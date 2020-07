Anonymous ataca de nuevo: va contra TikTok por espionaje

Anonymous advierte a los usuarios de TikTok sobre una supuesta exposición de sus datos, que esta organización usa el gobierno de China para el espionaje masivo.

A través de su cuenta de Twitter, Anonymous, les pidió a los usuarios de TikTok borrar la aplicación por razones de seguridad y también afirmo que la aplicación de videos es una malware operado por China para hacer prácticas de espionaje.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020