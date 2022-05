¿Olvidará Maki humillación guinda?

La ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha sido de las mujeres que más “bullying” ha recibido en la política tamaulipeca y de forma permanente en, por lo menos, los últimos seis años.

Claro que no es una “monedita de oro” para caerle bien a todo mundo, y tampoco es una “perita en dulce”; ya que la dama también conoce al dedillo el manual de la chapucería política y la ha aplicado, como todo político que se precie de ser talentoso en estas lides.

También vale reconocer que MAKI es de las pocas políticas tamaulipecas que se ha alzado con el triunfo en todos los procesos que ha competido, menos en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la candidatura a la gubernatura.

Desde aquel adjetivo de “Alcaldesa pedorra” que le prodigó el político del Partido del Trabajo, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, un cinco de febrero del 2019, hasta los adjetivos como “malagradecida” de MARIO CARRILLO DELGADO, el diez de enero del 2022, incluida aquella frase que todos escuchamos de “sólo son dos votos”; la ex alcaldesa ha sido duramente criticada por “vacas sagradas” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

Por ello se torna interesante, muy interesante, las palabras que el delegado de Morena en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO, donde mostró su deseo de invitar a MAKI ORTIZ a que se sume a la campaña de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”.

Hay que tomar en cuenta dos factores importantes en esta campaña: (1) MAKI ORTIZ podría ser quien incline la balanza, de manera que PALACIOS CORDERO ya se dio cuenta que no “sólo son dos votos” en Reynosa… aunque cuatro meses después se dio por enterado.

(2) CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI no sólo ha invitado a MAKI a su proyecto electoral, sino que gente que forma parte de la columna vertebral de su “cuadro chico” ya opera en su campaña, por lo que hizo que PALACIOS CORDERO parara las orejas… Punto y aparte.

El delegado PALACIOS CORDERO se vio muy “tibio” en sus reacciones y, como siempre, desatinado. Lo más grave es que con sus comentarios e intentos de acercamiento hacia MAKI ORTIZ está enviando un mensaje, sin codificación, es decir más que claro, que el triunfo de la Cuarta Transformación en este proceso electoral no lo podrá alcanzar sin la ex alcaldesa y el sector de votos indecisos siguen sin “dar color”.

Si sólo fueran “dos votos”, si MAKI ORTIZ no fuera importante para este proceso, y si, según las encuestas, están “bien arriba”, entonces ERNESTO PALACIOS CORDERO no hubiera activado una campaña mediática, la semana pasada, para hacerle saber a la ex alcaldesa que ahora Morena tiene demasiado interés en ella…

Aunque el Delegado de Morena no se ve bonito calladito, sí hace menos daño al candidato de “Juntos hacemos Historia” si de una vez por todas guardara silencio y lo dejara ser la figura de su partido, ¿o no…?

El razonamiento es más que simple y la ecuación electoral es fácil de entender: En un proceso electoral donde todos ya están sumados a sus candidatos y mostrado sus cartas en cuanto al apoyo, todavía no se han definido las preferencias electorales de MAKI, su hijo y sus seguidores, que sí los tiene y se cuentan por miles.

No debemos olvidar lo siguiente: Mientras CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI, siempre reconoció lo que representa MAKI ORTIZ para cualquier proyecto electoral, desde el año pasado; en Morena le jugaron el dedo en la boca a la ex alcaldesa, mediante un proceso interno que dejó muchas dudas y que, a pesar que la resolución final, que fue un “duro palo y a la cabeza”, en realidad fueron las formas lo que ofendió a la dama, a su hijo y a sus seguidores.

Por ello permítame insistir: ¿Qué mensaje estaría dando MAKI ORTIZ a las mujeres tamaulipecas si al “cuarto para las 12” decide aceptar la invitación a ERNESTO PALACIOS CORDERO, luego de todas las humillaciones que le hicieron…?

¿En qué lugar quedaría la ex alcaldesa si después de todo lo que ha vivido en el proceso interno de Morena y en los procesos de impugnación, decide sumarse al partido que fue su presunto verdugo…?

¿Qué garantías tiene MAKI ORTIZ que se le respete en Morena y que se le cumpla lo ofrecido si, según su visión, la hicieron jugar y gastar en un proceso que presuntamente tenía dados cargados hacia un candidato pre-establecido…?

Aunque el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, esté comprometido con Morena, por haber jugado con esas siglas, lo cierto es que la humillante forma en que trataron a su madre, MAKI ORTIZ, en lo público y en lo privado, sumada a esa frase de que “sólo son dos votos”, es algo que mantiene el puente de comunicación roto.

Además, al igual que MAKI, ¿qué garantías tiene CARLOS PEÑA ORTIZ que se respeten los acuerdos si el propio MARIO CARRILLO, su “amigo”, les jugó el dedo en la boca…?

Además, hay que ver una variable muy importante en la ecuación del pasado seis de junio del 2021: Ni MAKI ni CARLOS PEÑA, aceptaron a SERGIO CARMONA ANGULO como financiador de la campaña (eso dicen ellos), de manera que el recomendado de MARIO DELGADO y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO no fue aceptado, es decir, desde allá venían rotas las relaciones porque los “socios” de MAKI y CARLOS eran otros…

Por eso resulta muy interesante saber qué decisión será la de MAKI ORTIZ, si se irá con melón o con sandía; o si decide “jubilarse” al menos en este proceso… Pendientes…

~~LA CURA DE TODOS LOS MALES DE TAMAULIPAS SE LLAMA AMÉRICO VILLARREAL: PADIERNA. —En el puerto de Tampico, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no sólo ganará las elecciones del próximo cinco de junio, sino que su Gobierno marcará un hito en la historia de Tamaulipas, porque habrá un antes y un después de AMÉRICO VILLARREAL, aseguró DOLORES PADIERNA LUNA.

DOLORES PADIERNA, Enlace con Municipios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, asistió como invitada al encuentro del candidato de ‘Juntos Hacemos Historia’ con mujeres del sur de Tamaulipas, este domingo, en donde dejó en claro que la cura para los males de Tamaulipas tiene nombre: «se llama Américo Villarreal«, expresó.

La destacada política de la izquierda mexicana reconoció que todos los sondeos de opinión son contundentes y dan como ganador el cinco de junio a AMÉRICO VILLARREAL, hasta con un 54 por ciento de la votación: «Ya es inalcanzable», indicó.

«El adversario tiene fama de ser una de las personas más perversas del país, por eso que nadie se confíe, hay que hacer todo para garantizar una victoria contundente», apuntó.

PADIERNA LUNA consideró que con el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL comienza la paz, la atención a la niñez, a los jóvenes y las políticas de igualdad al servicio del pueblo.

«Con Américo Villarreal habrá un gobierno humanista, sensible, con sentido social, honesto, confiable y eficiente», consideró. «En esta tierra dañada por malos gobernantes vamos por el mejor gobierno en la historia de Tamaulipas», señaló.

~~TRUKO SE REÚNE CON OBREROS Y SINDICATOS. —En el municipio de Matamoros, CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI dijo que su proyecto electoral contempla acercar recursos fundamentales que requiere la industria como el gas y el agua, programas de salud accesibles, seguridad, una bolsa de recursos a fondo perdido por más de diez mil millones de pesos para emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como una relación estrecha con los sindicatos.

“Nuestro Estado será la capital del trabajo en el país, el corazón laboral, contamos con todo, ubicación privilegiada, recursos naturales, el interés de muchos empresarios que quieren apostarle y principalmente los tamaulipecos, que somos gente hecha en la cultura del trabajo, viene el tiempo de Tamaulipas”, afirmó en entrevista previo a un encuentro con miles de afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al que asistió como invitado especial.

A lo largo de su campaña el candidato a la gubernatura por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI, ha sostenido mesas de trabajo con todos los sectores económicos a lo largo del Estado, presentando sus propuestas y revisando las áreas de oportunidad.

