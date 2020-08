¡Ya nació la bebé de Katy Perry!

La primogénita de la cantante se llamará Daisy Dove Bloom, según dio a conocer la felicitación de la UNICEF desde Twitter

A sólo dos días de el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Smile, Katy Perry dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

Fue la cuenta de Unicef, quien confirmó la noticia al felicitar a ambos famosos, quienes forman parte de los embajadores de la asociación y con participación en múltiples eventos de ayuda a los niños del mundo.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom’s new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter.»

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020