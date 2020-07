Las intenciones son buenas, pero …

El director de Tránsito en Ciudad EFRAIN GARCÍA CHAVEZ podrá tener toda la intención de coadyuvar en el esfuerzo que realiza el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, para reducir el nivel de contagio de la pandemia del coronavirus covid-19. Sin embargo, inflando las cifras de buenas actuaciones de sus agentes e imponiendo multas, lo único que hará es generar malestar e inconformidad entre los automovilistas. Incluso, podría dar paso a presuntos actos de corrupción por parte de los agentes. Sin embargo, ojalá y las nuevas medidas a implementar dejen los resultados deseados, aunque ya generaron controversia, entre los que están y no de acuerdo. De entrada, habrá que decir que van apenas 27 multas aplicadas a automovilistas por circular después de las 10 de la noche, cifra que resulta por demás pobre, si se toma en cuenta la elevada movilidad que sigue registrándose. No obstante, como que a partir de la fecha será más en serio, aplicando una multa de 868 pesos a quien circule sin motivo alguno entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana del día siguiente. Desde luego que ya entrada la noche, habrá quienes prefieran dar un quinientón a los agentes, que ser sujetos de una multa de casi el doble. Ahora bien ¿a dónde irá lo que se recaude por ese concepto? Lo cierto es que el Regidor HORACIO REYNA consideró que las multas anunciadas por EFRAÍN por no respetar las restricciones de la pandemia son ilegales, al carecer de sustento jurídico, por considerar que debió haberse sometido a la aprobación de los integrantes del cabildo. Por ello le pidió al inútil del alcalde de Victoria retractarse de esa medida que sin duda afectará en la economía de los automovilistas que obligados por diferentes motivos, saldrán a la calle en horario no permitido. También brincó por la medida otro regidor como GERARDO VALDEZ TOVAR quien pidió también al inútil alcalde, cancelar esa disposición. Mientras se dirime esa controversia, el director de Tránsito EFRAÍN GARCIA dio lectura a estadísticas, de la contribución que han hecho los agentes, para contrarrestar la movilidad por ende, el contagio de covid-19. Desde luego que no se midió en las cantidades. En su resumen, llevó el tema del automovilista que agredió verbalmente a un elemento de la Guardia Nacional, tema que se llevó a la mesa de seguridad, donde se acordó no volver a permitir un acto de esa naturaleza e imponer una sanción a quien lo vuelva a hacer. Expuso que básicamente se genera molestia por las largas filas, por el tiempo que tienen que aguantar las altas temperaturas, pero que una vez que pasan el filtro hasta se sienten agradecidos con la autoridad. Aja. Incluso, hasta han agradecido a los elementos de Tránsito. Por eso decimos que EFRAÍN podrá tener todas las buenas intenciones para contribuir a reducir la curva de la pandemia, pero la realidad de las cosas, es otra.

LOS MANCHADOS

Los nuevos “candados” que impuso las autoridades sanitarias de Estados Unidos para la exportación de ganado, no amedrentan a los productores del Estado. el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas JULIO CÉSAR GUTIERREZ CHAPA, las consideró como un nuevo reto para los productores. Incluso, descartó la posibilidad de que disminuya el número de cabeza de ganado a exportar y por el contrario, adelantó que en común acuerdo con el Secretario de Desarrollo Rural ARIEL LONGORIA GARCÍA van a implementar una estrategia por espacio de varios meses, para que a finales de este año, las autoridades sanitarias de Estados Unidos programen una visita y comprueben el estatus sanitario que guarda el hato ganadero de la entidad y se mantenga los niveles de exportación de ganado. Desde luego que JULIO basa su confianza en el trabajo que vienen realizando los productores en sus ranchos, donde se tiene un importante avance en el barrido, para mantener la sanidad en materia de tuberculosis, que dé tranquilidad a los weros y no haya necesidad de más “candados”. En fin.