Como bola de nieve bajando la montaña, sigue creciendo el movimiento que encabeza ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ. No hay duda. Los videos muestran el incremento del número de maestras y maestros, que asisten a sus eventos en los municipios en donde se presenta. Tiene éxito.

Lo saben en el Cuarto de Guerra de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO. Les preocupa, porque refleja el malestar que existe en contra de su desempeño, como dirigente de la Sección 30 del SNTE.

También lo saben en el Comité Ejecutivo Nacional, que preside el profesor y senador, ALFONSO CEPEDA SALAS. Desde ahí monitorean los eventos de ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ. Y llegan a la misma conclusión: crece la bola de nieve, alimentada por el malestar del magisterio tamaulipeco. Concluyen que ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO está rebasado y desgastado.

De nada ha servido, para calmar o encausar el malestar, las reuniones de los “brothers” ABELARDO IBARRA VILLANUEVA y NAIF HAMSHO IBARRA. No prende su llamado a la unidad magisterial. Los tiran a león. No representan un cambio verdadero. Saben que, con ellos, es más de lo mismo. Es la misma gata, pero revolcada. No se tragan su cuento. Solos se encuerdan.

Por eso, el movimiento de ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, avanza viento en popa. Todas las semanas aumenta el número de asistentes a los eventos que organiza. El malestar del magisterio busca válvulas de escape y un líder en quien creer. Como los MINIONS.

Ahora trasciende que se cuece otro movimiento en la Sección 30. El profesor, RUBÉN OTONIEL JIMÉNEZ CORTES, Secretario de Organización VI, con ámbito en Victoria, se quiere lanzar al ruedo. No se sabe si es una jugada del dirigente o lo mueven otros intereses. Despierta sospechas.

Crece la efervescencia en el SNTE tamaulipeco. El gas se desborda. Como una botella de “Topo Chico” recién destapada. Los integrantes de su círculo más cercano, sus sobrinos, no encuentran la cuadratura al círculo.

El engrudo se les hizo bolas. Cada semana hay deserciones en la Sección 30, que se suman al movimiento de ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ. No hay sellador que pueda tapar las grietas.

ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO tiene el santo de cabeza. Le llueve sobre mojado. Ha perdido el control del magisterio. Su apuesta es que, ALFONSO CEPEDA SALAS lo apoye. Ya sea para impedir que haya convocatoria para la elección de fin de año y él se mantenga en la dirigencia, argumentando que hay comicios federales y locales en 2027. O bien, suplicando apoyo para dejar heredero al trono.

Por lo pronto, con la bola de nieve del malestar creciendo en su contra, los reclamos de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO también aumentan. Lo hace a las maestras y maestros que asisten a los eventos que organiza ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ. De manera grosera, el dirigente de la Sección 30 del SNTE los agrede verbalmente. Dicen que “se pasa de lanza”.

No lo dudo. Es consecuencia de un mal desempeño como dirigente. Aquí no lo puede ayudar HUGO ARMANDO FONSECA REYES. El Subsecretario de Administración, el poder tras el trono de la Secretaría de Educación, quiere ser diputado. Al igual que MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA. Lo van a dejar a su suerte. Que se rasque con sus propias uñas.

Ellos están en modo “votos” 2027. No quieren que la creciente bola de nieve los arrastre al barranco. Si ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ va a llegar, que sea bienvenido. No es su bronca. El veterano profesor de mil batallas se está quedando solo. El barco del SNTE se hunde y con él su capitán.

Cambiando de canal, ratificando el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el bienestar y la seguridad de la sociedad, el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, participó este viernes en la reunión de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), DÁMASO ANAYA ALVARADOpresentó los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que inicialmente dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

El rector destacó ante los integrantes de la mesa que esta iniciativa se perfila como el estudio más completo y detallado desarrollado en la entidad en materia de prevención de riesgos por fenómenos climáticos.

Subrayó que, a través de la Dirección General Técnica y sus centros especializados, el Instituto de Geomática y Gestión Territorial, y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, la academia pone al servicio del estado metodologías de alta precisión y estudios de gran detalle territorial. Lo anterior permite realizar modelaciones sumamente realistas de inundaciones provocadas por lluvias, desbordamientos de ríos y lagunas, así como por marea de tormenta.

Con la presentación de este proyecto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su política institucional de poner la ciencia, la ingeniería y la investigación de vanguardia al servicio de la sociedad, contribuyendo directamente a salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias tamaulipecas.