4T, ¿vamos bien o mal…?

Vamos bien o vamos mal/es la pregunta obligada,/

que no suene a vacilada/pues hay irritación social…

Desempleo anda impune/por las calles mexicanas;/

se pierden vidas humanas/por una violencia inmune…

Deseo que le vaya bien al presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la intención de que le vaya mejor a nuestro país y a toda la gente de bien que lo habitamos.

Pero, tras cumplirse dos años de haber ganado las elecciones más copiosas en la historia de México, con más de 30 millones de votos como respaldo, la realidad es muy distinta a lo deseado o prometido.

Hoy, uno de julio, se cumplen 20 meses del arribo al poder de la Cuarta Transformación y del control mayoritario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Las cosas no pintan bien en el país, en términos generales. Sigue el desabasto de medicamentos, continúa la violencia, el desempleo no cede y —en el colmo— el Covid-19 sigue golpeando a los mexicanos y exhibiendo las deficiencias de un Gobierno que padece cerrazón.

En tan solo 20 meses de Gobierno, el número de muertes por violencia llega casi a los 40 mil, sin tomar en cuenta la cifra de desaparecidos y de feminicidios que siguen al alza.

Aquella desatinada frase cuando se tocó el tema de la pandemia mundial del Covid-19, de que “nos vino como anillo al dedo”, hoy se percibe como burla ante los más de 27 mil muertes por este mal y más de 221 mil contagios registrados.

Precisamente la curva de contagios no se aplana, el mal no se doma y la gente sigue saliendo a la calle gracias a otro tipo de desatinadas frases como “fuerza moral”, “Covid leve”, “el cubrebocas no sirve”, emitidas éstas por el subsecretario HUGO LÓPEZ-GATELL.

México fue expulsado de la lista de países atractivos para la inversión, por la cancelación de diversos proyectos como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, una empresa cervecera y la lucha contra la energía limpia, porque “afea” el panorama y “hay corrupción” en ella.

Lo anterior significa que la cifra de desempleo seguirá aumentando, pues las inversiones proyectadas para éste y los siguientes años en nuestro país, se antoja difícil que lleguen.

La violencia no cede; la estrategia de “abrazos, no balazos” no funcionó. El atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, OMAR GARCÍA HARFUCH, es una declaración de guerra contra el Estado mexicano y exhibe que los empresarios que operan al margen de la ley quieren balazos y no abrazos.

El rezo permanente de que se combate la corrupción cae por su propio peso, al ver que el Presidente de México “come de la mano” de personajes como RICARDO SALINAS PLIEGO y CARLOS SLIM HELÚ, prominentes miembros de la “mafia del poder”.

Los “jeques inmobiliarios” de la Cuarta Transformación como ERÉNDIDA SANDOVAL y MANUEL BÁRTLETT, quienes sospechosamente ocultaron sus bienes en la declaración patrimonial, son personajes que tiran la versión de que se combate la corrupción.

Lo he venido comentando: La Cuarta Transformación tiene mucha mañanera y poco Gobierno. Hay que recordar que las buenas intenciones deben acompañarse de buenas acciones y mejores planeaciones, de lo contrario los resultados serán distintos a los deseados.

A un año de ganar las elecciones y a 20 meses de llegar al poder, hay indicadores reales, no fantasmas ni viciados, que nos revelan que no vamos bien y menos como se prometió en campaña… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Desde Palacio Nacional salió una lapidaria orden hacia el interior del Movimiento de Regeneración Nacional, especialmente para Tamaulipas… “Bájenle al volumen de los gobernateables”, “frenen el fuego amigo, primero está el 2021…” En nuestro estado, es más el daño que se están haciendo los morenos entre ellos, que no necesitan golpeteo por parte del Partido Acción Nacional, del Pangobierno o del Revolucionario Institucional… De seguir en ese tenor se llegará al 2021 sin partido y esa elección es la que más le importa a quien manda en Palacio Nacional y en el propio Morena, porque se juega el control de la Cámara de Diputados… ¡Upssss!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Quienes por razones laborales están cerca del tesorero municipal de Ciudad Victoria, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, aseguran que lo han visto demasiado preocupado y hasta nervioso… Parece que el responsable de los manejos financieros del Ayuntamiento capitalino ya entendió que las cosas se podían complicar en unos meses para él… Hay boquetes financieros que no se pueden tapar ni con papeles, a pesar de tener el respaldo de un excelente despacho contable… La situación es más complicada de lo que se cree y PEÑA sabe que si se requiere una “víctima”, las miradas apuntan hacia el… Son rumores, rumores, rumores…

~~CONSOLIDA UAT FORMACIÓN DOCENTE.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, reconoció el desempeño profesional, innovador y creativo de los catedráticos, quienes a través de su práctica inciden en la formación integral de los estudiantes que se forman en la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE.- El alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, debe prestar atención a personajes de su partido que habitan fuera de su municipio… Nadie duda de la buena chamba que el Alcalde hace y por ello su figura ya se incluye en la lista de “gobernateables” de forma natural, de manera que las zancadillas podrían venir desde el interior de su partido… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, debería tomar las cosas con calma en eso de proyectos futuristas en el terreno político/electoral… No todos dentro del Partido Acción Nacional son enemigos y no todos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional son sus amigos… En política no hay amigos, sólo intereses… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Hasta el momento, sigue siendo una incógnita el derrotero que tomará el ex candidato a la gubernatura por Tamaulipas, por parte del Partido Revolucionario Institucional, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA; él tiene la última palabra sobre su decisión, pero por lo pronto se “deja querer” y sigue abierto a las propuestas… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Tras el escandaloso desalojo de tres direcciones del Ayuntamiento Capitalino, de una plaza comercial en céntricas calles de la Ciudad, por no haber pagado la renta, la población victorense sigue preguntando: ¿En qué se ha gastado el dinero Xico…? No hay obra, no se paga la renta, se mochan los sueldos, los servicios públicos no existen o son deficientes… Este martes una asociación civil ya demanda que el Alcalde se haga un examen psicológico… ¡Qué o-g-t!

