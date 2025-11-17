La cantante española Caluu C. presenta su nuevo sencillo “Qué Más”, una pieza que promete emocionar y sorprender a su público. La artista recientemente se presentó en uno de los festivales más importantes de Fuerteventura en España, lugar que la vio crecer y donde compartió en vivo el día del estreno de la canción creando una atmósfera única de sentimientos encontrados, dejando en el aire el misterio sobre el género y la sonoridad que presenta esta vez.

Durante el último año, Caluu C. ha consolidado su identidad musical a través de sonidos afro y ritmos sensuales, por lo que sus seguidores dejaron en claro que ella es una artista de huella firme “QUÉ MÁS” marcará un nuevo capítulo en su carrera.