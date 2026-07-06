Las autoridades de Quintana Roo priorizaron la instalación de una barrera antisargazo en Playa del Niño, en Cancún, debido a las condiciones del mar que complican su colocación en otras zonas como Puerto Morelos. La estrategia busca reducir el impacto ambiental y turístico de la macroalga.

La lucha contra el sargazo en Quintana Roo continúa con nuevos ajustes en la estrategia de contención. Autoridades estatales y municipales informaron que la barrera antisargazo instalada en Playa del Niño, en Cancún, fue priorizada debido a que las condiciones oceánicas permiten una operación más eficiente que en otras zonas del estado.

De acuerdo con funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez, factores como las fuertes corrientes marinas y el comportamiento de las mareas representan un reto para colocar este tipo de estructuras frente a las costas de Puerto Morelos, donde el oleaje dificulta su funcionamiento.

El director de Ecología del municipio de Benito Juárez, Fernando Haro, explicó que la atención al fenómeno del sargazo se realiza de manera coordinada entre distintas dependencias.

Mientras la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) participan en la planeación de las acciones, la Secretaría de Marina mantiene labores de recolección en altamar y el gobierno municipal se encarga de retirar la macroalga en los accesos y playas públicas.

Actualmente, la barrera instalada en Playa del Niño es la única de este tipo en el municipio y forma parte de un esquema que busca disminuir la llegada de sargazo a una de las zonas recreativas más visitadas por residentes y turistas.

La estrategia para combatir el sargazo también ha sido objeto de críticas en los últimos días, luego de que circularan en redes sociales imágenes que muestran varias barreras antisargazo almacenadas en un terreno, sin estar instaladas frente a las playas afectadas.

Las publicaciones generaron cuestionamientos sobre el aprovechamiento del equipo adquirido para enfrentar la llegada masiva de la macroalga, un fenómeno que cada año impacta la actividad turística y el equilibrio ambiental del Caribe mexicano.

El arribo de sargazo continúa siendo uno de los principales retos para Quintana Roo, ya que además de afectar la imagen de las playas, implica elevados costos de limpieza y representa un desafío para las autoridades encargadas de mantener en buenas condiciones los destinos turísticos de la entidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas