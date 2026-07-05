¿Cómo están? Este mediodía de domingo en mi teléfono celular encontré en un grupo de WathsApp la revista Proceso. En su portada anuncia un reportaje de unos líos por el dinero de la Basílica de Guadalupe. Vale decir que al pasar sus páginas me percato que trae un amplio reportaje de del asesinato del Dr. Rodolfo Torre Cantú, firmado por el periodista tamaulipeco Francisco Cuéllar Cárdona.

Es el regreso, retorno, del Lic. Paco Cuéllar al periodismo en una prestigiada revista como es Proceso, luego de haber sido director de comunicación, por cosa de cuatro años, del Gobierno de Tamaulipas.

Interesante la narrativa del reportaje de seis páginas. Se precisa que enterado del ataque a balazos al convoy donde iba el candidato Rodolfo, el presidente del PRI Tamaulipas, Ricardo Gamundi “se traslada al lugar del crimen y fue el primero en llamar al gobernador Eugenio Hernández Flores que estaba en Palacio de Gobierno para confirmar la mala noticia. “¡Lo mataron!, ¡Lo mataron! ¡Lo mataron!” comunicó llorando Gamundi al gobernador”, detalla en el reportaje Paco Cuéllar.

GOBIERNO DE TAMALIPAS,AROMA DE VACACIONES

Cuando en cosa de dos semanas, por ahí del 17 de junio se van de vacaciones en el Gobierno de Tamaulipas, vale anotar, que este fin de semana hubo banderazo oficial del Operativo “Verano Seguro 2026” en la famosa Playa Miramar de Ciudad Madero, que uno de los destinos turísticos más importantes de Tamaulipas.

En representación del gobernador Américo Villarreal, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez encabezó el acto de arranque junto a autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos participantes.

Señalo que se estima una afluencia superior a 1 millón, 400 mil visitantes durante la temporada vacacional, lo que va a generar una gran derrama económica a los municipios de Tampico y Madero.

RECTOR DE UAT PRESENTA AVANCES DE ATLAS DE RIESGOS

Pues ahí tienen que en un claro compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el bienestar y la seguridad de la población, el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado participó el viernes en la reunión de la Mesa de la Paz, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la reunión el rector Dámaso presentó los significativos avances de la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que de inició dará cobertura a 33 municipios de Tamaulipas.

Este Atlas es un aporte de la UAT que facilitará la identificación precisa de las zonas con mayor vulnerabilidad dentro del territorio tamaulipeco, al tiempo que permitirá estimar de modo anticipado los posibles daños económicos y materiales asociados a escenarios de inundación.

SE FORTALECE INVESTIGACION EN ENFERMERIA

En razón del impulso de la administración estatal, se fortalece la investigación científica en enfermería, dijo la directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, al poner en marcha la segunda edición del Seminario de Investigación en Enfermería “La investigación como pilar para la excelencia del cuidado”.

Con la representación del nuevo secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, la directora General de Enfermería dijo que, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la producción científica de Tamaulipas registra hasta el momento 6 artículos científicos publicados, 13 comunicaciones orales, 20 ponencias en congresos, 35 capítulos de libros, y 96 posters científicos en encuentros nacionales e internacionales.

“Para el gobernador, la salud de la población es una preocupación apremiante, y con este tipo de eventos, en donde la investigación representa un pilar fundamental para la transformación de los servicios de salud”, detalló la funcionaria. NOS VEMOS.

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