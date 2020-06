Quedarte en casa…

Fuera de los número que va y vienen en los distintos medios de comunicación en elación a las

víctimas de COVID-19, y después de que prácticamente la población estudiantil está de

vacaciones, la mejor medicina para estar a salvo de esta enfermedad es quedarse en casa.

Las autoridades sanitarias encabezadas por la Doctora Gloria Molina reportan 411 defunciones,

lamentablemente las cifras siguen aumentando en la entidad y aun cuando hay ventiladores y

capacidad hospitalaria para atender a los pacientes, lo peor de todo es que muchos de ellos no

resisten los síntomas y mueren.

Aunque las principales ciudades de Tamaulipas mantienen las medidas de prevención y continúan

con la aplicación de restricciones para algunos comercios, prestadores de servicios, iglesias, y

mercados rodantes por mencionarle algunos, los casos cada día siguen en aumento, tan sólo el

pasado sábado se contabilizaron340 nuevos casos de Sars-cov-2, o COVID-19.

Al momento la entidad registra 6 mil 175 casos confirmados, la ciudad fronteriza de Reynosa,

registra el mayor número con 1451, pacientes confirmados mientras que Matamoros, ocupa el

segundo lugar con 1156 casos confirmados, seguido por Tampico, con 841 casos, mientras que

Nuevo Laredo registra 638, infectados, así como ciudad Madero con 579 casos y ciudad Victoria,

con 570 contagiados, por eso la importancia de repetir, quédate en casa.

Las autoridades han hecho lo que les corresponde redoblando las medidas de prevención para

evitar que sigan los contagios, pero hay que decirlo la población no está acostumbrada al encierro

y prefieren salir aun cuando pongan en riesgo su vida, pero hay que decirlo, se espera que

aumente en número de fallecimientos por no obedecer las disipaciones de la autoridad sanitaria.

A pesar de que la autoridad mantiene el control de la enfermedad, por la aplicación de

restricciones comerciales y de servicios, además de la prohibición para la concentración de

personas, las cifras de contagios siguen aumentando, de la misma manera aumentará el número

de fallecidos por eso insistimos, lo más importante, es quedarnos en casa y asumir las medidas

preventivas antes de formar parte de la estadística, así de fácil.

2.-Diez años han pasado desde aquel 28 de junio cuando manos criminales terminaron con la vida

de quien fuera el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, sin que se

tenga hasta la fecha avances en las investigaciones, menos culpables.

Ahora sí que, el Partido Revolucionario Institucional se olvidó por completo del aniversario

luctuoso del también profesional de la medicina, no sabemos, ni supimos, de algún evento o

mensaje por este motivo, en fin, desde aquí mi abrazo hasta el cielo para ese hombre que radiaba

y daba amor a sus semejantes, ejemplar padre de familia y mejor candidato a la gubernatura de

Tamaulipas.

3.-En medio de esta pandemia y desde el inicio de la suspensión de las actividades para evitar la

propagación del virus COVID-19, vale la pena destacar el trabajo que ha desarrollado también la

Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios a cargo del doctor Oscar Villa Garza, oriundo de Nuevo

Laredo, quien desde su llegada a esas oficinas impuso su sello personal y quien no le tiembla la

mano, ni para aplicar el reglamento a quien viole la normatividad o para poner de “patitas” en la

calle a quien cometa irregularidades en el desempeño de sus actividades.

Los operativos son los mismos de siempre, ahora aplicados con más rigurosidad para mantener el

control de la enfermedad y la contención de las personas en los comercios de las distintas

ciudades de Tamaulipas, dice Villa Garza, que aun cuando no es un personaje de medios, si es de

chamba, hay que decirlo.

La actividad de la COEPRIS, radica en promover ante los prestadores de servicios y de alimentos la

aplicación estricta de las medidas sanitarias para evitar las propagación de enfermedades,

gastrointestinales, pero principalmente el CORONAVIRUS.

Capacitación, vigilancia y aplicación de la normatividad, la principal chamba en las oficinas de

COEPRIS, ahora si hay Comisionado, no como cuando estaba el tal Bobby Hernández Báez, que era

el terror de los prestadores de servicios y hasta de los ambulantes, por aquello de que para todo

pedía coperacha, rata grande, vale decirlo.