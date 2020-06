Consulta médica alterna, propone Alcalde

El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ propuso al sector patronal, la instrumentación de un esquema que contempla la subrogación de los servicios médicos a los trabajadores, e incluso la habilitación de consultorios médicos en la industria maquiladora.

Lo anterior con el propósito de que sus trabajadores eviten acudir a las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social por considerar que es ahí donde se encuentra la burbuja de contagios, informó en entrevista con medios de comunicación.

Explicó que sostendría una videoconferencia con los representantes de INDEX-Matamoros, que agrupa a los empresarios de la industria maquiladora, a quienes les haría la propuesta antes mencionada, la que tiene como finalidad formar un muro de contención contra el COVID-19.

El Presidente Municipal dijo que algunos empresarios ya están apoyando a sus trabajadores para que consulten con médicos alternos al sistema público de salud, esto para evitar su posible contagio de coronavirus.

Fue claro al señalar que no se está solicitando al derechohabiente que no consulte, “estamos diciendo que consulten pero con otra estructura que no sea el IMSS”, afirmó.

LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que los profesionales de la salud no tienen culpa alguna de la situación que se vive en el interior de las clínicas y hospitales, “al contrario, ellos están trabajando al cien por ciento de su capacidad; con profesionalismo, entrega a la patria, pero tienen limitaciones”.

Por eso, agregó, hay que apoyarlos, hay que enviarles mensajes de apoyo, de que no bajen la guardia; por lo que corresponde al gobierno municipal de Matamoros, estamos sanitizando constantemente el exterior de las clínicas y hospitales y pronto entregaremos más insumos de protección, como caretas, cubre bocas, entre otros.

Mencionó a los medios de comunicación que los hospitales no están preparados para pandemias, ni tampoco se cuenta con salas especializadas.

Motivo por el cual, consideró, la única manera de lograr que baje la estadística de contagio, es formar un muro de contención y que todo aquel trabajador que requiera consulta, sea atendido en su propio centro de trabajo.

Consideró que no es en la movilidad donde se están dando los contagios del COVID-19, porque en Matamoros la gente se sigue moviendo: “es para que ya tuviéramos una réplica de contagios muy fuerte”.

Puso como ejemplo que de 100 mil trabajadores que tiene la industria maquiladora, solamente 90 de ellos se han infectado de coronavirus; lo que significa que el contagio no está en la movilidad, concluyó.

Reiteró a los matamorenses la importancia de seguir aplicando las medidas sanitarias de salud, entre ellas, el uso de cubre bocas, lavado frecuente de manos y seguir guardando la sana distancia.

En Reynosa, entre tanto, el Ayuntamiento dejó en claro que para llevar a cabo las licitaciones de los dos Centros de Transferencia de Residuos Sólidos, se hizo la convocatoria y se publicó en el Periódico Oficial del Estado, con aviso al Presidente del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, IMTAI, para su publicación.

Así cumple el Gobierno de Reynosa con los lineamientos tanto estatales como federales.

Hasta septiembre del 2016, esta ciudad vivía una marcada crisis en cuestión de limpieza pública, recolección de basura y disposición adecuada de los residuos sólidos.

«Llegamos y no había camiones para la recolección, no había Centros de Transferencia, no había disposición final para los residuos sólidos y hemos ido avanzando muchísimo; todavía falta más pero los Centros de Transferencia eran un paso importante», dijo la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

«Esos Centros se encuentran terminados al cien por ciento, operando, es obra del 2019, que ya está entregada y finiquitada y toda la información sobre la obra pública se encuentra en la página de transparencia, donde se puede consultar», dio a conocer el Arquitecto EDUARDO LÓPEZ ARIAS, Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Las aclaraciones de la Presidente Municipal MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y del Secretario, LÓPEZ ARIAS, acompañados por la mayoría de integrantes del Cabildo y por el Presidente del IMTAI, CARLOS DÁVILA GONZÁLEZ, se dieron en respuesta al exhorto del Congreso Local que solicitaba dicha información, que el Municipio ya había cumplido oportunamente, de acuerdo a la Ley.

Toda la Información, requerida por los 8 Regidores disidentes de la implementación de sesiones de Cabildo a distancia, por las que votaron libremente y a favor, son datos a los que siempre han tenido acceso, buscándolo, como cualquier ciudadano, de manera adecuada, explicó CARLOS DÁVILA GONZÁLEZ.

SESONES VIRTUALES

A su vez, el Coordinador de la Comisión de Educación del Cabildo de Reynosa, JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, aseguró que «Las sesiones virtuales iniciaron bajo un acuerdo votado por los compañeros Regidores, acatando las recomendaciones de Salud Estatal y Federal», aseguró.

«Nos extraña el exhorto de la Diputada JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, porque todos estamos trabajando en procurar la salud de la población y por ello tenemos sesiones virtuales: los Regidores firmaron voluntariamente», afirmo la Coordinadora de la Comisión de Salud, Regidora MARÍA ELENA BLANCO CHÁVEZ.

Ambos integrantes del Cabildo reynosense, coincidieron también en la necesidad de continuar con las sesiones a distancia para evitar el contagio de COVID-19, que se ha incrementado en los últimos días; una recomendación que también el Consejo de Seguridad en Salud, de Tamaulipas, ofreció al Congreso del Estado.

La intención de la reanudación de sesiones presenciales, fue tema de discusión, luego de que 8 Regidores que votaron a favor de que estas se realizaran de manera virtual, se quejaron, a pesar de la unanimidad lograda con su voto y el Congreso Estatal hizo por esta causa un exhorto al Ayuntamiento.

Mientras que en Nuevo Laredo, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA afirmó que este puerto fronterizo “es la ciudad más importante de México para el comercio internacional, punta de lanza del desarrollo económico y social estatal y del país”, al encabezar junto al alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, la guardia de honor y colocación de ofrenda floral en el Monumento a Fundadores, por el 172 aniversario de la fundación de esta frontera.

“Cuando se habla del aniversario de una ciudad tan importante como esta, existe un componente muy emotivo adicional, se trata del orgullo, del profundo orgullo por la gente que en 172 años de historia ha construido y consolidado Nuevo Laredo como el lugar más importante de México para el comercio exterior, sin duda esta ciudad aún joven y de prometedor porvenir es pilar de la economía estatal y nacional”, destacó el Gobernador.

Ante las y los legisladores federales, locales e integrantes del Cabildo, agregó que hasta antes de la crisis económica por la pandemia, por el Puente del Comercio Mundial (Conocido como Puente 3) se registraba diariamente cerca de 13 mil 913 cruces para la exportación e importación de mercancías, del total de pedimentos registrados en las aduanas de Tamaulipas y Nuevo León más de 65 por ciento corresponden a este municipio.

“Nuevo Laredo es sin temor de equivocarme punta de lanza no solamente para Tamaulipas sino para todo el país”, aseguró FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

El mandatario estatal y el alcalde encabezaron la colocación de la ofrenda floral y la Guardia de Honor, en el Monumento ubicado en la Explanada Esteban Baca Calderón, acompañados por el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, diputado federal SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, las y los integrantes del Cabildo y diputados LOCALES IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y FÉLIX GARCÍA.

RIVAS CUÉLLAR manifestó que la ciudad está de fiesta por este 172 aniversario de su fundación, con una celebración diferente debido a la pandemia del Coronavirus, pero aseguró que los y las neolaredenses saldremos adelante de la crisis.

“Hoy tenemos más que motivos para estar de fiesta, pues celebramos el 172 Aniversario de la fundación de nuestra cuna, la tierra que nos vio nacer: Nuevo Laredo; y lo hacemos con el renovado y claro espíritu de aquellos fundadores que nos dieron nombre, identidad y un marco legal y geográfico pero sobre todo, la oportunidad de una vida productiva plena de desarrollo y bienestar para nuestras familias.

El alcalde agradeció al Gobernador de Tamaulipas por las acciones que ha implementado su gobierno para combatir al Covid-19 en Nuevo Laredo y los beneficios que ha brindados a las y los tamaulipecos ante la crisis económica.

“Contamos con el apoyo y amistad sincera de nuestro amigo el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de su respaldo ante la pandemia y que confirma con hechos con la colocación de filtros sanitarios, la clínica especial para enfermos de Covid-19, los túneles sanitizantes, apoyos y créditos financieros a empresarios; a nombre de la ciudadanía y del gobierno municipal muchas gracias por su solidaridad con las familias de Nuevo Laredo”.

[-Por cierto, desde Nuevo Laredo, el Gobernador CABEZA DE VACA, posteó:

Fco. Cabeza de Vaca en Twitter: «En el Puente Internacional Nuevo Laredo III, en compañía del congresista @RepCuellar, entregamos y supervisamos obras que el @gobtam lleva a cabo con recursos estatales para fortalecer la competitividad de este cruce, en las cuales se invierten 248 millones de pesos. https://t.co/djkC3R0Rw7» / Twitter-].

Mientras que en Tampico, al efectuar un recorrido en el aeropuerto internacional «Francisco Javier Mina», con el fin de corroborar las medidas de protección y control sanitario aplicadas en la terminal aérea, el Presidente Municipal CHUCHO NADER destacó la importancia de continuar extremando las acciones que brinden mayor seguridad a la población; así como la de, paulatinamente ir generando las condiciones para la reactivación económica.

El mandatario, acompañado por funcionarios del Ayuntamiento porteño y por el Presidente de la Asociación de Hoteles del sur de Tamaulipas, ÍÑIGO FERNÁNDEZ BÁRCENA, fue recibido por el Administrador general del Aeropuerto, MAURICIO MONCADA MARTÍNEZ, quien detalló el funcionamiento de los diferentes filtros instalados, así como la reapertura escalonada que se realiza en vuelos y aerolíneas.

«Este día hicimos un recorrido también en lo que será la ampliación de este aeropuerto, que sin duda le seguirá dando mayor proyección a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, y pese a que la contingencia representó una disminución de hasta un 90 por ciento de las actividades aeroportuarias, paulatinamente se han ido reactivando los vuelos hacia los diferentes destinos», mencionó.

CHUCHO NADER explicó que el movimiento de pasajeros a través de la terminal aérea indicaba un importante repunte previo a la pandemia, debido principalmente al desarrollo económico y turístico que se registraba en el municipio, por lo que confió en que una vez que sea superada la emergencia sanitaria, se recupere esta dinámica.

Señaló la necesidad de brindar seguridad y protección a todos los pasajeros que utilizan el aeropuerto de Tampico y que las medidas de control sanitario se continúen aplicando en toda la ciudad, con el propósito de evitar rebrotes de la enfermedad y recuperar el desarrollo económico y productivo de la zona.

(-Entreparéntesis: Cines, iglesias, teatros, museos, eventos culturales de hasta 500 localidades y centros comerciales, son algunos de los lugares que podrán reabrir cuando el semáforo epidemiológico pase de rojo a naranja, dio a conocer el Subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL-).

En otro tema, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), continúa con la entrega de apoyos del Programa Subsidiado, derivado del convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria.

El secretario RÓMULO GARZA MARTÍNEZ realizó la entrega de 41 tinacos casa por casa a 20 beneficiarios de la comunidad Menonita y en los ejidos de La Lajilla, Felipe Ángeles y Subida de Palma del municipio de Casas, así como a familias que viven en la cabecera municipal.

La entrega se llevó a cabo bajo estrictas medidas de salubridad, mediante el uso de cubrebocas, así como respetando la sana distancia y el uso de gel antibacterial.

El titular de la SEBIEN fue acompañado por JANET BARRÓN PERALES, presidenta municipal de Villa de Casas; EDGAR URIEL REYNA RODRÍGUEZ, director regional y DANYELA GALVÁN MATA, asistente técnico en el municipio.

La SEBIEN sigue brindando la oportunidad de obtener apoyos gracias a este programa en conjunto, por el cual se han beneficiado miles de familias tamaulipecas en todo el estado.

En contraparte y de acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en México, desde el inicio de la estadística por género, en 2015.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, promovió una Iniciativa que busca exhortar a los 43 Ayuntamientos para que a través de sus medios de comunicación oficiales, brinden la mayor difusión posible a la campaña implementada por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, a fin de fortalecer la cultura de la denuncia sobre violencia familiar.

La Diputada KARLA MARÍA MAR LOREDO, presentó este Punto de Acuerdo, solicitando a los Ayuntamientos a hacer uso de sus páginas web y redes sociales para cumplir con dicho propósito, además orientar a las víctimas de estas conductas y se otorgue seguimiento a sus denuncias.

“Si a las alarmantes cifras de hechos violentos en contra de las mujeres, publicadas por las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se añaden los factores emocionales y sociales derivados del aislamiento social, se aumenta potencialmente el riesgo de que las mujeres sean víctimas de violencia familiar”, manifestó.

Por cierto, la mención de la diputada KARLA MAR nos recuerda que pese a que “la carta” del PAN para la Sucesión Municipal 2021 de Altamira es, a todas luces, el también diputado MIGUEL GÓMEZ ORTA, la alcaldesa ALMA LAURA EMPARAN no deja de meter la mano a favor de KARLA, quien indudablemente es su “delfín” para la alcaldía.

Pero, de otro lado, el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANAS, quien es percibido como “el poder tras el trono” en la tierra que gobierna su esposa ALMA LAURA, parece estar jugando con “cartuchos quemados” del PRI, y se ha detectado también que inició una especie de “flirteo” con los morenos.

¡Ah!, por cierto, la “reaparición” del diputado federal SALVADOR ROSAS QUINTANILLA en los festejos de aniversario de Nuevo Laredo, nos refrescó la memoria y nos hizo recordar que, en efecto, antes que los diputados IMELDA SANMIGUEL y MANUEL CANALES BERMEA, ‘CHAVA’ ROSAS ya estaba enlistado para suceder en el Ayuntamiento a su amigo ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien, por su parte, fue favorecido por un formidable “levantón” -en el buen sentido de la palabra- que le dio el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al mencionarlo como el líder que aglutina y canaliza adecuadamente el trabajo y el esfuerzo creativo de los neolaredenses.

¡Enhorabuena!

A propósito de ‘polaca’, EDGAR MELHEM hizo viaje el sábado a Reynosa para entregar nombramientos a la estructura femenil del partido, que encabeza allá la diputada local OLGA GARZA RODRÍGUEZ, quien, por cierto, aparece en una despistada encuesta como favorita para la candidatura del 2021 a la alcaldía, ¡con mayores posibilidades de ganar la elección municipal que la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBER.

¡Échese ese trompo a la uña!

La “encuesta” está más que despistada, si consideramos que, por Morena, da por hecho que el candidato sería ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, no obstante que quien está correteando exitosamente la liebre en territorio es el Diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ.

Es sabido que las encuestas “las ganan” quienes las patrocinan, por lo que sería conveniente ver por dónde salta la liebre.

¿No lo cree usted?

Concatenando temas, la Mesa Directiva del Congreso, recibió durante esta semana, dos acciones legislativas que buscan proteger la vida de las personas que viven cerca de la vía ferroviaria, tal como lo expresó la Diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, solicitando que en Reynosa se realicen gestiones ante los representantes de la empresa responsable, para que promuevan medidas de limpieza, reparación y mantenimiento de las vías del ferrocarril.

Precisó que este exhorto al Ayuntamiento de Reynosa, surge del evidente riesgo que representa la vía ferroviaria que atraviesa por dicho Municipio, para la integridad física de la ciudadanía que vive e interactúa en forma aledaña al paso del tren, así como por el accidente suscitado el 24 de marzo de este año por deficiencias en su estructura.

Por último, como miembro de la Red Temática Binacional en Salud Fronteriza, la investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. MADAI ROSAS MEJÍA, dictó la ponencia “Entomología en Salud Pública”, en donde explicó la colaboración científica que realiza en este campo de estudio, a través del Instituto de Ecología Aplicada.

La ponencia la dio a conocer en la plataforma Zoom, en una exposición organizada por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU) y la Red Temática Binacional a través de la Oficina de Alcance Tamaulipas.

En entrevista, la Dra. MADAI ROSAS MEJÍA, dijo que el objetivo del evento fue difundir las acciones de investigación que impactan en la Salud Pública mediante la participación de la academia y de las Instituciones de Salud de la frontera de México Estados Unidos.

“Con la finalidad de integrar capacidades para una mejor colaboración, que fortalezca la comunicación transfronteriza e intersectorial y el conocimiento de proyectos y/o programas sobre salud fronteriza”, destacó.

Comentó que se resaltaron las líneas de investigación que están trabajando, tales como: Ecología y diversidad de las hormigas tropicales; Plagas urbanas y agrícolas e Impactos de las especies invasoras en los ecosistemas nativos.

“Se explicó sobre los roles negativos de los insectos en la salud pública. Son vectores de diversas enfermedades, ya sea vectores mecánicos o biológicos, también pueden causar problemas a la salud por la toxicidad del veneno de algunas especies, pudiéndose presentar eventualmente alergias a las picaduras de insectos”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Ayer festejamos en silencio el cumpleaños 44 de mi hijo JORGE ALBERTO, que apenas tres semanas atrás había entregado al Buen Dios: JORGE expiró el lunes 25 de mayo y lo inhumamos el 27, en una ceremonia casi íntima por las complicaciones sociales de la pandemia. JORGE se desvaneció en mis brazos, después de casi tres meses de atenderlo día y noche en las postrimerías de un cáncer agresivo contra el que luchó -¡increíble!- 9 años. Hoy, su madre BLANCA LETICIA y sus hermanas BLANCA LETICIA y CYNTHIA ELENA, lo lloramos, lo mismo que su esposa, CLARA MARLEN y sus hijos, mis nietos ABIGAIL, JORGE ALBERTO y REGINA. Seguramente mi otro hijo, ÁNGEL, que “desapareció” -¡vaya eufemismo del gobierno para soslayar su compromiso con la seguridad ciudadana!-, también lloró la partida de su hermano JORGE desde cualquier plano en el que se encuentre. No tengo ninguna duda de que, al expirar, JORGE se fue Directo-Al-Cielo sin escalas de ninguna naturaleza, pues fue un excelente hombre desde que nació, hasta que entregó su Alma al Todopoderoso.

Descanse en paz mi Amado Hijo JORGE ALBERTO.