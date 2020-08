Dulce María revela con tristeza que le han dado la espalda tras embarazo: «Me ha dolido mucho»

La actriz realizó hace unos días una trasmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. donde habló acerca de su participación en la serie de Telemundo «Falsa Identidad», que su embarazo y las situaciones por las que ha atravesado desde que se desencadeno la crisis sanitaria.

Cd. de México., 24 de agosto del 2020. -La cantante y actriz Dulce María compartió con sus seguidores de Instagram por medio de una trasmisión desde de su cuenta, la tristeza que siente y decepción que se ha llevado durante el confinamiento por la actitud de algunas personas que creía muy cercanas, esto en un momento en el que ella considera que debería prevalecer la unión y empatía.

Trascurrida la conversación que fue detalladamente sobre lo que ha significado para ella que una vida se esté formando dentro de ella, en esa trasmisión le llego una pregunta sobre si alguna amiga la ha apoyado durante esta importante etapa.

La cantante también destaco que figuras como Zoraida Gómez su compañera de la banda RBD Anahí y Sherlyn han estado muy al pendiente de ella, pero sin embargo, otras de sus amigas que consideraba muy cercanas simplemente se han desaparecido y la han decepcionado, lo cual le parece muy extraño y una situación que realmente no se lo esperaba departe de ellas.

«Hay algo raro que me ha pasado en esta cuarentena en general y en este tiempo, y es algo muy raro. Tengo algunas, poquitas, amigas que, por ejemplo Zori, que ella sí está ya a punto de parir, y ha estado pendiente; Sher que acaba de ser mamá, que están ahí y de alguna forma hemos estado como en comunicación, y han estado ahí como al pendiente y apoyando… cada una en su proceso», compartió Dulce María.

«Pero me ha pasado que amigas que yo consideraba de verdad gente cercana a mí, amigas en las que confías, que esa es otra cosa, pero no sé si les ha pasado… Me ha pasado que me he decepcionado mucho de mucha gente… Literal como en otoño, que se caen las hojas y no hay cómo retenerlas ni para qué, porque son frutos que ya no sirven, y me ha dolido mucho darme cuenta de gente muy cercana o amistades… Amigas muy cercanas me han decepcionado muchísimo», agregó.

La actriz cuestiono a sus fans sobre si alguna vez han pasado por algo similar, es decir, una situación en la que amigos están ahí y presentes cuando todo esta bien, pero cuando surge una crisis y momentos en los que se les necesita que los apoyen, simplemente no están.

«Any (Anahí) sí, sí ha estado ahí, la verdad que súper linda en cuanto se enteró de mi embarazo. Y eso es algo que también, cada cosa, cada detalle se agradece muchísimo», dijo sobre el apoyo que ha recibido de Anahí.

«El que te deseen cosas buenas, el que te den consejos para tranquilizarte, todo eso de hecho creo que lo he recibido más de gente que no esperaba que de la gente más cercana, que les vale gorro, luego se desaparecen un mes y les vale gorro, gente que tú creías tus amigas», agregó.

