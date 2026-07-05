La Selección Mexicana luchó hasta el último minuto, pero no logró evitar la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El Tricolor dejó una imagen de entrega y competitividad, aunque el sueño mundialista llegó a su fin.

La aventura de México en la Copa del Mundo 2026 terminó este domingo luego de un intenso enfrentamiento frente a Inglaterra, que se impuso por marcador de 3-2 en los octavos de final y aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

Ante un estadio repleto y una afición entregada, el conjunto mexicano protagonizó un partido de alta intensidad en el que nunca dejó de competir, incluso después de verse en desventaja en el marcador.

El equipo inglés aprovechó sus oportunidades para tomar el control del encuentro con tres anotaciones que complicaron el panorama para el representativo nacional. Sin embargo, México respondió con determinación y consiguió acercarse en dos ocasiones, manteniendo la incertidumbre hasta los instantes finales.

La presión ofensiva del Tricolor aumentó en la recta final del compromiso, generando opciones para igualar el marcador y forzar el tiempo extra. No obstante, la defensa inglesa logró contener los ataques y preservar la mínima ventaja.

Con el silbatazo final, la selección dirigida por Javier Aguirre puso fin a su participación en la justa mundialista, después de haber superado la fase de grupos y avanzar a los octavos de final con actuaciones que despertaron la ilusión de millones de aficionados.

Aunque la eliminación representa un duro golpe para el fútbol mexicano, el equipo mostró carácter y capacidad de reacción frente a una de las selecciones consideradas favoritas para conquistar el campeonato.

Con la victoria, Inglaterra continúa su camino rumbo al título y disputará los cuartos de final, mientras que México inicia el análisis de un torneo en el que volvió a competir en casa y dejó momentos memorables para su afición.

El resultado marca el cierre del recorrido mundialista del Tricolor, que ahora deberá enfocarse en la renovación de su proyecto deportivo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas