones Regionales en las 32 entidades federativas, para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en México. Los cárteles y miembros del crimen organizado siguen causando terror en las plazas que se disputan. Esto se lo debemos a los gobiernos pasados que solaparon y fueron cómplices de la delincuencia.

Guanajuato sigue en medio del fuego. El reporte diario del gabinete de seguridad federal señala que el mes pasado, en promedio 81 personas fueron asesinadas cada día y Guanajuato se mantiene como la entidad con el mayor número de asesinatos al contabilizar 348 víctimas. Luego de la captura del líder del Cártel de Santa Rosa, José Antonio “N”, alias El Marro, esperemos que estas cifras bajen.

Los estados con incidencia alta en materia de homicidios dolosos son: Estado de México con 223, Michoacán (185), Baja California (173), Jalisco (161) y Guerrero (108), mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron 68 asesinatos. Agosto también se ubicó como el mes con el mayor número de días violentos en los que se cometieron más de 100 homicidios: el 2 de agosto con 104 asesinatos, 16 agosto 102, el 25 y 26 de agosto con 101 homicidios por cada día, y el 1 de agosto se contabilizaron 100 víctimas.

En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno todos los delitos registran una baja del 30 por ciento en promedio, aunque, admitió, ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente.

Fueron escasas las menciones sobre medio ambiente. En el Informe se aborda las participaciones a foros sobre cambio climático y México reafirma su compromiso en promover el desarrollo sostenible, el combate a la pobreza, la protección del medio ambiente, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Sobre todo, destaca la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente de los Plaguicidas en México.

A México se le avecina un periodo crítico, en el que el gobierno tendrá que mejorar las políticas sociales y de desarrollo para evitar que más mexicanos se sumen a la pobreza. Es vital que la estrategia de seguridad de mejores resultados porque los ciudadanos están no sólo en esa crisis de seguridad, también en la de mantener su empleo o conseguir alguno. Y en la materia de medio ambiente es necesario que se atiendan las necesidades de los mexicanos, el cambio climático es otro reto para los siguientes años, puede que no sea tan tarde para mejorar las políticas del Estado.

DESDE EL CENTRO

Es lamentable la salida de Víctor Manuel Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) En casi año y medio atendió las regiones más

contaminadas del país, se acercó a los afectados, impulsó la agroecología. En este periodo suspendió importaciones del glifosato con el objetivo de buscar su eliminación del país al 2024. Autorizó los proyectos del gobierno federal: el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía. Queda pendiente el aval al Tren Maya. Sigue cuestionando la actividad minera… La ambición política de Eduardo Orihuela Estefan no tiene límites, ahora se dice que quiere ser candidato a gobernador, cosa imposible, en el PRI ya no quieren saber nada de los Orihuela…Qué preocupación el leer en los medios masivos y redes sociales que un segundo periodo de Donald Trump es muy posible. El último pronóstico lo dio Michael Moore, quien no se equivocó en 2016, cuando advirtió que el magnate racista podría llegar a la Casa Blanca. “El nivel de entusiasmo de 60 millones de seguidores de Trump es muy alto. El de Joe (Biden), no tanto», escribió el cineasta en sus redes sociales.