Intenciones del mensaje

Participe hace días en una conferencia virtual y expuse el tema de la construcción del mensaje. Un tema que, conozco por mi formación y mi trabajo tanto académico como periodístico. Al final, uno de los participantes, hizo notar que en todo mensaje lo que importa es la intención del emisor. Efectivamente, así es; sin menoscabo, entiéndase, de la actitud del receptor. Si no lo ve, no se expone a esas intenciones, si lo ve, asume las consecuencias.

En un proceso de comunicación normal hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. En la vida cotidiana, por decir, hay medios de comunicación como la radio, la televisión y las redes sociales, que son los más comunes. En todos, hay un emisor con intereses; un mensaje con una intención, y un receptor que, en algunos casos, puede optar por no ver el mensaje, no le interesa.

LA ACTITUD DEL RECEPTOR.

Manuel Castells tiene un libro que fundamental para entender la vinculación del poder y comunicación. Poder y comunicación, se llama su libro. Y en él, en la introducción hace referencia a una de sus experiencias como activista político en la época de la dictadura franquista, en España. Explica que, como joven estudiante, era parte de una brigada que volanteaba en el transporte público. Su sorpresa, es que obreros, empleados y profesionistas, no veían, ni leían, el panfleto.

Explica que tarde, muy tarde, entendió que el mensaje efectivamente tiene un destinatario; pero que, no siempre, el destinatario tiene interés en el mensaje. Y es así porque tiene, digamos, otras preocupaciones, más importante en lo individual. De ahí, entonces, el emisor tiene que buscar otras formas de llamar la atención, de lograr que la audiencia tenga interés firme en el mensaje, lo asimile y, en consecuencia, tome una decisión.

CORRUPCIÓN, NARRATIVA DE AMLO.

En las redes sociales más de uno considera que AMLO, el Presidente es un tonto, que no sabe lo que hace. Pero AMLO conoce muy bien las entrañas, la operación y el funcionamiento de la política mexicana. La conoció como priista, ahí asimilo experiencia en la lucha por poder; ya fuera del PRI, se convirtió en un combatiente en contra de la mafia del poder. Fuera del fueron 18 años luchando: identifico las debilidades de la mafia del poder, la corrupción; y conoció, si, el hartazgo de la población.

Así aprendió que el manejo del mensaje, la saturación del mismo, hace que la audiencia vaya tomando conciencia y posición respecto de los hechos. Es así como fue creando una narrativa para denostar a sus enemigos y estimular las emociones y sentimientos de la población: la corrupción, esa de la cual México, sus líderes y políticos, la enarbolan como la etiqueta que identifica a los gobiernos mexicanos. Fue su tema de campaña y sigue siéndolo en su forma de gobernar.

AMLO CONSTRUYE LA AGENDA MEDIATICA.

Cuando AMLO gobernó al Distrito Federal (CdMx) instauro las conferencias de prensa mañaneras. De esa manera tenia reflectores, gratis y a nivel nacional. Así construía y posesionaba su imagen a nivel nacional. No extraño, por eso, que ahora que es Presidente de la Republica replicara el

esquema, así nace La Mañanera. De esa forma, quiérase o no, es como construye y domina la agenda de los medios.

Cuando pide, en relación con el juicio a Lozoya, que se difunda el video de los sobornos lo hace con plena conciencia de que, hacerlo, puede dañar el debido proceso. Pero entiende que, de esa manera, solo de esa forma, es como puede incentivar el sentimiento y el coraje de la población por los hechos de corrupción. Esa es su apuesta: manipular el sentimiento de la opinión pública para doblegar, destruir u obstaculizar a sus enemigos rumbo a las elecciones federales y locales del 2021. Ayuda a su partido.

NO ES DENUNCIA.

Efectivamente el video muestra cuán grande fue la corrupción. Sin embargo, ese video no es una acusación: oficialmente, según la Fiscalía, Lozoya no lo entrego como prueba. A partir del video no hay una acusación, falta conocer de manera oficial, precisamente la acusación del extitular de PEMEX ante la Fiscalía: para saber, a ciencia cierta, quienes son los acusados y las pruebas y evidencias. En tanto, el video, el mensaje pues, tiene un propósito, una intención que no se precisa develar puntualmente. Es política, agenda política, opinión pública, sentencia mediática. AMLO bien que sabe lo que hace