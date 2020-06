AMLO se ‘nutre’ del encono

Los pecados del pasado/ya van cobrando factura;/

es una verdad muy dura/México no lo ha olvidado…

Por ello fácil ha sidoa 4T y “adoradores”

silenciar a “odiadores”reviviendo el olvido…

El país está polarizado. En un bando están los “adoradores” del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sus defensores a ultranza; en otro lado están los “odiadores”, sus más reacios opositores, quienes lo ven como el culpable de todas las desgracias del país.

No se falta a la verdad si se asegura que el Jefe de la llamada Cuarta Transformación ha contribuido con bastante gasolina para mantener viva la hoguera de las radicalizaciones, eso es evidente.

Pero tampoco se falta a la verdad al decir que la actual clase política expulsada del paraíso presupuestal, principalmente de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, crearon el clima de irritación social para el ascenso al poder del hoy Presidente.

Los excesos que los actores políticos del PRI hicieron cuando estuvieron en el poder, provocaron en primera instancia la llegada a Los Pinos de VICENTE FOX y de FELIPE CALDERÓN.

Posteriormente los desatinos de los panistas en Los Pinos, sumado a oscuros acuerdos, terminaron por regresarle a los priistas el poder para que éstos terminaran por “cansar a la patria” y terminaran expulsados.

No debemos olvidar que el abuso y los excesos de una clase voraz albergada en Los Pinos, fue lo que detonó el hastío y pavimentó el camino para que, tras 18 años de proselitismo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llegara al poder.

Ahora la ex clase dominante, conformada por actores políticos, figuras de Organismo No Gubernamentales y clase empresarial, acostumbrada a los privilegios que obtenían al estar bajo la sombra que generaba Los Pinos, son quienes más se duelen del Presidente.

Por eso a LÓPEZ OBRADOR le ha resultado relativamente “fácil” señalarlos o denostarlos, aprovechando la memoria colectiva de los mexicanos. Al Presidente de México sólo le basta sacudir un poco el baúl de los recuerdos para vestirse de razón y vender sus acusaciones.

Aquéllos que buscan derrocar a LÓPEZ OBRADOR tendrán primero que sacudirse los polvos de la corrupción así como el descrédito que traen encima y presentar un real plan de gobierno, viable y contundente, que no deje lugar a dudas de que los intereses de la patria están primero.

Ya está comprobado que en México sí existe la memoria colectiva y por cada ataque que la Cuarta Transformación recibe, hay suficientes elementos para contrarrestar y sin necesidad de falta a la verdad.

La corrupción, los abusos y los excesos del pasado no se olvidan y es lo que nutre la política presidencial de Palacio Nacional. En síntesis, AMLO se nutre del encono… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En algunos estados del país, el partido Movimiento Ciudadano podría dar la sorpresa, principalmente donde se pelearán gubernaturas. El negocio; perdón, el partido de DANTE DELGADO, al parecer ya tiene el antídoto para reventar al Movimiento de Regeneración Nacional y presentarse como una opción distinta a los colores azules o tricolores, tal y como lo hizo en el estado de Jalisco, en donde toda la maquinaria federal, llámese Cuarta Transformación o Morena, operan para reventar a ENRIQUE ALFARO, el único mandatario naranja en el país… Ya está demostrado que a Palacio Nacional no le quita el sueño otros colores, pues sí así fuera el independiente de Nuevo León, el tricolor de Coahuila o cualquier azul de México, estaría recibiendo la misma “medicina” que ALFARO… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Un grupo muy pequeño, pero con mucho poder y recursos dentro de la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, sigue muy de cerca los pasos del diputado federal MARIO RAMOS TAMEZ, quien cambió sus colores naranjas por azules… Las ambiciones reeleccionistas del “Jefe bailarín” es lo que ha causado la “marcación personal” hacia el legislador federal y por ello sus pasos se miran con lupa, pero más su pasado… En ese pequeño grupo se comenta que el ex ahijado político de GUSTAVO CÁRDENAS debe tener algunos pecados que podrían servirle al “Jefe bailarín”. El plan es desacreditar a los adversarios para que todos estén a su mismo nivel… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE.- El alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, seguirá recibiendo más “metralla” y la misma subirá de tono… Pero resulta muy extraño que un personaje completamente devaluado, desacreditado y que recibe abiertamente el vómito social, siga siendo exhibido con videos donde muestran conductas “abstractas”… ¿Para qué gastar artillería pesada en un personaje que está muerto, políticamente hablando…? A menos que XICO realmente no esté “muerto” y sólo ande bailando, besando y apapachando… ¡Yayayaiii!

++CUENTAN QUE.- Hablando del Alcalde de Victoria, quien todavía “odia con odio jarocho” a XICO GONZÁLEZ, es el ex regidor independiente MARTE ALEJANDRO RUIZ NAVA; después de haber sido “grandes amigos” ahora ninguno de los dos se puede ver… Si el ex regidor busca ser candidato independiente a una diputación federal, debería cambiar de “blanco mediático” para sumar simpatías porque desde que XICO es el “negro de la feria” ya no es muy rentable… ¡Órale!

++CUENTA QUE.- Los que siguen muy molestos son los trabajadores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas a los que no les ha llegado el “bono especial” que les otorgarían por luchar contra el Covid-19… La molestia crece día con día ya que no hay autoridad alguna que les explique el motivo del retraso… ¡Qué bárbaro!

++CUENTAN QUE.- Algunos de los “ahijados políticos” del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ podrían emigrar al Partido Acción Nacional, como candidatos a diputados federales e incluso como alcaldes… Cuentan que la frase: “el dinero no es problema”, se ha escuchado fuerte entre quienes todavía tienen el respaldo y la simpatía del último gobernador del PRI que ha tenido Tamaulipas… ¿A poco será verdad que el PAN tiene en venta las candidaturas…? ¡Sacarrácatelas!

~~ÁGORA~~

LA SINCERIDAD ES lo único que permite la existencia del amor en pareja; no se requieren planos complejos ni habilidades difíciles para construir y mantener el verdadero amor… Si el amor está en riesgo, no son necesarias complejas leyes para defenderlo, basta la sinceridad para salvarlo… Si el amor se está muriendo, no le hace falta el más caro medicamento o el más talentoso médico para salvarlo; es la sinceridad lo único puede salvarlo, si es que ese es el objetivo de la pareja… pero si el amor termina, entonces nunca fue amor porque este sentimiento es universal y eterno… Hasta mañana…