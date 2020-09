Lady Gaga reivindica los cubrebocas… ¡Y tiene los modelos más originales!

Este domingo se coronó como la ganadora en la premiación de los MTV Video Music Awards y se consagró como una de las más grandes artistas de la actualidad

Desde días antes a la premiación que se realizó este domingo, Lady Gaga mostró cómo se preparaba para este importante evento en el que estuvo en el escenario de los MTV VMA’s 2020 al que llegó para arrasar en la historia de estos reconocimientos. Y como sabe marcar tendencia, subió al escenario a mostrarle a la gente que lo de ahora es la consciencia y usar el cubrebocas, y qué mejor si este es original, como los modelos que escogió.

En la siguiente foto, se aprecia a la intérprete de «Alejandro», en su preparación para el importante evento.

Lady Gaga aceptó el premio de Artista del año en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2020, transmitidos el 30 de agosto de 2020.

Lady Gaga se llevó el premio a la Mejor Colaboración por “Rain on Me” con Ariana Grande.

.@ladygaga took us on a JOURNEY through #CHROMATICA with this incredible #VMA performance! 💖 pic.twitter.com/jBjaUpZtfG

— MTV (@MTV) August 31, 2020