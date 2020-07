Siboldi estalla contra la Liga MX y afirma que la salud de los futbolistas no importa

El técnico del Cruz Azul considera que el inicio del torneo es más por un tema económico que sanitario

En la Liga Mx se esta viviendo una terremoto luego del aumento de casos de coronavirus entre los jugadores. En los últimos tres días se han contabilizado hasta hoy 31 positivos y esto provocó que los dos últimos se reprogramarán.

Los demás encuentros se mantendrán como están programados y esto hizo enojar a Robert Dante Siboldi, que afirma que el arranque del torneo obedece más a una cuestión económica.

“Está claro que el que se empiece este fin de semana el torneo es por un tema económico, la salud no está siendo tomada muy en cuenta, porque si vamos a ver la cantidad de contagios que hay a nivel nacional y la cantidad de decesos sería imposible… pero no solamente el futbol, sino cualquier evento que sea masivo, que puede haber contacto de gente, no sería lo adecuado, pero entiendo que la maquinaria de la economía tiene que empezar a funcionar y tiene que empezar a reactivarse no solamente en el futbol sino en todos los aspectos; por ese lado entendemos las circunstancias”, dijo.

“Yo creo que si tenemos todos los cuidados y somos disciplinados podemos minimizar, no digo que haya cero contagios, pero se puede minimizar esa parte”, agregó.

El entrenador de La Máquina pidió mayor claridad en la Liga para saber hasta qué número de casos se puede optar por cancelar un partido o se puede realizar.

«Sí, deberíamos saber hasta qué números de contagios te permite la Liga participar para el siguiente partido, porque decir que hay 10 se pude suspender o si hay dos pues es un tema que puedes subsanar con más chicos. No lo tenemos claro, sí lo debemos de saber para tener un control, y eso no lo sabemos. No pasa por molestia, pasa por incertidumbre, cuando participas en algo quieres saber las reglas claras y así debe ser”.

El equipo fue uno de los que tuvieron casos positivos en los últimos días, sin embargo están listos para comenzar la Liga MX con los jugadores restantes.

Fuente: vanguardia.com.mx