Así fue el tormentoso matrimonio de Ninel Conde y Ari Telch

Ninel Conde recordó cómo fue el corto y tormentoso matrimonio que vivió con el actor Ari Telch, papá de su hija mayor, Sofía

En una entrevista, Ninel Conde recordó que así fue el tormentoso matrimonio con Ari Telch, el papá de su hija mayor, Sofía, quienes se enamoraron cuando ella apenas tenía 19 años y él 34.

En 1996, Ari ya llevaba un buen camino recorrido en la actuación y Ninel comenzaba sus participaciones como extras en algunas telenovelas. Fue así como se conocieron, en las grabaciones de La antorcha encendida.

“Lo conozco y me empieza a galantear, me puso su celular en la bolsa y me dijo llámame”, platicó el ‘Bombón asesino’ con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino.

“Era simpático, encantador, muy chistoso, me hacía reír. Y entonces era bastante más alivianado, pues estaba en plan galán”, recordó la cantante.

El amor y la pasión entre ellos fueron tan intensos, que al poco tiempo, Ninel quedó embarazada de su primera hija, Sofía, hoy de 23 años.

La pareja se casó de una peculiar forma, cuando ella ya tenía cuatro meses de embarazo, pues fue en el Teatro San Jerónimo de la ciudad de México, ya que el arte teatral ha sido siempre una de las mayores pasiones de Ari.

Sin embargo, la exaventurera relató que durante la luna de miel en Hawái, tuvo que enfrentar, además de los achaques propios de su estado, a la cambiante personalidad de su marido.

“Acudí por primera vez al psiquiatra cuando tenía más de 30 años”, narra Telch en su obra de teatro, D’Mente, pues ahora se sabe que padece de bipolaridad.

“En esa época tenía mucha energía, pero de pronto empecé a irme para abajo. Me diagnosticaron depresión y así estuve como ocho años, tomando fármacos”, confiesa el histrión.

Pero este trastorno, sumado a su alcoholismo, dieron al traste con su matrimonio.

Este trastorno mal diagnosticado y su adicción al alcohol terminaron por afectar su carrera y su matrimonio. “En apariencia era funcional, pero estaba lleno de tristeza y enojo”, ha reconocido el protagonista de la exitosa Mirada de mujer.

Esto fue corroborado por su exmujer, quien señala que su actitud se volvió extraña y comenzó a aislarse incluso en su propia casa.

“Empezó a manifestar conductas que para mí eran extrañas. Llegaba y se metía en su estudio a leer todo el día y se echaba sus cervezas ahí solito. Se empezaba a aislar”.

“Un día me puse un baby doll y me le aparezco y fue así de ‘Vente, mejor te voy a abrazar’. Y él estaba en sus libros y en sus obras”.

“Y yo no aguantaba eso, me ponía a reclamarle a pelearme con él hasta que un día él dijo ya no más y se fue”, externó Ninel a Gustavo Adolfo.

Fue entonces que el matrimonio entre Nnel y Ari terminó, a sólo dos años de casados y con la pequeña Sofía, con apenas uno de edad, quien quedó bajo la custodia de su famosa mamá.

fuente: Microsoft News