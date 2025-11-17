La cantante española Caluu C. presenta su nuevo sencillo “Qué Más”, una pieza que promete emocionar y sorprender a su público. La artista recientemente se presentó en uno de los festivales más importantes de Fuerteventura en España, lugar que la vio crecer y donde compartió en vivo el día del estreno de la canción creando una atmósfera única de sentimientos encontrados, dejando en el aire el misterio sobre el género y la sonoridad que presenta esta vez.
Durante el último año, Caluu C. ha consolidado su identidad musical a través de sonidos afro y ritmos sensuales, por lo que sus seguidores dejaron en claro que ella es una artista de huella firme “QUÉ MÁS” marcará un nuevo capítulo en su carrera.
La artista describe esta canción como una expresión sincera de emociones, nacida tras un periodo de reflexión y crecimiento personal. “Es una canción que surge de momentos intensos y de la necesidad de reconectar con lo que realmente me mueve: la música”, comenta Caluu.
El tema fue producido por THORLONDON, su productor y manager, quien ha sabido resaltar la calidez vocal y la profundidad emocional que caracterizan la pieza.
El 2025 ha sido un año decisivo para la artista, con múltiples lanzamientos y colaboraciones que consolidan su proyección internacional, nominación a un premio y cierre en un festival, es sin duda lo que toda artista quiere en su carrera.
En cuanto al nuevo lanzamiento “QUÉ MÁS” promete ser una muestra más de su versatilidad y de su capacidad para conectar con el público desde la emoción más genuina.
