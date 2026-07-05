​ El Gobierno de Tamaulipas impulsa acciones que brindan mayor seguridad y bienestar a quienes más lo necesitan

Reynosa, Tamaulipas.– Nueve familias de Reynosa dieron un paso decisivo para construir un patrimonio propio al recibir los lotes que les brindarán mayor certeza jurídica y seguridad para su futuro, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Esta entrega se realizó en el fraccionamiento Nuevo México, mediante el programa ITAVU en Tu Colonia, una estrategia del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo que acerca programas y servicios directamente a la población, facilitando el acceso a oportunidades de desarrollo y bienestar.

Las acciones forman parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el bienestar social, la seguridad patrimonial y la certeza jurídica de las familias tamaulipecas. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, ha impulsado el fortalecimiento de los programas institucionales para ampliar sus beneficios en las comunidades.

Bajo la instrucción del director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, el Instituto continúa llevando sus servicios a distintos municipios del estado, con el propósito de acercar soluciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

En cumplimiento de esta encomienda, el delegado del ITAVU en Reynosa, Edgar Piña Hernández, encabezó la entrega de nueve lotes, una acción que representa una oportunidad para que más familias consoliden un patrimonio propio y cuenten con mayor tranquilidad sobre el futuro de su hogar.

Indicó que el Gobierno del Estado, a través del ITAVU, reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la población, impulsando programas que fortalecen el desarrollo social, generan certeza jurídica y contribuyen a construir un Tamaulipas con mayor bienestar para todas y todos.