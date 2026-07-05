La militancia del Partido Acción Nacional eligió a Gloria Garza y César “El Truko” Verástegui como nuevos dirigentes estatales del PAN en Tamaulipas. La fórmula obtuvo el respaldo mayoritario en municipios del norte y sur de la entidad.

La jornada electoral interna del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas concluyó con el triunfo de la fórmula integrada por Gloria Garza y César “El Truko” Verástegui, quienes fueron electos como los nuevos dirigentes estatales del partido tras obtener la mayoría de los votos de la militancia.

Los resultados favorecieron a la dupla panista en una amplia cantidad de municipios, consolidando su victoria tanto en la frontera norte como en la zona sur del estado, donde lograron una ventaja suficiente para convertirse en la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal.

Durante la elección interna, Gloria Garza y César Verástegui obtuvieron el apoyo mayoritario de la militancia en ciudades como Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Miguel Alemán, Camargo y Nuevo Laredo.

En la zona conurbada del sur de Tamaulipas, también consiguieron un resultado favorable en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, fortaleciendo la victoria que les permitió alzarse con la dirigencia estatal del PAN.

La elección se desarrolló en un ambiente de participación y sin incidentes relevantes, permitiendo que los militantes acudieran a las urnas para definir el futuro de la dirigencia del partido.

Con este resultado, Gloria Garza y César “El Truko” Verástegui asumirán la responsabilidad de encabezar los trabajos del PAN en Tamaulipas, con el reto de fortalecer la estructura partidista, impulsar la unidad interna y preparar al instituto político para los próximos procesos electorales.

Su elección marca el inicio de una nueva etapa para el panismo en la entidad, en un momento clave para la reorganización y definición de estrategias rumbo a los desafíos políticos de los próximos años.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas