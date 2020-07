Arturo Peniche se retira de medios envuelto en la tristeza

Lamentable en mes y medio, Arturo Peniche ha perdido cuatro familiares a causa de complicaciones derivadas del virus SARS-CoV-2.

Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, destacó Arturo.

Ante esto, el galán de telenovelas, con un nudo en la garganta reveló que actualmente tiene un primo hermano que se está debatiendo entre la vida y la muerte que ha aguantado mucho.

Por dicho motivo, contó que se retirará de los medios debido a la tristeza que le embarga por la muerte de sus familiares.

“Este lunes me estaban invitando al programa de Israel Jaitovich, no fui porque no tengo ánimo, este fin de semana no voy a transmitir porque no tengo ánimos porque me siento triste, tengo la pila baja. Este primo que te digo (que está internado por Covid-19), quiero saber si le lloro o no le lloro, quiero estar tranquilo”.

Fuente: Google News