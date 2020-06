Cambiarán de color…

La soberbia es el enemigo número de todo político en el poder, cuando los invade, cuando sienten ser únicos o únicas, que todo lo pueden y que nadie resulta mejor que ellos en eso de la estrategia electoral es cuando se derrumban, ahí está la historia reciente que ha visto como han caído proyectos que parecían de enorme futuro.

Hoy, de acuerdo con un personaje que dice saberlo todo en la política y asegura cuenta con datos levantados en encuestas y demás, hay factores para considerar seriamente que muchos municipios van a cambiar de color, algunos del PAN se irán a Morena y los de Morena se pueden regresar al PAN con el agregado de que el panorama para conservar la mayoría en el congreso del lado azul tampoco se ve alentador.

Tres son los factores que dice son decisivos, unos y otros, azules y morenos, han pecado de soberbios y descuidado a los enemigos reales, algunos hasta han abierto frentes de pelea en lo interno de sus partidos; el segundo factor es la casi extinción del PRI lo que permitirá que las carreras sean parejeras afectando el desgaste por el poder a los ahora encumbrados en los municipios que en su mayoría no han sabido resolver ni la crisis del COVID y; la tercera es que es real que muchos de los ex operadores tricolores se están brincando al lado azul o Morena y ya juntos con quienes han sido desairados por los poderes locales y federales buscarán no quedarse fuera de las nóminas por los próximos tres años.

En Reynosa, por ejemplo, la alcaldesa y los Diputados traen un pleito espectacular de tal forma que la división del voto puede provocar que Morena les gane la partida y no precisamente con el Diputado Rigo que hace todo lo posible por figurar, en Matamoros el alcalde siente tener todo a favor y ni siquiera ha notado que el PAN está uniéndose en torno a una sola figura que podría arrebatarles la alcaldía.

El sólido sur de Tamaulipas no es diferente, Altamira se pintará de guinda por los yerros de su alcaldesa mientras que en Madero exoperadores priístas se han decepcionado del alcalde Oseguera que tiene sus preferidos y desde hace muchos meses están siendo cautivados por otros que ya son azules, entre ellos se mueven exregidores como Ernesto Gutiérrez que pesa y bien en el territorio, a Osegurea le puede pasar lo mismo que al exalcalde del PAN, Andrés Zorrilla, que se sentía un Dios y terminó haciendo el ridículo en las urnas y nomás por su soberbia.

En Tampico su alcalde anda ya metido en otro proyecto más grande, quiere ser gobernador y si bien tiene dominado políticamente al PAN a quienes ha convencido de que puede, igual le está ganando la soberbia, no ha podido ver que Morena crece en un solo proyecto que se llama Olga Sosa y eso a la larga le puede salir caro, más cuando las encuestas no lo hacen de los mejores en el gobierno municipal, vaya, igual va decepcionando grupos.

Nuevo Laredo tiene la ventaja de que el alcalde Enrique Rivas tiene dominado el escenario local y por lo menos puede ser candidato a Diputado federal con la ventaja de que dejarán el proyecto municipal para que se desarrolle en forma natural y se mantenga del lado azul sin embargo también hay que decir que los riesgos existen por una tendencia nacional, si, son los mismos que se agregan en todos los demás municipios.

La capital del Estado será muy difícil conservarla para el PAN ya que se han aferrado en mantener al alcalde Xico González que un día si y otro también provoca escándalos por la forma como maneja los presupuestos y por las condiciones en las que tiene la ciudad, ganar se visualiza complicado a menos que en el PAN tengan la inteligencia de elegir un buen candidato, un personaje que no solamente haya mostrado que no es del grupo de la actual administración sino que haya señalado errores y excesos de tal forma que no sea nada nueva su postura, ir con un amigo o allegado al alcalde, incluso con el alcalde, sería condenarse a tener solo un cinco por ciento de los votos, según las encuestas.

Hay otro factor que definitivamente puede provocar que los números se muevan, el gobierno federal estará muy interesado en conservar a sus Diputados federales y la elección local se empatará con la federal, es de decir, la elección del próximo año tendrá muchos intereses y con ella llegará la hora de la venganza o el reacomodo de fuerzas políticas porque así suele pasar.

El pronóstico es reservado, los datos hoy dicen que muchos municipios cambiaran de color en sus gobiernos sin importar incluso los contrincantes que tengan, nomás por la soberbia de las actuales administraciones cuyos representantes no se dejan ver, ni de lejecitos, cierto es que falta un año y en el trayecto se pueden acomodar las calabazas, pero créalo que mientras más pase el tiempo más complicado será hacerlo.

