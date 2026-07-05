Como era de esperarse, la elección de presidente y secretario general del CDE del PAN en Tamaulipas, se judicializó.

Y no de este domingo, sino desde el inicio del periodo para hacer campaña, cuando la fórmula encabezada por OMEHEIRA LÒPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, denunciaron el registro de ALEJANDRO LLANAS ALBA, en la planilla de GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el “truko”.

Más allá del resultado y la participación de los panistas en los diferentes municipios, el proceso interno del PAN se manchó y sin duda, sentará un precedente en la historia del partido, en el que imperan los principios, valores y doctrina.

OMEHEIRA interpuso cinco inconformidades al interior del Partido, de los cuales, el considerado más grave, llegó ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Otro medio de impugnación se interpuso, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancias jurisdiccionales que en todo momento, valorarán y resolverán en cuestión de días o semanas, por la carga de trabajo que puedan traer los magistrados.

OMEHEIRA se ha mantenido tranquila pero firme en sus argumentos, al considerar que le asiste la razón, por el antecedente que tiene ALEJANDRO LLANAS, integrante de la planilla de GLORIA GARZA Y CÉSAR VERÁSTEGUI.

Y tiene razón OMEHEIRA, si se toma en cuenta que el PAN no estará en condiciones de hacer señalamientos a la oposición, en este caso Morena, si al interior de Acción Nacional tiene a una persona cuestionada por actividades ilícitas.

De la votación de este domingo, habrá que reconocer que GLORIA y el “truko” se llevaron de calle el proceso, dado que en algunos municipios, el resultado fue de tres a uno.

Destacar que el proceso interno, pese a la efervescencia del mundial de fútbol 2026, registró una buena votación en los diferentes municipios del Estado, quizá por el horario en que jugaría la selección mexicana y que aparte se pospuso una hora después de lo programado por cuestiones del clima.

El proceso interno del PAN para elegir presidente y secretario general se agotó y el paso siguiente, es resolver los medios de impugnación, en donde OMEHEIRA LÓPEZ REYNA tiene confianza de que se revertirá el resultado a favor de GLORIA y el “truko”.

Lo único que resta, es esperar a que las instancias del partido y jurisdiccionales, resuelvan y dicten sentencia. EN FIN. [email protected]